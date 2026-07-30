/School Holiday List: ऑगस्टमध्ये विद्यार्थ्यांची मजा! स्वातंत्र्यदिन, रक्षाबंधन, ईदसह सुट्ट्याच सुट्ट्या, यादी आली समोर!

जुननंतर आता जुलै महिना संपला. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाऊन 2 महिने झाले. 1 सेमिस्टरची परीक्षादेखील जवळ आलीय. दरम्यान येऊ घातलेल्या ऑगस्ट महिन्याकडून विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज आहे. कारण ऑगस्ट महिना अनेक सण घेऊन येत असून यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांची मजा होणार आहे. त्यामुळे ऑगस्ट 2026 हा महिना विद्यार्थ्यांसाठी सुट्ट्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक ठरणार आहे. स्वातंत्र्यदिन, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद यांसारख्या राष्ट्रीय आणि धार्मिक सणांसह शनिवार-रविवारच्या नियमित सुट्ट्यांमुळे अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना एकूण 12 दिवसांपर्यंत सुट्ट्या मिळू शकतात. मात्र, अंतिम सुट्टीचे वेळापत्रक संबंधित राज्य सरकार, शिक्षण विभाग आणि शाळांच्या अधिकृत शैक्षणिक कॅलेंडरनुसार बदलू शकते.
ऑगस्ट महिन्यातील शनिवार-रविवारच्या नियमित साप्ताहिक सुट्ट्यांसोबत स्वातंत्र्यदिन (15 ऑगस्ट), ईद-ए-मिलाद (26 ऑगस्ट) आणि रक्षाबंधन (28 ऑगस्ट) यांसारख्या महत्त्वाच्या सणांमुळे अनेक शाळांमध्ये एकूण 12 दिवसांपर्यंत सुट्ट्या मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या शाळांमध्ये शनिवारची सुट्टी नसते, तेथे सुट्ट्यांची संख्या कमी असू शकते.
ऑगस्ट 2026 मध्ये 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 आणि 30 ऑगस्ट हे शनिवार-रविवारचे नियमित सुट्टीचे दिवस आहेत. याशिवाय 26 ऑगस्ट रोजी ईद-ए-मिलाद आणि 28 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनानिमित्त अनेक राज्यांमध्ये शाळांना सुट्टी असण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयानुसार या तारखांमध्ये बदल होऊ शकतो.
ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना सलग सुट्टीचा लाभ मिळू शकतो. 28 ऑगस्ट (रक्षाबंधन), 29 ऑगस्ट (शनिवार) आणि 30 ऑगस्ट (रविवार) यामुळे तीन दिवसांचा लाँग वीकेंड तयार होतो. काही राज्यांमध्ये 26 ऑगस्टला ईद-ए-मिलादची सुट्टी असल्याने मधल्या दिवसांचे नियोजन करून आणखी मोठा ब्रेक मिळण्याची शक्यता आहे.
देशभरात एकसमान शालेय सुट्टीचे वेळापत्रक लागू नसते. स्थानिक सण, जत्रा, धार्मिक उत्सव किंवा राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अतिरिक्त सुट्ट्या जाहीर केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी आपल्या राज्याच्या शिक्षण विभागाने किंवा संबंधित शाळेने प्रसिद्ध केलेले अधिकृत शैक्षणिक कॅलेंडर तपासणे आवश्यक आहे.
15 ऑगस्ट हा राष्ट्रीय सुट्टीचा दिवस असला तरी अनेक शाळांमध्ये ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि देशभक्तीपर उपक्रम आयोजित केले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना काही तासांसाठी शाळेत उपस्थित राहावे लागू शकते. काही राज्यांनी या दिवशी शाळा सुरू ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित शाळेच्या सूचनेकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
सोशल मीडियावर सुट्ट्यांबाबत विविध यादी व्हायरल होत असल्या तरी त्या सर्वत्र लागू असतीलच असे नाही. प्रत्येक शाळेचे शैक्षणिक नियोजन, स्थानिक परिस्थिती आणि राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार सुट्ट्यांमध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत शाळा, शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कॅलेंडरनुसारच नियोजन करावे.