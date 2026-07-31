/घाटकोपरमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ? मध्यान्ह भोजनात काचेचे तुकडे; संतापलेल्या पेडणेकरांचा थेट तुकाराम मुंढेंना फोन!

मुंबईतील घाटकोपर परिसरातील पंतनगर येथील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या मध्यान्ह भोजनात काचेचे तुकडे आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पालक, शिक्षक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेतील या निष्काळजीपणामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेवर आणि पुरवठा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी कोणत्याही परिस्थितीत खेळ होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी थेट दूरध्वनीवर संपर्क साधून या प्रकरणात तातडीने चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मध्यान्ह भोजन योजना ही विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आणि सुरक्षित आहार मिळावा या उद्देशाने राबवली जाते. मात्र, अन्नामध्ये काचेचे तुकडे आढळल्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी पुन्हा समोर आल्या आहेत. यापूर्वीही काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे अन्न, मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ, प्लास्टिकचे तुकडे, दगड किंवा इतर अशुद्ध वस्तू आढळल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे अन्न तयार करण्यापासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंतची संपूर्ण साखळी अधिक काटेकोरपणे तपासण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील शाळांच्या कँटीन, उपहारगृहे आणि मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या केंद्रांची विशेष तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या निष्काळजीपणावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर घाटकोपरमधील घटना अधिक गंभीर मानली जात असून संबंधित पुरवठादार, कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी संताप व्यक्त करत अन्नाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याची मागणी केली आहे. अन्न तयार होण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता तपासणी, स्वच्छता नियमांचे पालन आणि नियमित नमुना चाचण्या अनिवार्य करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच दोषी पुरवठादारांवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता त्यांचे कंत्राट रद्द करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भावना पालकांनी व्यक्त केली.
या घटनेनंतर संबंधित प्रशासनाने तपास सुरू केला असून अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येण्याची शक्यता आहे. चौकशीत निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. राज्यभरातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना आणि कँटीनची तपासणी अधिक तीव्र करण्याचे संकेतही मिळत आहेत. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि पौष्टिक अन्न मिळणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याने भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.