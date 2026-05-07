/Success Story: नववीतल्या 2 विद्यार्थ्यांनी बनवली स्वदेशी रडार यंत्रणा, अमेरिका- इराण युद्धातून मिळाली आयडीया

Indigenous Radar System: आजच्या धावपळीच्या युगात जिथे मुले मोबाईल गेम्स आणि सोशल मीडियात व्यस्त असतात, तिथे बिहारच्या पुर्णिया जिल्ह्यातील दोन विद्यार्थ्यांनी देशरक्षणासाठी एक अभूतपूर्व पाऊल उचललंय. नववीत शिकणाऱ्या या दोन 'बाल वैज्ञानिकांनी' चक्क एक 'स्वदेशी रडार डिफेन्स सिस्टम' विकसित केली आहे. त्यांच्या या शोधामुळे केवळ बिहारच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष या ग्रामीण भागातील प्रतिभेकडे वेधले गेले आहे. विद्यार्थ्यांनी कशी केली ही करामत? सविस्तर जाणून घेऊया.
बिहारमधील पुर्णिया हा भाग तसा शेतीप्रधान आणि ग्रामीण मानला जातो. मात्र, येथील मातीतही विज्ञानाची बीजे कशी खोलवर रुजलेली आहेत, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रियांशू आणि त्याचा सहकारी मित्र. हे दोघेही स्थानिक शाळेत नववीचे शिक्षण घेत आहेत. सामान्यतः या वयातील मुले परीक्षेच्या अभ्यासात गुंतलेली असतात, पण या दोघांनी देशाच्या सीमा सुरक्षा आणि संरक्षणात्मक गरजा ओळखून काहीतरी वेगळे करण्याचे स्वप्न पाहिले. त्यांच्या या जिद्दीतूनच स्वदेशी रडारचा जन्म झाला. 'लोकल 18'ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
या विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेली रडार यंत्रणा प्रामुख्याने 'अल्ट्रासोनिक लहरीं'वर (Ultrasonic Waves) आधारित आहे. हे रडार 180 अंशांच्या कोनात फिरून आपल्या कक्षेत येणाऱ्या कोणत्याही परकीय वस्तूचा किंवा घुसखोराचा शोध घेण्यास सक्षम आहे. जेव्हा एखादी वस्तू या रडारच्या टप्प्यात येते, तेव्हा ही यंत्रणा तत्काळ संदेश पाठवते. विशेष म्हणजे, ही सिस्टीम केवळ वस्तूचा शोधच घेत नाही, तर तिचे नेमके अंतर आणि दिशा शोधण्यासही मदत करते.
भारतासारख्या विकसनशील देशात स्वस्त आणि प्रभावी तंत्रज्ञानाची मोठी गरज असते. या मुलांनी केवळ काही हजार रुपयांच्या खर्चात हे रडार मॉडेल उभे केले आहे. यासाठी त्यांनी 'ऑर्डिनो' (Arduino) बोर्ड, अल्ट्रासोनिक सेन्सर, जंपर वायर्स आणि सर्वो मोटर यांसारख्या साधनांचा वापर केला आहे. लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर विशिष्ट कोडिंगच्या साहाय्याने हे रडार चालवले जाते. महागड्या परदेशी तंत्रज्ञानाला हा एक उत्तम स्वदेशी पर्याय ठरू शकतो, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे.
लष्करी आणि नागरी सुरक्षा क्षेत्रात उपयोग- या स्वदेशी रडारचा उपयोग केवळ सीमावर्ती भागातच नाही, तर विविध क्षेत्रांत होऊ शकतो:
सीमेवरील घुसखोरी- रात्रीच्या अंधारात किंवा धुक्यात जेव्हा मानवी डोळ्यांना मर्यादा येतात, तेव्हा हे रडार डोळ्यांसारखे काम करेल.
प्रतिबंधित क्षेत्र-विमानतळ किंवा लष्करी तळांच्या आसपास अनधिकृत ड्रोन किंवा व्यक्ती शिरल्यास हे यंत्र इशारा देईल.
शेतकरी संरक्षण: रात्रीच्या वेळी शेतात वन्यप्राण्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो.
कोणत्याही मोठ्या शोधामागे जिद्द आणि योग्य मार्गदर्शनाचा मोठा वाटा असतो. प्रियांशू आणि त्याच्या सहकाऱ्याने शाळेतील अटल टिंकरिंग लॅब (Atal Tinkering Lab) आणि त्यांच्या शिक्षकांच्या मदतीने हे प्रकल्प पूर्ण केले. अनेक वेळा प्रयोग फसले, कोडिंगमध्ये चुका झाल्या, पण त्यांनी हार मानली नाही. इंटरनेटचा सकारात्मक वापर करून आणि उपलब्ध साहित्यातून त्यांनी हे मॉडेल परिपूर्ण केले. त्यांच्या या प्रवासातून "इच्छा तिथे मार्ग" ही म्हण पुन्हा एकदा खरी ठरली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या मोहिमेला या विद्यार्थ्यांनी खऱ्या अर्थाने बळ दिले आहे. जर अशा बाल वैज्ञानिकांना योग्य व्यासपीठ, सरकारी अनुदान आणि तांत्रिक मदत मिळाली, तर हे रडार भविष्यात भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात समाविष्ट होणाऱ्या मोठ्या यंत्रणेची छोटी आवृत्ती ठरू शकते. स्थानिक पातळीवर अशा प्रकारची निर्मिती होणे हे देशाच्या तांत्रिक स्वावलंबनासाठी सुखावह चित्र आहे.
या विद्यार्थ्यांनी केवळ रडार बनवून थांबायचे ठरवलेले नाही. त्यांना भविष्यात या यंत्रणेची व्याप्ती वाढवायची आहे. यामध्ये लेझर तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून ती अधिक अचूक बनवण्याचा त्यांचा मानस आहे. "विज्ञानाचा उपयोग मानवी कल्याणासाठी आणि देशरक्षणासाठी व्हावा," हा संदेश या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कृतीतून दिला आहे. आज पुर्णियाचे हे दोन सुपुत्र संपूर्ण देशातील तरुण पिढीसाठी प्रेरणास्थान बनले आहेत.
संसाधनांची कमतरता असली तरीही प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर अशक्य गोष्टी शक्य करता येतात हे पुर्णियाच्या या विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिले आहे. या स्वदेशी रडार यंत्रणेचे कौतुक केवळ शाळेतच नाही, तर संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाकडून होत आहे. या मुलांच्या प्रयोगाला योग्य दिशा मिळाली, तर उद्याचे थोर वैज्ञानिक याच वर्गातून बाहेर पडतील यात शंका नाही.