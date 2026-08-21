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'लेक्चर घेण्याऐवजी सर आणि मॅडम एकत्र टॉयलेटमध्ये जातात आणि...', विद्यार्थीनींनी कॅमेरा समोर सगळं सांगितलं | Video

हा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी व्हिडीओमधील दावे ऐकून संताप व्यक्त केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 21, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:57 AM IST
'लेक्चर घेण्याऐवजी सर आणि मॅडम एकत्र टॉयलेटमध्ये जातात आणि...', विद्यार्थीनींनी कॅमेरा समोर सगळं सांगितलं | Video
Image Credit: व्हिडीओ पाहून संतापाची लाट (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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