Marathi News
School Holidays: शाळकरी मुलांसाठी आनंदाची बातमी; नोव्हेंबरमध्ये शाळा इतके दिवस बंद!

School Holidays: शाळकरी मुलांसाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये आनंदाची लाट येणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 26, 2025, 12:09 PM IST
School Holidays: शाळकरी मुलांसाठी आनंदाची बातमी; नोव्हेंबरमध्ये शाळा इतके दिवस बंद!
नोव्हेंबर शालेय सुट्ट्या

School Holidays: गणपती, दिवाळीची सुट्टी एन्जॉय करुन झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबरनंतर आता नोव्हेंबर महिनादेखील सुट्ट्यांचा आनंद घेऊन येणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देखील शाळांना अनेक दिवस सुट्ट्या असणार आहेत. या सुट्ट्या राज्यांप्रमाणे बदलतात. तसेच स्थानिक सणांप्रमाणे शाळा तशाप्रकारे सुट्ट्यांबाबत निर्णय घेत असतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

शाळकरी मुलांसाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये आनंदाची लाट येणार आहे. ऑक्टोबरमधील सणासुदीच्या सुट्ट्यांनंतर आता नोव्हेंबरमध्येही शाळांना एकूण 10 दिवस सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासोबतच विश्रांती आणि उत्सवांचा आनंद घेण्याची संधी मिळणार आहे. हरियाणा दिवस, गुरु नानक जयंती आणि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवसासह पाच रविवार आणि दुसरा शनिवार यामुळे शाळा बंद राहणार आहेत.

सुट्ट्यांचा तपशील

नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच सुट्ट्यांची सुरुवात होणार आहे. 1 नोव्हेंबरला हरियाणा दिवसानिमित्त शाळांना सुट्टी असेल. त्यानंतर 5 नोव्हेंबरला गुरु नानक देव जयंती साजरी होणार आहे. ज्यामुळे बुधवारी शाळा बंद राहतील. 25 नोव्हेंबरला गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवसानिमित्त स्थानिक सुट्टी जाहीर आहे. याशिवाय, 2, 9, 16, 23 आणि 30 नोव्हेंबर या पाच रविवार आणि 8 नोव्हेंबरचा दुसरा शनिवार यामुळे शाळांना एकूण 10 दिवस सुट्ट्या मिळतील.

विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची संधी

या सुट्ट्या विद्यार्थ्यांना सणांचा उत्साह आणि विश्रांतीसाठी वेळ देतील. हरियाणा दिवस आणि गुरु नानक जयंती यांसारखे सांस्कृतिक महत्त्वाचे दिवस साजरे करताना विद्यार्थी कुटुंबासोबत वेळ घालवू शकतील. तसेच रविवारच्या सुट्ट्या अभ्यास आणि खेळ यांचा समतोल राखण्यास मदत करतील. या सुट्ट्या मुलांना तणावमुक्त होण्यास आणि सणांचा आनंद घेण्यास मदत करतील, असे  पालकांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांनीही सुट्ट्यांचे स्वागत केलंय पण विद्यार्थ्यांना अभ्यासात सातत्य ठेवण्याचा सल्लादेखील दिलाय.विद्यार्थ्यांनी या सुट्ट्यांचे नियोजन शाळांच्या वार्षिक कॅलेंडरनुसार करायचे आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्षात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. विद्यार्थ्यांनी या कालावधीत सणांचा आनंद घेताना अभ्यासाची तयारीही ठेवावी, असे आवाहन शाळांनी केले आहे.

FAQ

प्रश्न: नोव्हेंबर 2025 मध्ये हरियाणातील शाळांना किती आणि कोणत्या सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत?

उत्तर: नोव्हेंबर 2025 मध्ये हरियाणातील शाळांना एकूण 10 दिवस सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. यामध्ये 1 नोव्हेंबर (हरियाणा दिवस), 5 नोव्हेंबर (गुरु नानक देव जयंती), 25 नोव्हेंबर (गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस), 8 नोव्हेंबर (दुसरा शनिवार) आणि 2, 9, 16, 23, 30 नोव्हेंबर (पाच रविवार) यांचा समावेश आहे.

प्रश्न: या सुट्ट्या विद्यार्थ्यांसाठी कशा फायदेशीर ठरतील?

उत्तर: या 10 दिवसांच्या सुट्ट्या विद्यार्थ्यांना सणांचा उत्साह साजरा करण्याची आणि विश्रांती घेण्याची संधी देतील. हरियाणा दिवस आणि गुरु नानक जयंती यांसारखे सांस्कृतिक महत्त्वाचे दिवस कुटुंबासोबत साजरे करता येतील. तसेच, रविवार आणि दुसऱ्या शनिवारच्या सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थी अभ्यास आणि खेळ यांचा समतोल राखू शकतील, ज्यामुळे त्यांचा तणाव कमी होईल.

प्रश्न: या सुट्ट्यांदरम्यान विद्यार्थ्यांनी काय खबरदारी घ्यावी?

उत्तर: शिक्षक आणि शाळांनी विद्यार्थ्यांना सुट्ट्यांचा आनंद घेताना अभ्यासात सातत्य ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. पालकांनी मुलांना सण साजरे करताना शैक्षणिक तयारीकडेही लक्ष देण्यास प्रोत्साहित करावे. हरियाणा सरकारने या सुट्ट्या शैक्षणिक कॅलेंडरनुसार नियोजित केल्या असून, यामुळे शैक्षणिक वर्षात कोणताही व्यत्यय येणार नाही, परंतु विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाची तयारी कायम ठेवावी, असे आवाहन आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

