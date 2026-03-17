राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या 'चष्मा' वाचवण्यासाठी कडक सुरक्षा! 30 जणांचं पथक तैनात, नेमकं काय चाललंय?

President Draupadi Murmu Vrindavan Visit: उत्तर प्रदेशातील मथुरामधील वृंदावन येथे माकडांचा उच्छाद स्थानिक आणि भाविकांसाठी डोकेदुखीचं कारण ठरत आहे. आता याच डोकेदुखीने सुरक्षा यंत्रणांनाही कामाला लावलं आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या प्रस्तावित दौऱ्यात या माकडांनी त्रास देऊ नये यासाठी त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्यांच्यासमोर चष्मा चोरुन नेणाऱ्या माकडांचं मोठं आव्हान असणार आहे.
वृंदानच्या बाजार आणि मंदिराच्या आसपास अनेक माकडं आहेत. ही माकडं लोकांवर झडप मारुन त्यांचा चष्मा घेऊन पळून जातात. इतकंच नाही तर चष्मा परत करण्यासाठी त्यांच्या वेगळ्या मागण्याही असतात. खाण्या, पिण्याच्या गोष्टी, फ्रुटीसारख्या पॅकेटची ते मागणी करतात. हे आता इथे नित्याचंच झालं असून, लोकांना माकडांसोबत ही डील करावी लागते.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा 19 मार्चपासून दौरा सुरु होत आहे. त्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असणारे आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणा कोणतीही चुकीची घटना घडू नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू वृंदावनातील प्रमुख स्थळांना भेट देणार आहेत. यामध्ये ओरिया बाबा आश्रम आणि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम धर्मादाय रुग्णालय यांचा समावेश आहे. तसंच, 21 मार्च रोजी गोवर्धन परिक्रमेचेही नियोजन करण्यात आलं आहे. परिणामी, माकडांवर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं झालं आहे
यापूर्वी अशा प्रसंगी, माकडांना पळवून लावण्यासाठी प्रशिक्षित वानरांचा वापर केला जात असे. पण वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित सध्याच्या कायद्यांनुसार, असं करणं आता कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. परिणामी, प्रशासनाने यावेळी नवी युक्ती काढली आहे. त्यांनी वानरांचे कटआउट्स लावले आहेत. माकडे ही वानरांना घाबरतात, असं मानलं जाते; म्हणूनच, वानरांसारखेच दिसणारे कटआउट्स उभारून माकडांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याव्यतिरिक्त, वन विभागाचे सुमारे 30 सदस्यांचे एक पथकही तैनात करण्यात आलं आहे. हे कर्मचारी गोफणी, काठ्या आणि लेझर लाइट यांसारख्या साधनांचा वापर करून संवेदनशील भागांमध्ये पाळत ठेवणार आहेत. माकडांचा वावर अधिक असलेल्या भागांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले जातील, जेणेकरून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीचा तातडीने सामना करता येईल. या उपाययोजनांमुळे राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.