School Holiday: विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या आधीच पुन्हा मोठी सुट्टी, शाळा कधी होणार सुरु? जाणून घ्या

School Holidays 2025: महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. त्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना गणेशोत्सवाची सुट्टी देण्यात आली होती. देशभरातील राज्यांमध्ये अशाप्रकारे वेगवेगळे सण साजरे होतात, त्याची सुट्टी विद्यार्थ्यांना मिळते. सणांच्या रंगीबेरंगी हंगामात शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. दसरा, दिवाळी आणि भाऊबीज यांसारख्या उत्सवांमुळे ऑक्टोबर महिन्यातदेखील सुट्ट्यांचा वर्षाव होणार आहे.
दिवाळी उत्सवामुळे शाळा 13 ते 24 ऑक्टोबरपर्यंत बंद राहतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना एकूण 12 दिवसांची दीर्घ सुट्टी मिळेल, ज्यात सणांच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ होईल. शाळा 25 ऑक्टोबरला पुन्हा सुरू होतील.
दुर्गा पूजा व दसऱ्यासाठी सरकारी शाळा 29, 30 सप्टेंबर व 1-2 ऑक्टोबरला चार दिवस बंद राहतील. खासगी शाळांसाठी 27सप्टेंबरपासून सुट्टी सुरू होईल. कुर्जीज लोयोला (27 ते 2 ऑक्टोबर), डॉन बॉस्को (26 ते 3 ऑक्टोबर), कार्मेल व नोट्रे डेम (27 ते 5 ऑक्टोबर) यांसारख्या शाळांना वाढीव सुट्ट्या मिळतील. बहुतेक शाळा 6 ऑक्टोबरला सुरू होणा आहेत.
शिक्षणमंत्री नारा लोकेश यांच्या घोषणेनुसार, दुर्गा अष्टमी, नवमी व दसऱ्यासाठी शाळा 22 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत बंद राहतील. मूळतः 24 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या सुट्ट्या दोन दिवसांनी पुढे ढकलल्या गेल्या. यामुळे 10 दिवसांची सुट्टी मिळेल व शाळा 3 ऑक्टोबरला पुन्हा उघडणार आहेत.
छत्तीसगडमध्ये दसऱ्यासाठी 29 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर (6 दिवस) व दिवाळीसाठी 20 ते 25 ऑक्टोबर (6 दिवस) सुट्ट्या असतील; शाळा 27 ऑक्टोबरला सुरू होतील. कर्नाटकात दुर्गा पूजा व दसऱ्यासाठी 20 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबरपर्यंत (17 दिवस) दीर्घ सुट्टी असेल, शाळा 7 ऑक्टोबरला सुरू होतील. या सुट्ट्या सरकारी व केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांना लागू आहेत.
तेलंगणात शाळा 21 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबरपर्यंत (13 दिवस) बंद राहतील; 4 ऑक्टोबर शनिवार असल्याने अनेकांना वाढीव विश्रांती मिळेल व शाळा 6 ऑक्टोबरला सुरू होतील. झारखंडात खासगी शाळा 27 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर (9 दिवस), सरकारी शाळा 29 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर (4 दिवस) बंद राहतील. या सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थ्यांना सण साजरा करण्यासाठी वेळ मिळेल तसेच आगामी परीक्षेचा अभ्यासदेखील करता येणार आहे.
महात्मा गांधी जयंती व विजयादशमी (2 ऑक्टोबर), धनतेरस (18 ऑक्टोबर), नरकासुर वध (20 ऑक्टोबर), गोवर्धन पूजा (21-22 ऑक्टोबर) आणि भैय्या दूज (23 ऑक्टोबर) या दिवशी देशभर शाळा बंद राहतील. यापूर्वी, 28 व 30 सप्टेंबरला दुर्गा अष्टमीमुळे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा व आसाममध्ये सुट्ट्या असतील.
उत्तर: दसऱ्यासाठी (२ ऑक्टोबर, महात्मा गांधी जयंती/विजयादशमी) आणि दिवाळीसाठी (१८ ऑक्टोबर - धनतेरस, २० ऑक्टोबर - नरक चतुर्दशी, २१-२२ ऑक्टोबर - गोवर्धन पूजा, २३ ऑक्टोबर - भैय्या दूज) शाळा बंद राहतील. राज्यानुसार सुट्ट्या बदलतात, जसे की राजस्थानमध्ये १३ ते २४ ऑक्टोबर (१२ दिवस) आणि छत्तीसगडमध्ये २० ते २५ ऑक्टोबर (६ दिवस).
उत्तर: आंध्र प्रदेशात शाळा ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, कर्नाटकात ७ ऑक्टोबर, तेलंगणात ६ ऑक्टोबर, छत्तीसगडमध्ये २७ ऑक्टोबर आणि झारखंडात बहुतेक शाळा ६ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुरू होतील. बिहारमधील खासगी शाळा ३ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान उघडतील.
उत्तर: कर्नाटकात २० सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर (१७ दिवस), तेलंगणात २१ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर (१३ दिवस), आणि राजस्थानमध्ये १३ ते २४ ऑक्टोबर (१२ दिवस) सर्वाधिक सुट्ट्या मिळतील. बिहार आणि झारखंडात खासगी शाळांना २७ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर (६-९ दिवस) सुट्ट्या असतील.