School Holiday : कडक उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना सुट्टी जाहीर, बघा कुठे कुठे राहणार शाळा बंद?

School Holiday : मे महिन्याला सुरुवात झाली आहे आणि सोबत उष्णता वाढतेय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेसाठी शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. कुठल्या कुठल्या राज्यात शाळा बंद राहणार आहे, जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: May 5, 2026, 05:13 PM IST
School Holiday : मे महिन्याला सुरूवात झाली असून महाराष्ट्रासह भारतात उष्णतेची तीव्र लाट पाहिला मिळत आहे. हवामान विभागानेही अनेक राज्यांना उष्णतेसाठी इशारा दिला आहे. दक्षता म्हणून काही राज्यांनी यापूर्वीच शाळांना सुट्ट्या दिल्या आहेत. पण आता दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि राजस्थान यांसारख्या इतर राज्यांमध्ये सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

 कुठे कुठे राहणार शाळा बंद? 

राजधानी दिल्लीत शाळांसाठी 11 मे ते 30 जून 2026 या दरम्यान उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून आता शाळा 1 जुलैला सुरु होणार आहे. 

उत्तर प्रदेशामधील शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि सर्वसमावेशक शाळा 20 मे ते 15 जून पर्यंत बंद राहणार असून खाजगी संस्थांची उन्हाळी सु्ट्टीसंदर्भात वेगवेगळे वेळापत्रक आहे. तर बिहारमध्ये अजून शाळा सुरु असून त्यांना उन्हाळी सुट्टी 1 जून ते 20 जून पर्यंत असणार आहे. 

 

दार्जिलिंग आणि कालिम्पोंगच्या या भागात थंड वातावरण असल्याने हे वेगळता पश्चिम बंगालमधील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये सुट्ट्या लवकर जाहीर करण्यात आल्या आहेत.  हरियाणात 1 जून ते 30 जून पर्यंत उन्हाळी सुट्टी अंदाज असणार आहे. शिक्षण विभागाने राजस्थानमधील शाळा 17 मे ते 20 जून पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पंजाबमध्ये मे आणि जून २०२६ मध्ये उन्हाळी सुट्ट्या राहणार आहे. त्यामुळे दोन महिने मुलांची मजाच मजा असणार आहे. 

तेलंगणात शाळेला सुट्टी लागली असून 11 जून इथे शाळांना उन्हाळा सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना 48 दिवसांची सुट्टी असल्याने ते यादिवसांमध्ये काय काय करणार याचा विचार करत आहेत. छत्तीसगडनेही आपल्या सुट्ट्या लवकर जाहीर केली असून आता शिक्षकवर्ग वगळता सर्व शैक्षणिक संस्था 20 एप्रिल ते 15 जूनपर्यंत बंद राहणार आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये, सरकारने 24 एप्रिल ते 11 जून या कालावधीत सर्व शाळांना सुट्टी देण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थांना या काळात वर्ग न घेण्याचा इशारा दिला आहे. जर नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांची मान्यता रद्द केली जाई असाही इशारा दिला आहे. 

दरम्यान, झारखंड आणि एनसीआरच्या काही भागांनी विद्यार्थ्यांना उन्हापासून वाचवण्यासाठी सकाळच्या वर्गांचा पर्याय निवडला आहे. इथे सकाळी 7 ते दुपारी 12 पर्यंत शाळा असणार आहे. महाराष्ट्रातही सरकारी शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागली आहे. पण खासगी आणि इंटरनॅशनल शाळा सुरु असून त्यांना सकाळच्या सत्रात शाळा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

