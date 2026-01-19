English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  20 जानेवारीला शाळांना सरकारी सुट्टी जाहीर, विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी!

Punjab School Holiday: 20 जानेवारीला सरकारी सुट्टी जाहीर केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 19, 2026, 08:54 PM IST
Punjab School Holiday: शाळांना सुट्टी हा अनेक विद्यार्थ्यांच्या आवडीचा विषय असतो. यादिवशी विद्यार्थी धम्माल करतात. तसेच विद्यार्थ्यांना राहिलेला गृहपाठ पूर्ण करता येतो आणि आगामी परीक्षेची तयारीदेखील करता येते. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या सण, विशेष दिनानमित्त वेगळ्या सुट्ट्या असतात. 20 जानेवारी रोजीदेखील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. कुठे असेल ही सुट्टी? काय आहे कारण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

पंजाब राज्य सरकारने गुरदासपूर जिल्ह्यात 20 जानेवारीला सरकारी सुट्टी जाहीर केलीय. ही सुट्टी योगराज सतगुरू बाबा लाल दयाल यांच्या 671 व्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने देण्यात आलीय. यामुळे सरकारी कार्यालये, शिक्षण संस्था आणि इतर संस्था बंद राहतील. सरकारने हे निर्णय लोकांच्या मागण्यांनुसार घेतलाय. जेणेकरून भक्तगण हा उत्सव उत्साहात साजरा करू शकतील. ही सुट्टी फक्त गुरदासपूर जिल्ह्यात लागू आहे.

सतगुरू बाबा लाल दयाल हे 15 व्या शतकातील एक प्रसिद्ध संत होते. ज्यांना हिंदू धर्मात खूप मानले जाते. ते बैरागी म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांच्या उपदेशांमुळे लाखो लोक प्रभावित झाले आहेत. त्यांचा जन्मदिन दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. त्यांचे जीवन तपस्या आणि अध्यात्मावर आधारित होते, ज्यामुळे ते लोकांसाठी प्रेरणास्रोत बनले.

शिकवणींचा प्रभाव कायम 

ही 671 वी जयंती म्हणजे बाबा लाल दयाल यांच्या जन्माच्या इतक्या वर्षांनंतरही त्यांच्या शिकवणींचा प्रभाव कायम आहे. या निमित्ताने भक्तगण प्रार्थना, कीर्तन आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करतात. सरकारने सुट्टी देऊन या उत्सवाला महत्व दिले आहे, जेणेकरून लोक कुटुंबासोबत सहभागी होऊ शकतील आणि अध्यात्मिक वातावरण अनुभवतील.

स्थानिक लोकांसाठी आनंदाचा दिवस 

गुरदासपूर जिल्ह्यात ही सुट्टी विशेष आहे कारण येथे बाबा लाल दयाल यांच्याशी संबंधित धार्मिक स्थळे आहेत. स्थानिक लोकांसाठी हा दिवस आनंदाचा असतो, ज्यात मिरवणुका, अग्नी खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात. यामुळे जिल्ह्यात शांतता आणि एकता वाढते. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि पर्यटनालाही फायदा होईल.

धार्मिक उत्सव
या सुट्टीमुळे पंजाबमधील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा धार्मिक उत्सवांसाठी मागण्या वाढू शकतात. बाबा लाल दयाल यांच्या शिकवणींमध्ये प्रेम, करुणा आणि सत्याचा संदेश आहे, जो आजच्या काळातही उपयुक्त आहे. हा उत्सव लोकांना त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याची प्रेरणा देतो. अशा प्रकारे सरकारचा हा निर्णय धार्मिक सद्भावना वाढवण्यास मदत करतो.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

