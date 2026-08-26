/School Holiday: ऑगस्टअखेरपासून सप्टेंबरपर्यंत शाळांना 3 लॉंग विकेंड; विद्यार्थी-पालकांसाठी गुड न्यूज!

विद्यार्थी आणि पालकांसाठी पुढील काही आठवडे सुट्ट्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ऑगस्टच्या अखेरीपासून सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आणि गणेश चतुर्थी हे सण येत आहेत. या तिन्ही सणांच्या तारखा शुक्रवार किंवा सोमवारला आल्याने, ज्या शाळांमध्ये संबंधित दिवशी सुट्टी असेल आणि शनिवार-रविवार नियमित सुट्टी असेल, तिथे सलग तीन दिवसांचा लॉंग विकेंड मिळू शकतो. मात्र, सुट्ट्या राज्य, शिक्षण मंडळ आणि संबंधित शाळेच्या अधिकृत कॅलेंडरनुसार बदलू शकतात.
28 ऑगस्ट 2026 रोजी शुक्रवार रक्षाबंधन आहे. त्यामुळे ज्या शाळांना या दिवशी सुट्टी असेल, त्यांना शनिवार आणि रविवारची नियमित सुट्टी जोडून तीन दिवसांचा ब्रेक मिळू शकतो. मात्र, देशातील सर्व शाळांना रक्षाबंधनाची सुट्टी असेलच असे नाही. काही राज्यांमध्ये किंवा विशिष्ट शाळांमध्ये नियमित वर्ग सुरू राहू शकतात. त्यामुळे पालकांनी शाळेची अधिकृत सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
2026 मध्ये श्रावण पौर्णिमा 27 आणि 28 ऑगस्टला येत असल्याने रक्षाबंधनाच्या तारखेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. उपलब्ध पंचांग माहितीनुसार 28 ऑगस्टला सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा असल्याने याच दिवशी रक्षाबंधन साजरे केले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुट्टीच्या नियोजनासाठी 28 ऑगस्ट ही तारीख महत्त्वाची आहे.
रक्षाबंधनानंतर अवघ्या आठवड्याने 4 सप्टेंबर 2026 रोजी शुक्रवार जन्माष्टमी आहे. ज्या शाळांमध्ये जन्माष्टमीची सुट्टी लागू असेल, तिथे शनिवार आणि रविवारची सुट्टी जोडून पुन्हा तीन दिवसांचा ब्रेक मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, जन्माष्टमीची सुट्टीही संपूर्ण देशात एकसारखी नसते. संबंधित राज्य आणि शाळेच्या हॉलिडे कॅलेंडरनुसार निर्णय होतो.
यानंतर 14 सप्टेंबर 2026 रोजी सोमवार गणेश चतुर्थी आहे. महाराष्ट्रासह अनेक भागांत हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. ज्या शाळांमध्ये गणेश चतुर्थीची सुट्टी असेल, तिथे शनिवार-रविवार आणि सोमवारची सुट्टी मिळून सलग तीन दिवसांचा लॉंग विकेंड तयार होऊ शकतो.
28 ऑगस्टची शुक्रवारची सुट्टी, 4 सप्टेंबरची शुक्रवारची सुट्टी आणि 14 सप्टेंबरची सोमवारची सुट्टी अशा तारखांमुळे 18 दिवसांच्या कालावधीत तीन संभाव्य लॉंग विकेंड तयार होत आहेत. मात्र, याचा फायदा फक्त त्या शाळांनाच मिळेल जिथे संबंधित सणांच्या दिवशी प्रत्यक्ष सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत हॉलिडे लिस्टवर अवलंबून राहण्याऐवजी शाळेची सूचना तपासणे महत्त्वाचे आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांनी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी. शाळेची सुट्टी म्हणजे बँक किंवा कार्यालयालाही सुट्टी असेलच असे नाही. बँकांच्या सुट्ट्या राज्य आणि स्थानिक सणांनुसार बदलतात, तर खासगी कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या हॉलिडे पॉलिसीनुसार निर्णय घेतात. त्यामुळे बँकिंग किंवा कार्यालयीन काम असल्यास संबंधित संस्थेची अधिकृत सुट्टीची यादी तपासणे योग्य ठरेल.
या काळात सुट्ट्यांचे नियोजन करण्यापूर्वी शाळेचे शैक्षणिक कॅलेंडर, व्हॉट्सअॅप ग्रुप किंवा शाळेकडून आलेली अधिकृत सूचना तपासा. कारण एकाच राज्यातही शाळा, बोर्ड किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयानुसार फरक असू शकतो. उदाहरणार्थ, काही ठिकाणी रक्षाबंधनाच्या दिवशी शाळा सुरू ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे 28 ऑगस्ट, 4 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर या तारखा लक्षात ठेवा; पण अंतिम सुट्टीची खात्री संबंधित शाळेकडूनच करा.