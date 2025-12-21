English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
School Holidays: 5 जानेवारीपर्यंत बंद राहणार शाळा, 25 डिसेंबरपासून सुरु होणार सुट्ट्या!

School Holidays:या सुट्ट्या ख्रिसमसच्या सणापासून सुरू होत असल्याने मुलांना सांताक्लॉजची भेटवस्तू, केक, ख्रिसमस ट्री सजवणे अशा गोष्टींचा आनंद घेता येईल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 21, 2025, 09:51 PM IST
School Holidays: 5 जानेवारीपर्यंत बंद राहणार शाळा, 25 डिसेंबरपासून सुरु होणार सुट्ट्या!
शाळा सुट्ट्या

School Holidays: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येतेय. यंदा ख्रिसमसच्या निमित्ताने शाळांना मोठ्या सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. 25 डिसंबर म्हणजे ख्रिसमसच्या दिवसापासून शाळा बंद होणार आहेत आणि त्या पुन्हा 5 जानेवारीनंतरच सुरू होतील. म्हणजे जवळपास 12 दिवसांच्या या सुट्ट्या मुलांना खूप मजा करण्याची संधी देणार आहेत. हा कालावधी थंडीच्या वातावरणात येत असल्याने घरात आराम करणे किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवता येणार आहे. 

ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाचा उत्सव

या सुट्ट्या ख्रिसमसच्या सणापासून सुरू होत असल्याने मुलांना सांताक्लॉजची भेटवस्तू, केक, ख्रिसमस ट्री सजवणे अशा गोष्टींचा आनंद घेता येईल. त्यानंतर नवीन वर्षाची वाढदिवसाची पार्टी, फटाके, मित्रमैत्रिणींना भेटणे असे कार्यक्रम करता येतील. शाळा बंद असल्याने पालकांनाही मुलांसोबत जास्त वेळ घालवता येईल. हा काळ कुटुंबाला एकत्र येण्याचा आणि आनंद साजरा करण्याचा असतो.

थंडीत आराम आणि मजा

डिसेंबर-जानेवारी हा थंडीचा मोसम असतो. सकाळी दाट धुके, थंडगार हवा यामुळे शाळेत जाणे कठीण जाते. त्यामुळे सरकारने किंवा शिक्षण विभागाने मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून सुट्ट्या वाढवल्या आहेत. या काळात मुले घरात गरम कपडे घालून, चहा-कॉफी पिऊन, टीव्ही पाहून किंवा पुस्तके वाचून वेळ घालवू शकतात. काही मुले गावी आजी-आजोबांकडे जाऊन सुट्टी एन्जॉय करता येणार आहे.

पालकांसाठीची जबाबदारी 

शाळा बंद असल्या तरी मुलांचे शिक्षण थांबता कामा नये, असे पालकांनी लक्षात ठेवावे. सुट्टीत थोडाफार अभ्यास घेणे, नवीन गोष्टी शिकणे किंवा खेळणे याचा समतोल साधता येईल. पालकांना ही सुट्टी मुलांसोबत फिरायला जाण्याची, त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी करण्याची चांगली संधी आहे. घरातूनच मुलांना नवीन कौशल्ये शिकवता येतील, जसे की स्वयंपाक, चित्रकला किंवा खेळ खेळता येणार आहे.

सुट्टी संपल्यानंतरची तयारी

5 जानेवारीनंतर शाळा सुरू होईल तेव्हा मुले उत्साहाने शाळेत परततील. या सुट्टीत आराम केल्याने त्यांचा अभ्यासातही नवा जोम येईल. पालकांनी मुलांना सुट्टी संपण्यापूर्वी अभ्यासाची सवय लावावी आणि नव्या वर्षातील शाळेच्या दिनचर्येसाठी तयार करावे. एकूणच या सुट्ट्या मुलांसाठी आनंदाची आणि पालकांसाठी कुटुंबाला जवळ आणणारी ठरणार आहेत. या सुट्ट्या राज्यानुसार बदलतात. तसेच शाळाकडूंन तुम्हाला सुट्ट्यांसंदर्भात वेळोवेळी माहिती देण्यात येते. त्यामुळे शाळेच्या नोटीसकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

