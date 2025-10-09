School Holiday: अचानक 18 ऑक्टोबरपर्यंत शाळा बंद; जाणून घ्या कारण!

School Holiday : ऑक्टोबर हा सणासुदींचा महिना आहे. दसरा, नवरात्री ते दिवाळीपर्यंत सर्व सण या एका महिन्यातच येतात. याचा आनंद शालेय विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक होतो. कारण या काळात त्यांना मनसोक्त सुट्टी एन्जॉय करता येते. दरम्यान काही शाळांना 18 तारखेपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. कोणी घेतलाय हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.
ऑक्टोबर महिना सणांचा आहे. दुर्गा पूजा, दिवाळी आणि छठ यांसारख्या सणांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांना अनेक सुट्ट्या मिळणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आहे. तथापि, करवा चौथला सुट्टी नसल्याने शाळा नियमितपणे सुरू राहतील, पण कर्नाटकातील जाती सर्वेक्षणामुळे शाळांना अतिरिक्त सुट्टी मिळाली आहे.
कर्नाटक सरकारने 8 ते 18 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया यांनी सांगितले की, राज्यात सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक जाती सर्वेक्षणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्वेक्षण 22 सप्टेंबरपासून सुरू झाले असून, 7 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये प्रगती संथ असल्याने सर्वेक्षणासाठी 10 अतिरिक्त दिवस देण्यात आले आहेत. यामुळे शिक्षकांना सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळेल आणि शाळांमध्ये अध्यापन बंद राहील.
कोप्पल जिल्ह्यात 97% सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तर उडुपी आणि दक्षिण कन्नडमध्ये अनुक्रमे 63% आणि 60% काम पूर्ण झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांसह झालेल्या बैठकीत दिली. बेंगलुरूत केवळ 34% प्रगती झाल्याने त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या सर्वेक्षणात 1.2 लाख शिक्षक आणि 40,000 सरकारी कर्मचारी सहभागी आहेत. कर्नाटक प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक संघटनेने अधिक वेळेची मागणी केल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
10 ऑक्टोबर 2025 रोजी देशभरात करवा चौथ साजरा होणार आहे. विशेषतः उत्तर भारतात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात या सणाला विशेष महत्त्व आहे. मात्र, करवा चौथ हा राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय सुट्टी नाही. त्यामुळे या दिवशी शाळा-महाविद्यालये नियमितपणे सुरू राहतील. काही खासगी संस्था स्थानिक परंपरांनुसार सुट्टी देऊ शकतात, परंतु सरकारी दफ्तरे, बँका आणि अन्य संस्था नेहमीप्रमाणे कार्यरत राहतील.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वेक्षणात 1.6 लाख कर्मचारी सहभागी आहेत आणि हे काम 8 कार्यदिवसांत पूर्ण होईल. जे शिक्षक किंवा कर्मचारी जाणीवपूर्वक सहभाग घेणार नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. तसेच, सर्वेक्षणादरम्यान मृत्यू झालेल्या तीन कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 20 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
उत्तर: कर्नाटक सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक जाती सर्वेक्षणाच्या कामामुळे 8 ते 18 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. हे सर्वेक्षण 22 सप्टेंबरपासून सुरू झाले असून, काही जिल्ह्यांमध्ये काम पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त 10 दिवस देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे या कालावधीत शाळांमध्ये अध्यापन बंद राहील.
उत्तर: नाही, करवा चौथ हा राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय सुट्टीच्या श्रेणीत येत नाही. त्यामुळे 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी शाळा आणि महाविद्यालये नियमितपणे सुरू राहतील. तथापि, काही खासगी शैक्षणिक संस्था स्थानिक परंपरांनुसार सुट्टी जाहीर करू शकतात, परंतु सरकारी दफ्तरे आणि बँका नेहमीप्रमाणे कार्यरत राहतील.
उत्तर: कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया यांनी सांगितले की, जाती सर्वेक्षणात जाणीवपूर्वक सहभाग न घेणाऱ्या शिक्षकांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. या सर्वेक्षणात 1.2 लाख शिक्षक आणि 40,000 सरकारी कर्मचारी सहभागी आहेत, आणि हे काम 18 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.