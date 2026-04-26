School Holiday: 27 एप्रिलपासून शाळांना सुट्टी जाहीर, सर्व सरकारी खासगी शाळा वेळेआधी बंद करण्याचे आदेश

School Holidays: सध्या संपूर्ण भारतासह ओडिशातही सूर्याचा प्रकोप पाहायला मिळत आहे. वाढत्या तापमानामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, ओडिशा सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना 27 एप्रिल 2026 पासून उन्हाळ्याची सुट्टी जाहीर केली आहे. कडाक्याच्या उन्हापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी हा तातडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने (IMD) ओडिशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये 'यलो' आणि 'ऑरेंज' अलर्ट जारी केला आहे. अनेक शहरांमध्ये तापमान ४३ ते ४५ अंश सेल्सिअसच्या पार गेले आहे. उष्ण वाऱ्यांमुळे (Heatwave) दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणे कठीण झाले असून, लहान मुलांसाठी हे वातावरण अत्यंत घातक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ सरकारी शाळांपुरता मर्यादित नाही. राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना (सर्व बोर्ड - CBSE, ICSE, ओआरएस) 27 एप्रिलपासून सुट्टी लागू राहील. शिक्षण क्षेत्रात एकवाक्यता राखण्यासाठी हा सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आला आहे.
उन्हाची तीव्रता पाहता सरकारने सुरुवातीला शाळांच्या वेळा बदलून त्या सकाळी 6.30 ते 10.30 अशा केल्या होत्या. मात्र, सकाळी 10 वाजेनंतरही उष्णता इतकी वाढते की मुलांना घरी परतताना त्रास सहन करावा लागत होता. पालकांच्या तक्रारी आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन अखेर शाळा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लहान मुलांमध्ये डिहायड्रेशन (पाण्याचे प्रमाण कमी होणे) आणि उष्माघाताचा (Heatstroke) धोका जास्त असतो. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कोणतीही जोखीम पत्करायला तयार नाही. शिक्षण विभागाने शाळांना सूचना दिली आहे की, मुलांनी घरी राहूनच स्वतःची काळजी घ्यावी आणि भरपूर पाणी प्यावे.
अनेक शाळांमध्ये वार्षिक परीक्षा संपल्या आहेत, तर काही ठिकाणी त्या सुरू होत्या. ज्या शाळांमध्ये अद्याप मूल्यमापन किंवा अंतर्गत चाचण्या बाकी आहेत, त्यांना ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करण्याच्या सूचना काही ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. सुट्टी जाहीर केल्यामुळे आता शैक्षणिक वेळापत्रकात काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
केवळ विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टी असली तरी, शिक्षकांसाठी काही प्रशासकीय कामांबाबत स्वतंत्र सूचना जारी केल्या जाऊ शकतात. तथापि, उन्हाची तीव्रता पाहता शैक्षणिक उपक्रम पूर्णपणे थांबवण्यावरच सध्या भर दिला जात आहे. निकालाची तयारी आणि पुढील सत्राचे नियोजन आता घरबसल्या किंवा मर्यादित उपस्थितीत करावे लागणार आहे.
शाळांना सुट्टी मिळाल्यामुळे पालकांनी मुलांच्या आहाराकडे आणि आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. दुपारी 11 ते संध्याकाळी 4 या वेळेत मुलांना घराबाहेर खेळायला पाठवू नये, असा सल्ला आरोग्य विभागाने दिला आहे. लिंबू सरबत, ताक आणि पालेभाज्यांचा आहारात समावेश करून उष्णतेचा सामना करण्याचे आवाहन केले जात आहे.