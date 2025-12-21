School Holidays: 5 जानेवारीपर्यंत बंद राहणार शाळा, 25 डिसेंबरपासून सुरु होणार सुट्ट्या!

School Holidays: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येतेय. यंदा ख्रिसमसच्या निमित्ताने शाळांना मोठ्या सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. 25 डिसंबर म्हणजे ख्रिसमसच्या दिवसापासून शाळा बंद होणार आहेत आणि त्या पुन्हा 5 जानेवारीनंतरच सुरू होतील. म्हणजे जवळपास 12 दिवसांच्या या सुट्ट्या मुलांना खूप मजा करण्याची संधी देणार आहेत. हा कालावधी थंडीच्या वातावरणात येत असल्याने घरात आराम करणे किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवता येणार आहे.
या सुट्ट्या ख्रिसमसच्या सणापासून सुरू होत असल्याने मुलांना सांताक्लॉजची भेटवस्तू, केक, ख्रिसमस ट्री सजवणे अशा गोष्टींचा आनंद घेता येईल. त्यानंतर नवीन वर्षाची वाढदिवसाची पार्टी, फटाके, मित्रमैत्रिणींना भेटणे असे कार्यक्रम करता येतील. शाळा बंद असल्याने पालकांनाही मुलांसोबत जास्त वेळ घालवता येईल. हा काळ कुटुंबाला एकत्र येण्याचा आणि आनंद साजरा करण्याचा असतो.
डिसेंबर-जानेवारी हा थंडीचा मोसम असतो. सकाळी दाट धुके, थंडगार हवा यामुळे शाळेत जाणे कठीण जाते. त्यामुळे सरकारने किंवा शिक्षण विभागाने मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून सुट्ट्या वाढवल्या आहेत. या काळात मुले घरात गरम कपडे घालून, चहा-कॉफी पिऊन, टीव्ही पाहून किंवा पुस्तके वाचून वेळ घालवू शकतात. काही मुले गावी आजी-आजोबांकडे जाऊन सुट्टी एन्जॉय करता येणार आहे.
शाळा बंद असल्या तरी मुलांचे शिक्षण थांबता कामा नये, असे पालकांनी लक्षात ठेवावे. सुट्टीत थोडाफार अभ्यास घेणे, नवीन गोष्टी शिकणे किंवा खेळणे याचा समतोल साधता येईल. पालकांना ही सुट्टी मुलांसोबत फिरायला जाण्याची, त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी करण्याची चांगली संधी आहे. घरातूनच मुलांना नवीन कौशल्ये शिकवता येतील, जसे की स्वयंपाक, चित्रकला किंवा खेळ खेळता येणार आहे.
5 जानेवारीनंतर शाळा सुरू होईल तेव्हा मुले उत्साहाने शाळेत परततील. या सुट्टीत आराम केल्याने त्यांचा अभ्यासातही नवा जोम येईल. पालकांनी मुलांना सुट्टी संपण्यापूर्वी अभ्यासाची सवय लावावी आणि नव्या वर्षातील शाळेच्या दिनचर्येसाठी तयार करावे. एकूणच या सुट्ट्या मुलांसाठी आनंदाची आणि पालकांसाठी कुटुंबाला जवळ आणणारी ठरणार आहेत. या सुट्ट्या राज्यानुसार बदलतात. तसेच शाळाकडूंन तुम्हाला सुट्ट्यांसंदर्भात वेळोवेळी माहिती देण्यात येते. त्यामुळे शाळेच्या नोटीसकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.