School Holiday Update: विद्यार्थ्यांची मज्जा; 10 वर्षांनंतर बदललाय सुट्ट्यांचा नियम, यावर्षी किती दिवसांची उन्हाळी सुट्टी?

School Holiday Update: राजस्थानातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो मुलांसाठी एक मोठी बातमी आहे. शिक्षण विभागाने 10 वर्षांनंतर शैक्षणिक सत्र आणि सुट्ट्यांच्या नियमांत मोठा बदल केला आहे. याचा फायदा राज्यातील सुमारे 70 लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे. आता शाळा 1 एप्रिलपासून सुरू होणार असून, उन्हाळी सुट्ट्या 16 मे ते 20 जूनपर्यंत असतील. ही अपडेट मुलांना आणि पालकांना आनंद देणारी आहे, कारण उकाड्यापासून संरक्षण मिळेल आणि अभ्यासाचे तास अधिक चांगले व्यवस्थित होणार आहे.
राजस्थान शिक्षण विभागाने शैक्षणिक सत्राच्या नियमांत 10 वर्षांनंतर प्रथमच बदल केलाय. पूर्वी शाळांचा नवीन सत्र 1 जुलैपासून सुरू होत असे, ज्यामुळे अभ्यासाचे नुकसान होत असे. आता हा सत्र 1 एप्रिलपासून सुरू होईल. या बदलाचा मुख्य उद्देश मुलांना उकाड्याच्या त्रासापासून वाचवणे आणि शाळेच्या वेळेचे योग्य नियोजन करणे आहे. विभागाने जारी केलेल्या नव्या कॅलेंडरनुसार, हे बदल राज्यातील ७० हजार सरकारी शाळांवर लागू होतील. मुलांना यामुळे अधिक वेळ अभ्यासासाठी मिळून सुट्ट्या आनंददायी होणार आहेत.
आता सरकारी शाळा 1 एप्रिलला उघडतील आणि 15 मेपर्यंत सतत अभ्यास चालू राहील. या कालावधीत मुलांना नियमित शाळा जावे लागेल. विभागाने हे बदल मार्चच्या शेवटी तयारी पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना सांगितले आहे. पूर्वी जुलैमध्ये सत्र सुरू होत असल्याने पावसाळ्यात अडचणी येत असत, पण आता एप्रिलपासून सुरुवात होईल ज्यामुळे अभ्यासाचे ३ महिने अधिक मिळतील. पालक आणि शिक्षकांसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे, कारण त्यांना आता नव्या वेळेनुसार योजना कराव्या लागणार आहे.
या वर्षी उन्हाळी सुट्ट्या 16 मेपासून सुरू होऊन 20 जूनपर्यंत असतील. म्हणजे मुलांना सुमारे 35 दिवसांपेक्षा जास्त सुट्ट्या मिळतील. या सुट्ट्यांदरम्यान मुलांना हॉबी क्लासेस, नातेवाईकांकडे जाणे किंवा आराम करण्याची संधी मिळेल. विभागाने हे शेड्यूल उकाड्याच्या वेळी जारी केले आहे, जेणेकरून मुलांना शाळेत बसण्याचा त्रास होणार नाही. 1 जूनपासून शाळा पुन्हा सुरू होतील, ज्यामुळे सत्राचे नुकसान होणार नाही.
हा बदल राज्यातील 70 लाख विद्यार्थ्यांना थेट फायदा देईल. मुलांना उकाड्यात शाळा जाण्याची सक्ती नसल्याने त्यांची तब्येत चांगली राहील. पालकांना मुलांच्या सुट्ट्यांचा प्लॅन आगाऊ करता येईल. शिक्षकांनाही नव्या सत्राची तयारी करण्यासाठी वेळ मिळेल. विभागाचा म्हणणे आहे की, पूर्वीच्या नियमांमुळे अभ्यासाचे तास कमी होत असत, पण आता ते वाढतील. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि मुलांचे भविष्य उज्ज्वल होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
या बदलाचे मुख्य कारण उकाड्यापासून मुलांचे संरक्षण आणि अभ्यासाचे तास वाढवणे आहे. १० वर्षांपूर्वीचे नियम आता कालबाह्य झाले होते, म्हणून विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे शाळांचे वेळापत्रक अधिक व्यावहारिक होईल. अभिभावक आणि शिक्षक संघटनांनी या बदलाचे स्वागत केले असून आता मुलांची मजा आहे. कारण सुट्ट्या अधिक लांब आणि आरामदायी असतील.