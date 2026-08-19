/School Holiday: विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज, ऑगस्टमध्ये आणखी दोन दिवस शाळा बंद; आतापासूनच करा प्लान!

ऑगस्ट महिना संपत आला असला तरी छत्तीसगडमधील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी आणखी दोन सुट्ट्या बाकी आहेत. ईद-ए-मिलाद आणि रक्षाबंधन या सणांमुळे 26 आणि 28 ऑगस्ट 2026 रोजी सुट्टी राहणार आहे. छत्तीसगड सरकारच्या अधिकृत 2026 कॅलेंडरमध्ये या दोन्ही तारखांची नोंद आहे. त्यामुळे शाळा, सरकारी कार्यालये आणि बँकांच्या कामकाजाचे नियोजन करणाऱ्यांसाठी या तारखा महत्त्वाच्या आहेत.
बुधवार, 26 ऑगस्ट 2026 रोजी ईद-ए-मिलाद म्हणजेच मिलाद-उन-नबी साजरी केली जाणार आहे. इस्लाम धर्मीयांसाठी हा महत्त्वाचा धार्मिक दिवस आहे. पैगंबर हजरत मुहम्मद यांच्या जन्मदिनाच्या स्मरणार्थ हा दिवस पाळला जातो. या निमित्ताने धार्मिक कार्यक्रम, नमाज आणि प्रार्थना आयोजित केल्या जातात. छत्तीसगड सरकारच्या अधिकृत कॅलेंडरमध्ये 26 ऑगस्टची नोंद ईद ए मिलाद म्हणून करण्यात आली आहे.
यानंतर शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी रक्षाबंधनाची सुट्टी आहे. रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा आणि जिव्हाळ्याचा सण मानला जातो. या दिवशी बहिण भावाच्या मनगटावर राखी बांधते आणि त्याच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करते. भाऊही बहिणीच्या संरक्षणाची आणि तिच्या सुखाची साथ देण्याचा संकल्प करतो. छत्तीसगड शासनाच्या अधिकृत कॅलेंडरमध्ये 28 ऑगस्टला रक्षाबंधनची अशी आहे.
या दोन्ही सुट्ट्यांमध्ये एक दिवसाचे अंतर असल्याने विद्यार्थ्यांना 26 ऑगस्टनंतर 27 ऑगस्टला शाळा असण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर 28 ऑगस्टला पुन्हा सुट्टी असेल. त्यामुळे 26 ते 28 ऑगस्ट असा सलग तीन दिवसांचा शाळेचा ब्रेक समजू नये. पालकांनी आपल्या शाळेचे स्थानिक वेळापत्रक किंवा सूचना एकदा तपासणे महत्त्वाचे आहे.
या सणांच्या निमित्ताने सरकारी कार्यालये आणि बँकांच्या कामकाजावरही परिणाम होऊ शकतो. मात्र शाळा, बँक आणि सरकारी कार्यालयांसाठी सुट्टीचे नियम नेहमी एकसारखे असतीलच असे नाही.त्यामुळे बँकेत महत्त्वाचे काम असल्यास संबंधित बँकेची शाखा किंवा अधिकृत सुट्टीचे कॅलेंडर तपासणे योग्य ठरेल. प्रभात खबरच्या वृत्तानुसार या दिवसांमुळे शाळा, सरकारी कार्यालये आणि बँकांच्या कामकाजात सुट्टीचा परिणाम होणार आहे.
सुट्टीच्या तारखा आधीच माहिती असल्यास विद्यार्थी अभ्यासाचे वेळापत्रक, प्रोजेक्टचे काम किंवा कौटुंबिक कार्यक्रम व्यवस्थित नियोजित करू शकतात. विशेषतः परीक्षेच्या काळात किंवा शाळेत प्रोजेक्ट, सराव परीक्षा किंवा इतर उपक्रम सुरू असतील तर शाळेकडून मिळणाऱ्या स्वतंत्र सूचनांना प्राधान्य द्यावे. कारण सरकारी सार्वजनिक सुट्टी आणि एखाद्या शाळेचा स्वतंत्र शैक्षणिक कार्यक्रम यामध्ये फरक असू शकतो.
छत्तीसगड सरकारच्या अधिकृत 2026 कॅलेंडरनुसार 26 ऑगस्टला ईद-ए-मिलाद आणि 28 ऑगस्टला रक्षाबंधन आहे. त्यामुळे या तारखा अधिकृत सरकारी कॅलेंडरवर आधारित आहेत. पालकांनी सोशल मीडियावरील अपूर्ण किंवा जुन्या सुट्ट्यांवर अवलंबून न राहता शाळेच्या सूचना आणि राज्य सरकारच्या अधिकृत कॅलेंडरची पडताळणी करावी.