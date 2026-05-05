School Holiday : कडक उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना सुट्टी जाहीर, बघा कुठे कुठे राहणार शाळा बंद?

School Holiday : मे महिन्याला सुरूवात झाली असून महाराष्ट्रासह भारतात उष्णतेची तीव्र लाट पाहिला मिळत आहे. हवामान विभागानेही अनेक राज्यांना उष्णतेसाठी इशारा दिला आहे. दक्षता म्हणून काही राज्यांनी यापूर्वीच शाळांना सुट्ट्या दिल्या आहेत. पण आता दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि राजस्थान यांसारख्या इतर राज्यांमध्ये सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
राजधानी दिल्लीत शाळांसाठी 11 मे ते 30 जून 2026 या दरम्यान उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून आता शाळा 1 जुलैला सुरु होणार आहे.
उत्तर प्रदेशामधील शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि सर्वसमावेशक शाळा 20 मे ते 15 जून पर्यंत बंद राहणार असून खाजगी संस्थांची उन्हाळी सु्ट्टीसंदर्भात वेगवेगळे वेळापत्रक आहे. तर बिहारमध्ये अजून शाळा सुरु असून त्यांना उन्हाळी सुट्टी 1 जून ते 20 जून पर्यंत असणार आहे.
दार्जिलिंग आणि कालिम्पोंगच्या या भागात थंड वातावरण असल्याने हे वेगळता पश्चिम बंगालमधील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये सुट्ट्या लवकर जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हरियाणात 1 जून ते 30 जून पर्यंत उन्हाळी सुट्टी अंदाज असणार आहे. शिक्षण विभागाने राजस्थानमधील शाळा 17 मे ते 20 जून पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पंजाबमध्ये मे आणि जून २०२६ मध्ये उन्हाळी सुट्ट्या राहणार आहे. त्यामुळे दोन महिने मुलांची मजाच मजा असणार आहे.
तेलंगणात शाळेला सुट्टी लागली असून 11 जून इथे शाळांना उन्हाळा सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना 48 दिवसांची सुट्टी असल्याने ते यादिवसांमध्ये काय काय करणार याचा विचार करत आहेत. छत्तीसगडनेही आपल्या सुट्ट्या लवकर जाहीर केली असून आता शिक्षकवर्ग वगळता सर्व शैक्षणिक संस्था 20 एप्रिल ते 15 जूनपर्यंत बंद राहणार आहे.
आंध्र प्रदेशमध्ये, सरकारने 24 एप्रिल ते 11 जून या कालावधीत सर्व शाळांना सुट्टी देण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थांना या काळात वर्ग न घेण्याचा इशारा दिला आहे. जर नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांची मान्यता रद्द केली जाई असाही इशारा दिला आहे.
दरम्यान, झारखंड आणि एनसीआरच्या काही भागांनी विद्यार्थ्यांना उन्हापासून वाचवण्यासाठी सकाळच्या वर्गांचा पर्याय निवडला आहे. इथे सकाळी 7 ते दुपारी 12 पर्यंत शाळा असणार आहे. महाराष्ट्रातही सरकारी शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागली आहे. पण खासगी आणि इंटरनॅशनल शाळा सुरु असून त्यांना सकाळच्या सत्रात शाळा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.