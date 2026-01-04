School Holiday: 8 जानेवारीपर्यंत शाळांना सुट्टी जाहीर, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निर्णय जाहीर!

School Holiday: बिहारची राजधानी पटना आणि परिसरात कडाक्याची थंड पडत आहे. तापमान खूप खाली गेलं असून बर्फाळ वाऱ्यांसोबत दाट धुके पसरले आहे. यामुळे छोट्या मुलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. 4 जानेवारी 2026 पासून 8 जानेवारी 2026 पर्यंत इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये सुट्टी असेल. हा आदेश सरकारी आणि खासगी शाळा, तसेच प्री-स्कूल आणि अंगणवाडी केंद्रांना लागू असणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
हा नियम फक्त लहान मुलांसाठी आहे. प्री-स्कूलपासून ते आठवी इयत्तेपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या वर्ग बंद राहणार आहेत. यात शासकीय, खासगी सर्व प्रकारच्या शाळांचा समावेश आहे. छोट्या मुलांना थंडीची जास्त जाणीव होते आणि ते आजारी पडण्याची शक्यता अधिक असते. म्हणून प्रशासनाने त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. अंगणवाडी केंद्रांमध्येही कोणतीही शैक्षणिक कामे होणार नाहीत, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आठवीच्या वरच्या इयत्ता म्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा पूर्ण बंद नसतील. पण त्यांची वेळ बदलण्यात आली आहे. सकाळी दाट धुके असते, म्हणून शाळा सकाळी 10.30 वाजेपासून सुरू होतील आणि दुपारी 3.30 वाजेपर्यंतच चालतील. शाळा व्यवस्थापनाला नवीन वेळापत्रक तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना सकाळच्या कडक थंडीतून आणि धुक्यातून वाचता येणार आहे.
बोर्ड परीक्षा किंवा प्री-बोर्ड परीक्षांच्या तयारीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त वर्गांना हा नियम लागू होणार नाही. अशा विशेष वर्गांना परवानगी आहे. मुलांचे आरोग्य हे सर्वात महत्त्वाचे आहे आणि कोणताही धोका घेण्याची गरज नाही. जिल्हाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. यांनी हा आदेश कायद्याच्या विशेष अधिकारांचा वापर करून जारी केला.
पटनामध्ये किमान तापमान 9 डिग्रींवर पोहोचले आहे तर काही भागांत ते 5 डिग्रींपर्यंत खाली गेले. दाट धुकेमुळे दृश्यमानता फक्त 50 मीटरपर्यंत राहिली आहे. बर्फाळ वारे आणि धुक्यामुळे दिवसभर थंडी जाणवते. हवामान विभागाने पुढील काही दिवस थंडी कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे रोजचे जीवनही प्रभावित झालंय.
हा निर्णय घेताना प्रशासनाने मुलांच्या जीवाला आणि आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. थंडीच्या या दिवसांमध्ये लहान मुलांना घराबाहेर पाठवणे धोकादायक ठरू शकते, म्हणून हा कठोर आदेश देण्यात आलाय. पालकांनासुद्धा मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. थंडी कमी झाल्यावर परिस्थिती पाहून पुढचे निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे हा आदेश मुलांच्या हितासाठी घेतलेला संरक्षक उपाय असल्याचे म्हटले जात आहे.