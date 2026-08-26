/शाळा-कॉलेज बंद, नाही चालणार बस; 27 ऑगस्टला असं काय होणारेय? आताच घ्या जाणून!

पंजाबमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी 27 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यव्यापी ‘महाहडताल’ पुकारली आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटना सामूहिक रजेवर जाणार असून, याचा थेट परिणाम सरकारी कार्यालये आणि काही सार्वजनिक सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही संपूर्ण पंजाब बंदची हाक नसून आंदोलनाचा मुख्य फोकस सरकारी आस्थापनांवर असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
पंजाबमधील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक गुरुवारी आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालये, SDM कार्यालये, तहसील, महसूल विभाग आणि इतर सरकारी विभागांमधील नियमित कामकाज ठप्प किंवा मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारी कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांनी शक्य असल्यास आपली कामे पुढे ढकलावीत किंवा संबंधित कार्यालयाची स्थिती आधी तपासावी.
या आंदोलनामागे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्मचारी मागण्या आहेत. त्यामध्ये 18 टक्के प्रलंबित महागाई भत्ता (DA) आणि त्याची थकबाकी**, जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वेतन व इतर लाभ देण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही ठोस निर्णय झाला नसल्याचा आरोप केला आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. याशिवाय सहावा वेतन आयोग, ACP योजनेशी संबंधित मागण्या, बंद करण्यात आलेले भत्ते आणि 17 जुलै 2020 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पंजाबचे वेतनमान लागू करण्यासह विविध मुद्देही आंदोलनात मांडले जात आहेत.
या संपात डीसी कार्यालये, SDM कार्यालये, तहसील कार्यालये, सेवा केंद्रे, महसूल विभाग, जल व स्वच्छता, सिंचन विभाग, पीएसपीसीएल, पंजाब रोडवेज आणि पीयूएनबीयूएस यांसारख्या विभागांतील कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रे, महसूलविषयक कामे, प्रशासकीय प्रक्रिया, काही वीजविषयक ग्राहक सेवा आणि परिवहनाशी संबंधित नियमित कामांमध्ये विलंब होऊ शकतो.
कर्मचारी संघटनांनी शाळा आणि महाविद्यालयांतील कर्मचारीही आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे अध्यापन किंवा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, संपामुळे सर्व सरकारी शाळा-कॉलेज अधिकृतपणे बंद ठेवण्याची स्वतंत्र घोषणा झाल्याचे उपलब्ध माहितीत दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी आपल्या शाळा किंवा महाविद्यालयाकडून 27 ऑगस्टच्या वेळापत्रकाची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
आरोग्य विभागातील कर्मचारीही आंदोलनाला पाठिंबा देणार आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील ओपीडी सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता** आहे. मात्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. सरकारी बससेवाही कर्मचारी सहभाग आणि आंदोलनाच्या परिस्थितीनुसार प्रभावित होऊ शकते. दरम्यान, PSPCLसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये वीजपुरवठा आणि फिल्ड ऑपरेशन्स सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 27 ऑगस्टचा हा आंदोलनात्मक कार्यक्रम संपूर्ण पंजाब बंद नाही. कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार बाजारपेठा, रस्ते आणि सामान्य सार्वजनिक वाहतूक बंद करण्याचा उद्देश नाही. विविध जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांवर आणि चंदीगडमध्ये कर्मचारी रॅली काढणार आहेत. त्यामुळे सरकारी कामांसाठी नागरिकांना अडचणी येऊ शकतात; मात्र खासगी दुकाने आणि सामान्य व्यावसायिक व्यवहार सुरू राहण्याची शक्यता आहे. परिस्थितीनुसार स्थानिक पातळीवर बदल होऊ शकतात.