/School Holiday: 22 आणि 23 सप्टेंबर रोजी शाळा-बँका बंद; कुठे झालाय निर्णय? आताच जाणून घ्या!

देशातील काही राज्यांमध्ये करमा पूजा आणि स्थानिक सणांमुळे मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र ही सुट्टी संपूर्ण देशभर लागू नाही. संबंधित राज्याचा शालेय कॅलेंडर, सरकारी आदेश आणि शाळेच्या स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार सुट्टीची अंमलबजावणी होणार आहे.
झारखंडमध्ये करमा पूजेच्या निमित्ताने 22 सप्टेंबरला सार्वजनिक सुट्टी आहे. राज्याच्या शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये 22 सप्टेंबरला कर्मा पूजा आणि 23 सप्टेंबरला संबंधित अतिरिक्त सुट्टीची नोंद आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये सलग दोन दिवस सुट्टी राहणार आहे. काही अहवालांनुसार राज्यातील खासगी आणि केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांनाही ही सुट्टी लागू होणार आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने 22 सप्टेंबरला करमा पूजेनिमित्त पूर्ण दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी राज्य सरकारी कार्यालयांसोबतच सरकारी नियंत्रणातील संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांनाही लागू आहे. बांकुडा, पुरुलिया, झारग्राम आणि पश्चिम मेदिनीपूर यांसारख्या भागांत करमा पूजा मोठ्या प्रमाणावर साजरी केली जाते.
आसामच्या 2026 च्या सुट्टीच्या कॅलेंडरमध्ये 22 सप्टेंबरला करमा पूजेनिमित्त सुट्टी नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आसाममधील विद्यार्थ्यांनाही मंगळवारी शाळेत जाण्याची गरज नसण्याची शक्यता आहे. मात्र स्थानिक शाळेचे परिपत्रक किंवा शिक्षण विभागाचा आदेश अंतिम मानावा.
22 सप्टेंबरची करमा पूजा सुट्टी देशभर लागू नाही. उपलब्ध माहितीनुसार दिल्ली-NCR, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि हरियाणा या भागांत 22 सप्टेंबरसाठी करमा पूजेमुळे सर्वसाधारण शाळा सुट्टी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे पालकांनी आपल्या शाळेचा अधिकृत मेसेज, अॅप किंवा परिपत्रक तपासणे महत्त्वाचे आहे.
करमा पूजा किंवा कर्मा पूजा हा पूर्व आणि मध्य भारतातील अनेक आदिवासी समुदायांसाठी महत्त्वाचा सांस्कृतिक सण आहे. या दिवशी करम वृक्षाची पूजा, सामूहिक प्रार्थना, गाणी आणि पारंपरिक नृत्य केले जाते. विशेषतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, ओडिशा आणि बिहारच्या काही भागांत हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. 2026 मध्ये करमा पूजा 22 सप्टेंबरला आहे. मात्र सुट्टीची तारीख आणि लागू क्षेत्र प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असू शकते.