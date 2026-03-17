English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
President Draupadi Murmu Vrindavan Visit: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान त्यांचा चष्मा माकडांनी नेऊ नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी अनोखा उपाय शोधून काढला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 17, 2026, 12:41 PM IST
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या 'चष्मा' वाचवण्यासाठी कडक सुरक्षा! 30 जणांचं पथक तैनात, नेमकं काय चाललंय?

President Draupadi Murmu Vrindavan Visit: उत्तर प्रदेशातील मथुरामधील वृंदावन येथे माकडांचा उच्छाद स्थानिक आणि भाविकांसाठी डोकेदुखीचं कारण ठरत आहे. आता याच डोकेदुखीने सुरक्षा यंत्रणांनाही कामाला लावलं आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या प्रस्तावित दौऱ्यात या माकडांनी त्रास देऊ नये यासाठी त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्यांच्यासमोर चष्मा चोरुन नेणाऱ्या माकडांचं मोठं आव्हान असणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

झडप मारुन चष्मा चोरणारी माकडं

वृंदानच्या बाजार आणि मंदिराच्या आसपास अनेक माकडं आहेत. ही माकडं लोकांवर झडप मारुन त्यांचा चष्मा घेऊन पळून जातात. इतकंच नाही तर चष्मा परत करण्यासाठी त्यांच्या वेगळ्या मागण्याही असतात. खाण्या, पिण्याच्या गोष्टी, फ्रुटीसारख्या पॅकेटची ते मागणी करतात. हे आता इथे नित्याचंच झालं असून, लोकांना माकडांसोबत ही डील करावी लागते.

माकडांना नियंत्रित करणं गरजेचं

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा 19 मार्चपासून दौरा सुरु होत आहे. त्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असणारे आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणा कोणतीही चुकीची घटना घडू नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू वृंदावनातील प्रमुख स्थळांना भेट देणार आहेत. यामध्ये ओरिया बाबा आश्रम आणि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम धर्मादाय रुग्णालय यांचा समावेश आहे. तसंच, 21 मार्च रोजी गोवर्धन परिक्रमेचेही नियोजन करण्यात आलं आहे. परिणामी, माकडांवर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं झालं आहे

सुरक्षेसाठी वानरांचा वापर करणं शक्य नाही

यापूर्वी अशा प्रसंगी, माकडांना पळवून लावण्यासाठी प्रशिक्षित वानरांचा वापर केला जात असे. पण वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित सध्याच्या कायद्यांनुसार, असं करणं आता कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. परिणामी, प्रशासनाने यावेळी नवी युक्ती काढली आहे. त्यांनी वानरांचे कटआउट्स लावले आहेत. माकडे ही वानरांना घाबरतात, असं मानलं जाते; म्हणूनच, वानरांसारखेच दिसणारे कटआउट्स उभारून माकडांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

गोफणी, काठ्या आणि लेझर लाइट

याव्यतिरिक्त, वन विभागाचे सुमारे 30 सदस्यांचे एक पथकही तैनात करण्यात आलं आहे. हे कर्मचारी गोफणी, काठ्या आणि लेझर लाइट यांसारख्या साधनांचा वापर करून संवेदनशील भागांमध्ये पाळत ठेवणार आहेत. माकडांचा वावर अधिक असलेल्या भागांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले जातील, जेणेकरून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीचा तातडीने सामना करता येईल. या उपाययोजनांमुळे राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Draupadi murmu

