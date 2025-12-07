English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
School Holiday: 8,9,10,11,12,13 आणि 14 डिसेंबर रोजी शाळा बंद; विद्यार्थ्यांची मजाच मजा!

School Holiday: देशात हिवाळा जोर धरत असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये कडाक्याची थंडी आणि दाट धुके पसरले आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 7, 2025, 05:15 PM IST
School Holiday: 8,9,10,11,12,13 आणि 14 डिसेंबर रोजी शाळा बंद; विद्यार्थ्यांची मजाच मजा!
शाळांना सुट्टी

School Holiday: अनेक राज्यांमध्येही थंडीची लाट सुरू झाली आहे. वाढत्या थंडीमुळे मुलांची शाळेच्या सुट्टीची वाट पाहण्याची वेळही वाढत आहे. तापमानात घट आणि थंडीमुळे येणाऱ्या धुक्यामुळे मुलांना शाळेत जाण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. शाळांमध्ये अद्याप हिवाळी सुट्ट्या सुरू झालेल्या नसल्या तरी, देशातील काही ठिकाणी 8,9,10,11,12,13 आणि 14 डिसेंबर रोजी मुलांना शाळेला सुट्टी देण्यात आली आहे.

देशात हिवाळा जोर धरत असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये कडाक्याची थंडी आणि दाट धुके पसरले आहे. यामुळे मुलांना सकाळी लवकर उठून शाळेत जाणे कठीण झाले आहे. त्यातच आता मुलांना मोठी दिलासादायक बातमी मिळाली आहे; येत्या 8 ते 14 डिसेंबर या सलग सात दिवस शाळा पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. मुलांचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय.

हिवाळी क्षेत्रातील शाळा डिसेंबरपर्यंत बंद

जम्मू-काश्मीरच्या डोंगराळ व हिवाळी भागातील सर्व शाळांना विशेष सुट्टी जाहीर झाली आहे. यात प्रामुख्याने पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता ८वी पर्यंतच्या शाळा संपूर्ण डिसेंबर महिना बंद राहतील. त्यामुळे 8 ते 14 डिसेंबरनंतरही मुलांची सुट्टी कायम राहणार आहे. थंडी आणि बर्फवृष्टीमुळे ही निर्णय घेण्यात आला आहे.

वर्गनिहाय सुट्टीचे वेळापत्रक  

बालवर्ग ते प्री-प्रायमरीमध्ये 26 नोव्हेंबर 2025 ते 28 फेब्रुवारी 2026,  इयत्ता पहिली ते आठवीला 1 डिसेंबर 2025 ते 28 फेब्रुवारी 2026,  इयत्ता नववी ते बारावीला 11 डिसेंबर 2025 ते 22 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत विद्यार्थ्यांना घरात आराम करता येणार आहे.

मुलांकडून जल्लोष

शाळा बंद झाल्याची बातमी कळताच मुलांनी आनंद साजरा केला. “आता सकाळी थंडीत उठायचे नाही” म्हणत त्यांचा हुरूप वाढला आहे. पालकांनाही मुलांना थंडीत बाहेर पाठवण्याची काळजी मिटली, तर शिक्षकांना हिवाळी विश्रांती मिळाली. सगळीकडे आनंदाचे वातावरण आहे.

सुरक्षितता कारणास्तव निर्णय

कडाक्याच्या थंडीत तापमान उणे १० डिग्रीपर्यंत खाली जात असल्याने आणि रस्त्यांवर बर्फ साचल्याने शाळा बस, वाहतूक यांना धोका निर्माण होतो. त्यामुळे प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतला. आता मुलं घरी राहून हिवाळी मजा घेतील!

उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान 

उत्तर प्रदेशात सरकारी आणि खासगी शाळांना 20 डिसेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हिवाळी सुट्टी जाहीर झाली आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना एकूण 12 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. तर पीएमश्री शाळांमध्ये 23 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 पर्यंत सुट्टी राहील. यूपीमध्ये यंदा सर्वात आधी व सर्वाधिक दिवसांची सुट्टी असणार आहे. राजस्थान सरकारने अधिकृतरीत्या हिवाळी सुट्टी 25 डिसेंबर 2025 ते 5 जानेवारी2026 अशी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी राज्यातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळांना लागू राहील. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राजस्थानमध्ये तापमान खूप खाली जाते, म्हणून ही सुट्टी मुलांच्या हिताचा विचार करून ठेवण्यात आली आहे. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही; पण थंडी आणि धुका वाढल्यावर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुट्टी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांच्या ट्रेंडनुसार या राज्यांत 25-30 डिसेंबरपासून सुट्ट्या सुरू होतात आणि 10-15 दिवस चालतात.

ख्रिसमस आणि इतर सुट्ट्या

24 डिसेंबर 2025 ला ख्रिसमस ईव्ह आणि 25 डिसेंबरला ख्रिसमसमुळे देशभर बहुतांश शाळा बंद राहतील. तसेच 24 नोव्हेंबर 2025 ला गुरु तेग बहादुर शहीद दिवसानिमित्त दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा आदी ठिकाणी सुट्टी आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये एकूणच खूप दिवस शाळा बंद राहणार असल्याने मुलांना आराम आणि कुटुंबासोबत वेळ मिळणार आहे. पालकांनी शाळेच्या नोटिसा, वेबसाइट आणि एसएमएस तपासत राहणे आवश्यक आहे. कारण हवामानानुसार सुट्ट्या वाढवल्या किंवा बदलल्या जाऊ शकतात, याची नोंद घ्या.

FAQ 

प्रश्न १.जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमके ८ ते १४ डिसेंबर रोजी शाळा का बंद राहणार आहेत?

उत्तर: या कालावधीत डोंगराळ व हिवाळी भागात कडाक्याची थंडी, दाट धुके आणि बर्फवृष्टीमुळे रस्ते धोकादायक झाले आहेत. मुलांची सुरक्षितता आणि आरोग्याचा विचार करून प्रशासनाने ८, ९, १०, ११, १२, १३ आणि १४ डिसेंबर असे सलग ७ दिवस सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रश्न २. सुट्टी फक्त ७ दिवसांचीच आहे की पूर्ण डिसेंबर-जानेवारीतही शाळा बंद राहतील?

उत्तर: ८ ते १४ डिसेंबरनंतरही सुट्टी संपणार नाही!  बालवर्ग ते प्री-प्रायमरी: २६ नोव्हेंबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६  
इयत्ता १ली ते ८वी: १ डिसेंबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६  
इयत्ता ९वी ते १२वी: ११ डिसेंबर २०२५ ते २२ फेब्रुवारी २०२६
म्हणजे छोट्या मुलांची सुट्टी जवळपास ३ महिने आणि मोठ्यांची २.५ महिने आहे!

प्रश्न ३.इतर राज्यांत (उदा. महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश) यावेळी शाळांना सुट्टी मिळेल का?

उत्तर: सध्या तरी नाही. ही सुट्टी फक्त जम्मू-काश्मीरच्या हिवाळी (विशेषतः डोंगराळ) भागातील शाळांसाठीच आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल इत्यादी राज्यांमध्ये हिवाळी सुट्ट्या वेगळ्या वेळी (डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारीत) आणि फक्त १५-२० दिवसांसाठी असतात. तिथे ८-१४ डिसेंबर रोजी शाळा सुरूच राहतील, जोपर्यंत स्थानिक प्रशासन नवीन आदेश काढत नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

