/अस्तित्वाला धोका! गंगा नदीचं पाणी विषासमान होणार? कारणही पाहा; भविष्य धास्तावणारं

Climate Change Latest News : हवामान बदलांचे परिणाम दोन दशकांपूर्वीपासूनच सजीवसृष्टीवर कसा परिणाम करणार हे दाखवण्यात आलं. मात्र, आता याच हवामान बदलाच्या परिणामांनी भीषण रुप धारण केलं आहे.
Climate Change Latest News : जागतिक तापमानवाढ, हवामानात होणारे बदल, नाहीसं होणारं ऋतूचक्र आणि कधीही न घडणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीसम घटना एका भयंकर वास्तवाच्या दिशेनं या संपूर्ण जगाला ढकलत आहेत. हवामान बदलांच्या या गंभीर परिणामांमध्ये आता नद्यांचं विदारक रुपसुद्धा चिंतेचा विषय ठरू लागलं आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आलेल्या एका निरीक्षणामध्ये याबाबतची मांडणी करण्यात आली. या अहवालानुसार पृथ्वीच्या तापमानातच वाढ होत असल्यामुळं नद्यांच्या अस्तित्वास धोका निर्माण झाला असून, नद्यांमध्ये नैसर्गिकरित्या असणारी ऑक्सिजन पातळी झपाट्यानं कमी होत आहे. त्यामुळं आता हे बदल फक्त नद्यांमधील पाण्यापुरता मर्यादित राहिले नसून, जलचर आणि पूर्ण जैवविविधतेसाठीच हा धोक्याचा इशारा आहे.
चीनच्या संशोधकांकडून करण्यात आलेल्या निरीक्षणानुसार योग्य वेळेत योग्य पावलं उचलली नाहीत, तर येत्या दशकांमध्ये जगाच्या पाठीवर कैक नद्या निर्जीव होतील अशीच भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सदर निरीक्षणासाठी 1985 ते 2026 पर्यंत साधारण 21 हजार नद्यांचं अध्ययन करण्यात आलं. ज्यामध्ये नद्यांमधील ऑक्सिजनची पातळी आणि तत्सम घटकांचं निरीक्षण करण्याक आलं. उपग्रहांवर आधारित तंत्रज्ञान, AI च्या मदतीनं करण्यात आलेल्या या संशोधनपर निरीक्षणाचा अहवाल नुकताच 'सायन्स अॅडवान्सेस'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. ज्यामध्ये मागील 4 दशकांच्या कालावधीत संपूर्ण जगभरातील नद्यांच्या ऑक्सिजन पातळीत सरासरी 2.1 टक्क्यांची घट झाली. हा आकडा पाहण्यास लहान असला तरीही त्याचे परिणाम मात्र भीषण आहेत.
संशोधकांना मिळालेल्या माहितीनुसार भारतातील अतीव महत्त्वाची असणारी गंगा नदीसुद्धा या विळख्यात सापडली आहे. या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच गंगा नदीच्या ऑक्सिजन पातळीत मोठी घट झाली जे प्रमाण साधारण 20 टक्क्यांनी वाढलं होतं. तज्ज्ञांच्या मते कार्बन डायऑक्साईड आणि जल प्रदूषणाची हीच स्थिती कायम राहिली, तर येत्या वर्षांत गंगा नदीसह अनेक महत्त्वाच्या नद्यांमधील ऑक्सिजन अर्थात प्राणवायू धोका पातळीच्या खाली येऊन नद्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न उपस्थित केला जाईल.
सखोल निरीक्षणानुसार पाण्याचं तापमान अधिक असल्यास त्यामध्ये ऑक्सिजन कमी प्रमाणात मिसळतो. हवामान बदलांमुळं सध्या नद्याच्या तापमानातही वाढ होत आहे. त्यामुळं ऑक्सिजनचं उत्सर्जन अधिक होत आहे. त्यातच नद्यांमध्ये सोडलं जाणारं सांडपाणी, औद्योगिक प्रदूषण, बंधाऱ्यांची निर्मिती आणि नद्यांच्या मूळ प्रवाहात केले जाणारे बदल यामुळं ही परिस्थिती आणखी भीषण होत आहे.
भविष्यात हे संकट आणखी गडद होणार असून, अनेक नद्या या 'डेड झोन'मध्ये रुपांतरित होऊ शकतात. म्हणजेच नद्यांचं पाणी विषासमान होईल, ज्यामध्ये पाण्यामधील संपूर्ण जीवसृष्टीच नष्ट होईल. सदर निरीक्षणामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या संशोधकांनी आंतरराष्ट्रीय संस्थांना या समस्येवर तातडीनं उपाय करण्याचं आवाहन केलं आहे. कार्बन उत्सर्जनात घट, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण, पाण्याचं नियोजन यामुळं नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहांचं अस्तित्वं जपता येऊ शकतं. मात्र, त्यासाठी काही कठोर पावलं उचलली जाणंही मत्त्वाचं आहे.