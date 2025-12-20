School Holidays: 12वी पर्यंत सर्व शाळा बंद; विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय!

School Holidays: उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद जिल्ह्यात थंडीचा जोर वाढलय. रात्री आणि दिवसा तापमान खूप खाली आलंय. वाढलेला गारठा आणि दाट धुके यामुळे सामान्य जीवनावर परिणाम झालाय. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठा निर्णय घेतलाय. नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा 21 डिसेंबर 2025 पर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. हा नियम सरकारी, खासगी आणि मान्यता प्राप्त सर्व शाळांवर लागू आहे. जिल्हाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी यांच्या सूचनेनुसार हा आदेश जारी झाला आहे, ज्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना थंडीपासून संरक्षण मिळणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
जिल्हा बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी सर्व शाळांना याबाबतचे पत्र पाठवले आहे. आदेशानुसार 19 आणि 20 डिसेंबरला विशेष सुट्टी जाहीर केली आहे, आणि 21 डिसेंबरपर्यंत शाळा बंद राहतील.हा नियम पाळला नाही तर शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई होईल, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय हवामान विभागाच्या अंदाज आणि इशाऱ्यावर आधारित आहे. थंडी आणि धुक्यामुळे मुलांना शाळेत येण्या-जाण्यात अडचणी येऊ शकतात, म्हणून हे निर्देश देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्याात आले आहे.
हा आदेश मुख्यतः मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी घेण्यात आला आहे. कडाक्याच्या थंडीत लहान मुले आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असते. शीतलहर आणि कोहऱ्यामुळे रस्ते धोकादायक होतात, त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. प्रशासनाने मुलांचे हित पाहून हा निर्णय घेतला आहे. फर्रुखाबादसारख्या भागात थंडीचा प्रभाव जास्त असल्याने असे पाऊल उचलले गेले. यामुळे पालकांना देखील दिलासा मिळाला आहे, कारण मुलांना घरात सुरक्षित ठेवता येईल.
विद्यार्थ्यांना सुट्टी मिळाली तरी शिक्षक आणि शाळेतील इतर कर्मचाऱ्यांना मात्र कामावर हजर राहावे लागेल. आदेशात म्हटले आहे की शिक्षकांना निवडणूक काम, विभागीय जबाबदाऱ्या किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचना पाळाव्या लागतील. त्यांना सुट्टी नाही, फक्त मुले शाळेत येणार नाहीत. हा नियम पाळला नाही तर संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. प्रशासनाचा हा दृष्टिकोन शाळेच्या इतर कामांना खीळ घालू नये यासाठी आहे.
फर्रुखाबादचा हा निर्णय उत्तर भारतातील वाढत्या थंडीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे. देशातील अनेक भागांत थंडी आणि प्रदूषणामुळे शाळांच्या वेळा बदलल्या किंवा सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. मात्र फर्रुखाबादमध्ये हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आहे. यामुळे मुलांना थंडीपासून वाचवता येईल आणि आरोग्य सुरक्षित राहील. पालक आणि विद्यार्थ्यांना हा बदल स्वागतार्ह वाटतो, पण शाळा लवकर उघडण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यात थंडी कमी झाल्यास नियम बदलू शकतात, असेही पुढे स्पष्ट करण्यात आलंय.