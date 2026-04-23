School Timming Change: 9वी ते 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनो, शाळांच्या वेळेत झालाय मोठा बदल! CBSE, ICSE बोर्डासही नियम लागू

School Timming Change: उत्तर प्रदेशात सध्या सूर्याचा पारा चढलेला असून कडाक्याच्या उन्हामुळे सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत झालंय. वाढत्या तापमानाचा सर्वाधिक फटका शालेय विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे पाहून प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. आंबेडकर नगर जिल्ह्यातील इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतच्या शाळांच्या वेळेत बदल करण्यात आला असून, कडक उन्हापासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हे नवीन आदेश लागू केले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या उष्णतेची लाट (Heat Wave) पसरलीय. आंबेडकर नगरमध्ये दुपारच्या वेळी तापमान असह्य होत असून, अशा वातावरणात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता होती. कडक ऊन आणि उष्ण वाऱ्यांमुळे (लू) मुलांना डिहायड्रेशन किंवा उष्माघाताचा त्रास होऊ नये, या उद्देशाने जिल्हा दंडाधिकारी अविनाश सिंह यांनी तातडीने शाळांच्या वेळेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ सरकारी शाळांनाच नव्हे, तर खासगी आणि अनुदानित शाळांनाही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन आदेशानुसार, आता इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग सकाळी लवकर भरवले जाणार आहेत. पूर्वी या शाळा दुपारपर्यंत सुरू राहत असत, ज्यामुळे घरी परतताना विद्यार्थ्यांना कडक उन्हाचा सामना करावा लागत होता. आता नवीन वेळापत्रकाप्रमाणे शाळा सकाळी साडे सात वाजता सुरू होऊन दुपारी साडे बारा वाजेपर्यंत संपतील. या निर्णयामुळे मुले दुपारी 1 वाजण्यापूर्वी आपल्या घरी पोहोचू शकतील, ज्यामुळे दिवसातील सर्वात प्रखर उन्हापासून त्यांचा बचाव होणार आहे.
वैद्यकीय तज्ञांच्या मते, वाढत्या तापमानात मुलांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका अधिक असतो. आंबेडकर नगर प्रशासनाने केवळ वेळच बदलली नाही, तर शाळांना काही मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. यामध्ये वर्गांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था असणे आणि वर्गांचे तापमान योग्य राखण्यासाठी प्रयत्न करणे समाविष्ट आहे. पालकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण दुपारी 2 किंवा 3 वाजता शाळेतून येणारी मुले उष्णतेमुळे थकलेली आणि आजारी पडण्याची भीती होती.
सहसा प्राथमिक शाळांच्या वेळा लवकर बदलल्या जातात, परंतु यावेळी आंबेडकर नगर प्रशासनाने नववी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष आदेश काढले आहेत. या वर्गांमधील विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण जास्त असतो आणि त्यांच्या शिकवण्याचे तास महत्त्वाचे असतात. मात्र, अभ्यासासोबतच शारीरिक स्वास्थ महत्त्वाचे असल्याने, त्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकात हा बदल करून एक सुवर्णमध्य गाठण्यात आला आहे.
हा आदेश जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या माध्यमिक शाळांना लागू आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण परिषद (UP Board), सीबीएसई (CBSE) आणि आयसीएसई (ICSE) बोर्डाचा समावेश आहे. जिल्हा विद्यालय निरीक्षकांना (DIOS) या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जे शिक्षण संस्था या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.
शाळेची वेळ बदलली असली तरी, प्रशासनाने पालकांनाही काही सूचना केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाताना पाण्याची बाटली सोबत ठेवणे, डोक्यावर टोपी किंवा रुमाल वापरणे आणि हलका आहार घेणे आवश्यक आहे. बदललेली वेळ ही विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी असल्याने, पालकांनी मुलांना वेळेत शाळेत पोहोचवण्याची आणि घरी परतल्यानंतर त्यांना उन्हात बाहेर पडू न देण्याची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे.
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, येत्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशातील तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, आंबेडकर नगरमध्ये लागू केलेले हे वेळापत्रक परिस्थिती सुधारेपर्यंत कायम राहू शकते. जर उष्णतेची लाट अधिक तीव्र झाली, तर शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्याबाबत किंवा ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय निवडण्याबाबतही प्रशासन विचार करू शकते. सध्याचा हा निर्णय शैक्षणिक नुकसान टाळून आरोग्य जपण्यासाठी घेतलेला एक समतोल प्रयत्न मानला जात आहे.