  School Holiday: 27 एप्रिलपासून शाळांना सुट्टी जाहीर, सर्व सरकारी खासगी शाळा वेळेआधी बंद करण्याचे आदेश

School Holidays: हवामानातील बदलांमुळे (Climate Change) आता शैक्षणिक वेळापत्रकांवरही परिणाम होऊ लागला असून, भविष्यात अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी 'डिजिटल लर्निंग' अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 26, 2026, 04:14 PM IST
शाळा सुट्टी

School Holidays: सध्या संपूर्ण भारतासह ओडिशातही सूर्याचा प्रकोप पाहायला मिळत आहे. वाढत्या तापमानामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, ओडिशा सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना 27 एप्रिल 2026 पासून उन्हाळ्याची सुट्टी जाहीर केली आहे. कडाक्याच्या उन्हापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी हा तातडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हवामान खात्याचा इशारा 

भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने (IMD) ओडिशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये 'यलो' आणि 'ऑरेंज' अलर्ट जारी केला आहे. अनेक शहरांमध्ये तापमान ४३ ते ४५ अंश सेल्सिअसच्या पार गेले आहे. उष्ण वाऱ्यांमुळे (Heatwave) दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणे कठीण झाले असून, लहान मुलांसाठी हे वातावरण अत्यंत घातक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सर्व प्रकारच्या शाळांना आदेश लागू

मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ सरकारी शाळांपुरता मर्यादित नाही. राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना (सर्व बोर्ड - CBSE, ICSE, ओआरएस) 27 एप्रिलपासून सुट्टी लागू राहील. शिक्षण क्षेत्रात एकवाक्यता राखण्यासाठी हा सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आला आहे.

8th Pay Commission: 'ते पैसे मिळणार नाहीत' कर्मचाऱ्यांना सरकारचा मोठा झटका, मोठी अपडेट समोर!

सकाळच्या सत्रातील शाळांचा प्रयोग अपयशी

उन्हाची तीव्रता पाहता सरकारने सुरुवातीला शाळांच्या वेळा बदलून त्या सकाळी 6.30 ते 10.30 अशा केल्या होत्या. मात्र, सकाळी 10 वाजेनंतरही उष्णता इतकी वाढते की मुलांना घरी परतताना त्रास सहन करावा लागत होता. पालकांच्या तक्रारी आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन अखेर शाळा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य

लहान मुलांमध्ये डिहायड्रेशन (पाण्याचे प्रमाण कमी होणे) आणि उष्माघाताचा (Heatstroke) धोका जास्त असतो. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कोणतीही जोखीम पत्करायला तयार नाही. शिक्षण विभागाने शाळांना सूचना दिली आहे की, मुलांनी घरी राहूनच स्वतःची काळजी घ्यावी आणि भरपूर पाणी प्यावे.

उर्वरित अभ्यासक्रम आणि परीक्षांचे काय?

अनेक शाळांमध्ये वार्षिक परीक्षा संपल्या आहेत, तर काही ठिकाणी त्या सुरू होत्या. ज्या शाळांमध्ये अद्याप मूल्यमापन किंवा अंतर्गत चाचण्या बाकी आहेत, त्यांना ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करण्याच्या सूचना काही ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. सुट्टी जाहीर केल्यामुळे आता शैक्षणिक वेळापत्रकात काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकन्सचा खिसा होता रिकामी तर भारतीयांना फुकट मिळते ही सुविधा; तुमच्या कामाची गोष्ट!

शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

केवळ विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टी असली तरी, शिक्षकांसाठी काही प्रशासकीय कामांबाबत स्वतंत्र सूचना जारी केल्या जाऊ शकतात. तथापि, उन्हाची तीव्रता पाहता शैक्षणिक उपक्रम पूर्णपणे थांबवण्यावरच सध्या भर दिला जात आहे. निकालाची तयारी आणि पुढील सत्राचे नियोजन आता घरबसल्या किंवा मर्यादित उपस्थितीत करावे लागणार आहे.

पालकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

शाळांना सुट्टी मिळाल्यामुळे पालकांनी मुलांच्या आहाराकडे आणि आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. दुपारी 11 ते संध्याकाळी 4 या वेळेत मुलांना घराबाहेर खेळायला पाठवू नये, असा सल्ला आरोग्य विभागाने दिला आहे. लिंबू सरबत, ताक आणि पालेभाज्यांचा आहारात समावेश करून उष्णतेचा सामना करण्याचे आवाहन केले जात आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

IPL 2026 : "हो, मला वाटतं तो आता माझा नवीन आवडता......

स्पोर्ट्स