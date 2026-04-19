यवतमाळमध्ये मुलींची विक्री करून धर्मांतरण? काय घडलंय नेमकं? मोठी अपडेट समोर!

Yavatmal Crime: मुली विक्री रॅकेटसंदर्भातली एक ऑडिओ क्लिप देखील प्रफुल चौहान यांनी समोर आणलीय. या ऑडिओ क्लिपमध्ये दोन जणांमध्ये संभाषण होतंय, त्यात मुली विक्री संदर्भात दोघांमध्ये संवाद होताना ऐकू येतोय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 19, 2026, 10:31 PM IST
मुलींचे धर्मांतरण

Yavatmal Crime: यवतमाळच्या राळेगाव, केळापूर व कळंब तालुक्यातील 34 मुलींची राज्य व परराज्यात विक्री करून त्यांचे धर्मांतरण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, भाजप जिल्हाध्यक्षांनी केलेल्या या आरोपांनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.

यवतमाळच्या राळेगाव-खेलापूर मतदारसंघात मुली विक्रीचं रॅकेट सक्रीय असल्याचा आरोप करण्यात आलाय, हिंदू मुलींची विक्री करून त्यांचं धर्मांतर सुरू असल्याचा आरोप देखील यवतमाळचे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चौहान यांनी केलाय. या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं, मात्र चौकशी करताच त्याला पोलिसांनी सोडल्याचा आरोपही चौहान यांच्याकडून करण्यात आलाय.

ऑडिओ क्लिप समोर

दरम्यान या मुली विक्री रॅकेटसंदर्भातली एक ऑडिओ क्लिप देखील प्रफुल चौहान यांनी समोर आणलीय. या ऑडिओ क्लिपमध्ये दोन जणांमध्ये संभाषण होतंय, त्यात मुली विक्री संदर्भात दोघांमध्ये संवाद होताना ऐकू येतोय. मात्र या ऑडिओ क्लिपची आम्ही कोणतीही पुष्टी करत नाहीत.

चौकशी सुरु

व्हायरल झालेल्या ऑडिओ क्लिपनंतर त्यात ज्या लोकांची नावं होती त्यांची चौकशी झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. तसंच या प्रकरणात अजून चौकशी सुरू असल्याचंही पोलिसांकडून सांगण्यात आलं.

आरोपानं उडाली खळबळ 

राज्यात आधीच महिलांचं लैंगिक शोषण, धर्मांतराच्या प्रकरणानं वातावरण तापलंय. अमरावतीत देखील एकाला अत्याचार प्रकरणात अटक केली असून त्याची चौकशी सुरू आहे. आता यवतमाळमध्येही मुलींची विक्री करून त्यांचं धर्मांतर सुरू असल्याच्या आरोपानं खळबळ उडाली आहे.

तरुणीचा बळजबरी 'गजवा ए हिंद' करण्याचा प्रयत्न

नाशिकमध्ये एका आयटी कंपनीत महिलांचे लैंगिक शोषण करून मानसिक त्रास देत त्यांचा बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. हे प्रकरण राज्यभरात गाजत असताना आता आणखीन एक अशाच काहीसा पद्धतीचा प्रकार नाशिकमध्ये समोर आला आहे. नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी पीडित तरुणीकडून देण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आले. संशयीत आरोपी तंजीर इनामदार याने पीडित तरुणीला विविध ठिकाणी घेऊन जात तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मुलीच्या संपर्कात आल्यानंतर तिच्या हातात हात घेऊन मिठी मारत मुलीच्या गळ्याजवळ चावा घेतला. लव्ह बाईट असल्याचे सांगत मोबाईलमध्ये तिचे फोटो काढले. जानेवारी 2026 मध्ये मोबाईल मध्ये काढलेले फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. यानंतर तिला जबरदस्ती लॉजमध्ये नेऊन दारू सिगरेट पाजून तरुणीचे कपडे काढत लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आलाय. आरोपी एवढ्यावरच थांबला नाही. तर त्याने तिच्या गळ्यातील तुळशीमाळ आणि हातावरील धागे काढत एका विशिष्ट धर्माच्या रिवाजाप्रमाणे 'गजवा ए हिंद' करण्यास मुलीला सांगितले. मुलीचे लैंगिक शोषण करत बळजबरी धर्मांतराचा प्रयत्न करणाऱ्या या तरुणाच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान हा संपूर्ण प्रकार प्रेम प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे आरोपींच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं आहे. यात तरुणीला एकवेळेस लॉजवर नेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून यामध्ये नेमकं गजवा ए हिंद त्याचा अर्थ काय? आणि गजवा ए हिंद कशासाठी म्हटलं? हे माहीत नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.नाशिकच्या आयटी कंपनीतील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतराचे प्रकरण ताजे असतानाच हे प्रकरण समोर आल्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटना अजूनच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

