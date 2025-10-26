School Holidays: शाळकरी मुलांसाठी आनंदाची बातमी; नोव्हेंबरमध्ये शाळा इतके दिवस बंद!

School Holidays: गणपती, दिवाळीची सुट्टी एन्जॉय करुन झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबरनंतर आता नोव्हेंबर महिनादेखील सुट्ट्यांचा आनंद घेऊन येणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देखील शाळांना अनेक दिवस सुट्ट्या असणार आहेत. या सुट्ट्या राज्यांप्रमाणे बदलतात. तसेच स्थानिक सणांप्रमाणे शाळा तशाप्रकारे सुट्ट्यांबाबत निर्णय घेत असतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
शाळकरी मुलांसाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये आनंदाची लाट येणार आहे. ऑक्टोबरमधील सणासुदीच्या सुट्ट्यांनंतर आता नोव्हेंबरमध्येही शाळांना एकूण 10 दिवस सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासोबतच विश्रांती आणि उत्सवांचा आनंद घेण्याची संधी मिळणार आहे. हरियाणा दिवस, गुरु नानक जयंती आणि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवसासह पाच रविवार आणि दुसरा शनिवार यामुळे शाळा बंद राहणार आहेत.
नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच सुट्ट्यांची सुरुवात होणार आहे. 1 नोव्हेंबरला हरियाणा दिवसानिमित्त शाळांना सुट्टी असेल. त्यानंतर 5 नोव्हेंबरला गुरु नानक देव जयंती साजरी होणार आहे. ज्यामुळे बुधवारी शाळा बंद राहतील. 25 नोव्हेंबरला गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवसानिमित्त स्थानिक सुट्टी जाहीर आहे. याशिवाय, 2, 9, 16, 23 आणि 30 नोव्हेंबर या पाच रविवार आणि 8 नोव्हेंबरचा दुसरा शनिवार यामुळे शाळांना एकूण 10 दिवस सुट्ट्या मिळतील.
या सुट्ट्या विद्यार्थ्यांना सणांचा उत्साह आणि विश्रांतीसाठी वेळ देतील. हरियाणा दिवस आणि गुरु नानक जयंती यांसारखे सांस्कृतिक महत्त्वाचे दिवस साजरे करताना विद्यार्थी कुटुंबासोबत वेळ घालवू शकतील. तसेच रविवारच्या सुट्ट्या अभ्यास आणि खेळ यांचा समतोल राखण्यास मदत करतील. या सुट्ट्या मुलांना तणावमुक्त होण्यास आणि सणांचा आनंद घेण्यास मदत करतील, असे पालकांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांनीही सुट्ट्यांचे स्वागत केलंय पण विद्यार्थ्यांना अभ्यासात सातत्य ठेवण्याचा सल्लादेखील दिलाय.विद्यार्थ्यांनी या सुट्ट्यांचे नियोजन शाळांच्या वार्षिक कॅलेंडरनुसार करायचे आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्षात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. विद्यार्थ्यांनी या कालावधीत सणांचा आनंद घेताना अभ्यासाची तयारीही ठेवावी, असे आवाहन शाळांनी केले आहे.
