/School Holidays October 2026: विद्यार्थ्यांसाठी ऑक्टोबरमध्ये सुट्ट्यांची पर्वणी! गांधी जयंतीपासून दसऱ्यापर्यंत शाळा कधी बंद?

ऑक्टोबर 2026 हा शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सुट्ट्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा महिना ठरणार आहे. या महिन्यात गांधी जयंती, नवरात्र, दुर्गाष्टमी, महानवमी, दसरा, महर्षी वाल्मीकी जयंती आणि करवा चौथ यांसारखे सण आहेत. मात्र, सर्व राज्यांमध्ये किंवा सर्व शाळांमध्ये सुट्ट्यांच्या तारखा आणि कालावधी समान नसतील. कोणत्या राज्यात कोणत्या सुट्ट्या असणारेयत? शाळांना किती दिवस सुट्टी असेल? सविस्तर जाणून घेऊया.
ऑक्टोबरमधील प्रमुख सुट्ट्यांमध्ये 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती, 18 ऑक्टोबरला सप्तमी/दसरा संबंधित सुट्टी, 19 ऑक्टोबरला महाअष्टमी/दसरा संबंधित सुट्टी आणि 20 ऑक्टोबरला विजयादशमी अर्थात दसरा आहे. याशिवाय 26 ऑक्टोबरला महर्षी वाल्मीकी जयंती आणि 29 ऑक्टोबरला करवा चौथची नोंद सुट्टीच्या यादीत आहे. मात्र, यातील प्रत्येक सुट्टी प्रत्येक शाळेला लागू असेलच असे नाही.
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांना 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती आणि 20 ऑक्टोबरला दसऱ्याची सुट्टी मिळू शकते. 26 आणि 29 ऑक्टोबर या तारखा प्रतिबंधित सुट्टीच्या यादीत आहेत. दसरा किंवा शरद ऋतूतील सुट्टी आणखी किती दिवस असेल, हे संबंधित शाळेच्या कॅलेंडरवर अवलंबून राहील. उत्तर प्रदेशातही 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती आणि 20 ऑक्टोबरला विजयादशमीची सुट्टी आहे. दसऱ्याचा ब्रेक किती दिवसांचा असेल, हे राज्याच्या शैक्षणिक कॅलेंडरनुसार ठरणार आहे.
तेलंगणातील विद्यार्थ्यांसाठी ऑक्टोबर विशेष ठरणार आहे. राज्यातील शाळांना 10 ते 22 ऑक्टोबरपर्यंत तब्बल 13 दिवसांची दसरा सुट्टी देण्यात आली आहे. शाळा 23 ऑक्टोबरला पुन्हा सुरू होतील. मात्र, सुट्टीपूर्वी विद्यार्थ्यांना SA-1 परीक्षा द्यावी लागणार आहे. इयत्ता 1 ते 5 साठी परीक्षा 5 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान, तर इयत्ता 6 ते 10 साठी 1 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये गांधी जयंतीसोबतच दुर्गापूजा आणि दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना सुट्ट्या मिळतील. 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती, तर 19 आणि 20 ऑक्टोबरला दसऱ्याशी संबंधित सुट्ट्या आहेत. दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर काही शाळांमध्ये यापेक्षा अधिक दिवस शाळा बंद राहू शकतात. यासाठी संबंधित राज्याच्या शिक्षण विभागाचे कॅलेंडर तपासणे आवश्यक आहे.
एखादा सण सरकारी किंवा राजपत्रित सुट्टी म्हणून जाहीर झाला म्हणजे देशभरातील सर्व शाळा त्या दिवशी बंद राहतील असे नाही. शाळेची अंतिम सुट्टी संबंधित शिक्षण विभाग, बोर्ड किंवा शाळेच्या स्वतःच्या कॅलेंडरनुसार निश्चित होते. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सुट्टीचे नियोजन करण्यापूर्वी आपल्या शाळेकडून अधिकृत नोटीस किंवा वार्षिक कॅलेंडर तपासावे. विशेषतः दसरा आणि दुर्गापूजेच्या काळात राज्यनिहाय फरक मोठा असू शकतो.