School Hoiliday: शाळांना तब्बल 50 दिवसांची सुट्टी जाहीर, CBSE, ICSE सह बोर्डांसाठी निर्देश लागू!

School Hoiliday: दिल्ली-एनसीआर भागातील शाळा यंदा सुमारे 50 दिवस उन्हाळी सुट्ट्यां जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली शिक्षण संचालनालयाने (DoE) 2026-27 शैक्षणिक वर्षासाठी आधीच कॅलेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना उष्णतेपासून दिलासा मिळणार आहे. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबादसह संपूर्ण क्षेत्रात हा बदल दिसणार आहे. खासगी आणि सीबीएसई शाळाही याच धर्तीवर वेळापत्रक ठरवतात.
दिल्लीतील सरकारी व अनुदानित शाळा 11 मे 2026 रोजी उन्हाळी सुट्ट्यांवर जातील. ही सुट्टी 30 जून 2026 पर्यंत चालेल. एकूण 50 दिवसांचा ब्रेक असेल. 1 जुलैपासून शाळा पुन्हा सुरू होतील. शिक्षकांना 28 ते 30 जून दरम्यान प्रशासकीय कामासाठी यावे लागेल. हा निर्णय DoE ने अधिकृतपणे घेतला आहे.
नोएडा आणि गाजियाबादमधील शाळा दिल्लीच्या वेळापत्रकाशी जवळीक साधतील. बहुतेक सीबीएसई व खासगी शाळा 11 मे ते 30 जूनपर्यंत सुट्टी जाहीर करतील. काही शाळा परीक्षेनुसार एक-दोन दिवसांचा फरक ठेवू शकतात. पालकांनी आपल्या शाळेचे अधिकृत नोटीस नियमित तपासावे, कारण यूपी सरकारचे काही बदल होऊ शकतात.
हरियाणातील गुरुग्राम व फरीदाबाद येथील शाळा देखील दिल्लीच्या कॅलेंडरचे अनुसरण करतात. येथेही 11 मे ते 30 जूनपर्यंत सुट्टी मिळू शकते. हरियाणा शिक्षण विभागाने अद्याप स्वतंत्र कॅलेंडर जाहीर न केले तरी सीबीएसई शाळा दिल्लीशी जुळवून घेतात. उष्णतेमुळे येथील शाळा लवकर बंद होण्याची शक्यता आहे.
मे-जून महिन्यात दिल्ली-एनसीआरमध्ये तापमान 40 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त जाते. वर्गात बसणे विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक ठरते. आरोग्य, सुरक्षितता आणि विश्रांतीसाठी हा दीर्घ ब्रेक दिला जातो. याशिवाय विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत फिरणे, खेळणे आणि नवीन कौशल्य शिकण्याची संधी मिळते. हा निर्णय वर्षानुवर्षे चालत आला आहे.
50 दिवसांच्या सुट्टीत मुलांना ताणमुक्त वेळ मिळेल. मात्र पालकांनी मुलांना घरीच अभ्यास, वाचन आणि ऑनलाइन कोर्सेस करायला सांगावे. बाहेर जाण्यापूर्वी सनस्क्रीन, पाणी आणि हलके कपडे घ्या. उष्णतेपासून बचावासाठी सकाळी 11 ते दुपारी 4 पर्यंत बाहेर पडू नका. यामुळे आरोग्य चांगले राहील आणि नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी तयारी होईल.
सर्व पालकांनी आपल्या शाळेच्या वेबसाइट, व्हॉट्सअॅप ग्रुप किंवा नोटीस बोर्ड नियमित तपासावे. काही खासगी शाळा स्वतंत्र बदल करू शकतात. 1 जुलै 2026 पासून शाळा सुरू होताच प्रवेश, नवीन पुस्तके आणि वेळापत्रक तयार ठेवा. अधिकृत DoE, UP व हरियाणा सरकारच्या वेबसाइटवरून अपडेटेड माहिती मिळू शकणार आहे. यामुळे गोंधळ टाळता येईल आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.