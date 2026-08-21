'लेक्चर घेण्याऐवजी सर आणि मॅडम एकत्र टॉयलेटमध्ये जातात आणि...', विद्यार्थीनींनी कॅमेरा समोर सगळं सांगितलं | Video

कॉकरोच जनता पार्टीने नवी दिल्लीमध्ये मागील महिन्यात केलेल्या आंदोलनाला यश आल्यानंतर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आता शाळांमधील समस्या मांडताना अगदी लहान लहान विद्यार्थीही रस्त्यावर उतल्याचं पाहायला मिळत आहे. जेन झीपाठोपाठ आता जेन अल्फाही आपल्या हक्कांसाठी आंदोलनं करु लागल्याचं, आपल्या हक्कांच्या मागण्या करु लागल्याचं दिसत आहे. आपल्या आजूबाजूला, शाळेत घडणाऱ्या चुकीच्या गोष्टींबद्दल बोलण्याची हिंमत विद्यार्थी दाखवू लागले असून असाच एक प्रकार मध्य प्रदेशमधून समोर आला आहे. येथील एका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी चक्क 100 किलोमीटर दूर प्रवास करुन दुर्गम भागात असलेल्या त्यांच्या शाळेतील शिक्षक एकमेकांवर प्रेम करतात आणि मुलांना शिकवायचं सोडून त्यांचे प्रेमाचे चाळेच सुरु असल्याची तक्रार नोंदवली आहे. या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
सोशल मीडियावर या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळेत घडत असलेल्या धक्कादायक प्रकारासंदर्भात तक्रार नोंदवतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. हा सारा प्रकार मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेत सुरु होता. या शाळेतील विद्यार्थ्यांनीच दोन शिक्षकांवर प्रेमसंबंधांचे गंभीर आरोप केले आहेत. या व्हिडिओमध्ये मुलांनी, आमच्या शाळेतील एक पुरुष आणि एक महिला शिक्षिका नियमितपणे आमचे वर्ग घेत नाहीत. त्याऐवजी हे दोघे शाळेत एकत्र वेळ घालवतात आणि टॉयलेटमध्ये 'प्रेमसंबंध' (शारीरिक संबंध) ठेवतात, असा आरोप केला आहे.
व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये प्राथमिक इयत्तेमधील विद्यार्थी एका सरकारी शाळेत उभे असून ज्या दोघांवर ते आरोप करत आहेत त्यांच्यासमोरच वरिष्ठांकडे तक्रार नोंदवताना दिसतायेत. शिक्षकांबद्दल या विद्यार्थ्यांना विचारले असता, विद्यार्थ्यांनी सर आणि मॅडम लेक्चर घेण्याऐवजी एकत्र वॉशरूममध्ये जातात. ही तक्रार ऑन कॅमेरा रेकॉर्ड केली जात असताना विद्यार्थ्यी त्या दोन शिक्षकांकडे बोट दाखवत, "हे दोघे शाळेत शिकवत नाहीत तर फक्त प्रेमसंबंध ठेवतात," असं म्हणताना व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसते.
विद्यार्थ्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, हे शिक्षक अनेकदा वॉशरूममध्ये एकत्र दिसतात आणि याबद्दल कोणालाही न सांगण्याची धमकी त्यांना देण्यात आली होती. "सरांनी आम्हाला सांगितले की जर आम्ही याबद्दल कोणाला सांगितले तर ते आमच्याविरुद्ध तक्रार करतील," असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे. विद्यार्थी बोलत असताना, ती महिला शिक्षिकाही आरोपांवर आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न करते. मात्र विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याला प्राधान्य देत तिला मध्येच थांबवले जाते.
छिंदवाड़ा के मिडिल स्कूल में बच्चों ने सरेआम पोल खोल दी कि उनके सर और मैडम क्लास में पढ़ाई कराने के बजाय आपस में ही प्यार-मोहब्बत में लीन रहते हैं। गज़ब का सरकारी शिक्षा मॉडल है, जहाँ गुरु जी बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय क्लासरूम को ही आशिकी का अड्डा बनाए बैठे हैं।… pic.twitter.com/pxRrDO81hq— Citizen R (@CitizenR_IN) August 19, 2026
मुलांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे सरकारी शाळेच्या कामकाजाबाबत आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून व्हिडीओमधील आरोप ऐकून अनेकजण थक्क झालेत. अनेकांनी शिक्षकांच्या वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असून या प्रकरणामध्ये प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.
मात्र त्याचवेळी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होऊ शकलेली नाही आणि यावर संबंधित शिक्षक व जिल्हा शिक्षण प्रशासनाची बाजू त्वरित उपलब्ध झालेली नाही. शिक्षण विभागाने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत का यासंदर्भातील ठोस माहिती समोर आलेली नाही.