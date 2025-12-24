'प्रवासी मद्यधुंद आढळल्यास गाडी जप्त करणं चुकीचे' वाहनचालकांना दिलासा देताना हायकोर्टाने काय म्हटलं?

High Court On Seizing a Motorcycle: भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दारुसंदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत. काही ठिकाणी दारु अतिशय स्वस्त असते. तर अनेक ठिकाणी दारुवर खूप मोठा कर आकारला जातो. काही ठिकाणी तर दारु सापडल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. पण एक निकाल देताना न्यायालयाने यासंदर्भात महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
बिहारमध्ये दारुबंदी कायदा लागू आहे. एका मोटारसायकलवर दोन व्यक्ती प्रवास करत असताना पोलिसांनी थांबवून त्यांची तपासणी केली. यानंतर मागे बसलेल्या प्रवाशाकडे असलेल्या पिशवीतून सुमारे सहा लीटर अवैध दारू जप्त करण्यात आली. ही दारू मोटारसायकलमध्ये प्रवाशाच्या वैयक्तिक सामानात होती. यावरून पोलिसांनी मोटारसायकल मालकासह दोघांवर गुन्हा दाखल केला आणि बाइक जप्त केली. हे प्रकरण कोर्टात गेलं.
मोटारसायकलच्या नोंदणीकृत मालकाने कोर्टात याचिका दाखल केली. त्याने पटना उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. दारू त्याच्या बाइकमधून नव्हे तर प्रवाशाच्या पिशवीत सापडली. तो स्वतः घटनास्थळी नव्हता, बाइक चालवत नव्हता आणि त्याला दारुबद्दलची माहितीही नव्हती. त्यामुळे बाइकचा उपयोग गुन्ह्यात झाल्याचे सिद्ध होत नाही, अशी बाजू त्याने मांडली.
बिहार निषेध व उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम 30(अ) आणि 32 नुसार, दारू वाहनाच्या भागातून नव्हे तर फक्त व्यक्तीच्या खासगी सामानातून सापडल्यास वाहन गुन्ह्यात वापरले गेले असे मानता येत नाही. न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले. वाहन मालकाची जबाबदारी सिद्ध झाल्याशिवाय त्याच्यावर अनुमान लावता येणार नाही, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले.
अशा प्रकारे निरपराध मालकांची वाहने जप्त केल्याने त्यांना मोठा त्रास होतो, न्यायालयाने नमूद केले. जप्त वाहने वर्षानुवर्षे उघडी पडून राहतात, गंज खातात आणि कचरा होऊन जातात. ही राष्ट्रीय संपत्तीची मोठी हानी आहे आणि अशी कारवाई टाळली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे सांगून न्यायालयाने त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. हा निकाल बिहारमधील दारुबंदी कायद्याअंतर्गत वाहन जप्तीच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण यानंतर फक्त प्रवासी किंवा व्यक्तीकडून दारू सापडल्यास वाहन मालकाला जबाबदार धरता येणार नाही.
हा निर्णय निरपराध वाहन मालकांना दिलासा देणारा आहे. यामुळे पोलिसांना वाहन जप्त करण्यापूर्वी पुरावे तपासावे लागणार आहेत. दारुबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करताना न्यायालयाने संतुलित दृष्टिकोन ठेवलाय. कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये आणि सामान्य नागरिकांना अनावश्यक छळ होऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली.