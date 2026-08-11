/भाजपच्या बड्या नेत्याचा अश्लिल व्हिडीओ बनवला, फेसबुकवरुन ओळख अन् फ्लॅटवर बोलावलं; मोबाईलमध्ये सापडल्या 9 क्लिप्स!

मोठे व्यावसायिक, सेलिब्रिटी, राजकारणी यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवून पैसे उकळण्याचे प्रकार विविध ठिकाणाहून समोर येत आहेत. असाच एक प्रकार उत्तर प्रदेशातील अलीगढमध्ये घडलाय. भाजप नेत्याला कथित हनीट्रॅपमध्ये अडकवून ब्लॅकमेल केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात बन्नादेवी पोलिसांनी एका दाम्पत्याला अटक केली आहे. बनावट फेसबुक प्रोफाइलच्या माध्यमातून संपर्क साधून फ्लॅट दाखवण्याच्या बहाण्याने नेत्याला बोलावण्यात आले. त्यानंतर त्यांचे आपत्तिजनक फोटो आणि व्हिडिओ तयार करून त्याच्या आधारे पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून मोबाइल फोन आणि काही ओळखपत्रेही जप्त केली आहेत.
अलीगढ भाजपचे महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कांत भट्ट यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, फेसबुक मेसेंजरवर एका महिलेशी त्यांची ओळख झाली. संबंधित महिलेने फ्लॅट दाखवण्याच्या बहाण्याने त्यांना क्वार्सी परिसरातील स्वर्ण जयंती नगर भागात बोलावले. 30 जुलै रोजी ते तिथे पोहोचल्यानंतर त्यांच्याविरोधात आधीपासूनच कट रचण्यात आला असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, फ्लॅटमध्ये गेल्यानंतर भट्ट यांना कथितरीत्या नशेचे पदार्थ देण्यात आले. त्यानंतर ते नशेच्या अवस्थेत असताना त्यांचे आपत्तिजनक फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आले. याच काळात त्यांच्याकडील सोन्याची अंगठी, चेन आणि सुमारे 12 हजार रुपये काढून घेतल्याचाही आरोप आहे. मात्र, या सर्व बाबी सध्या पोलिस तपासाचा भाग असून त्यांची अंतिम सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणे बाकी आहे.
व्हिडिओ तयार केल्यानंतर त्याचा वापर करून ब्लॅकमेलिंग सुरू झाल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची तसेच बलात्काराच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देण्यात आली. या दबावामुळे भट्ट यांनी सुरुवातीला 2 लाख रुपये दिल्याचे पोलिस तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर आणखी 5 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि प्रकरणाची तक्रार दाखल केली.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर बन्नादेवी पोलिसांनी सर्व्हिलन्स, कॉल डिटेल्स आणि आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून तपास सुरू केला. तपासानंतर श्रवण कुमार आणि त्याची पत्नी काजल देवी यांना अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या चौकशीत काजलने 'पूजा कुमारी' या नावाने वापरल्या जाणाऱ्या बनावट फेसबुक आयडीबाबत माहिती दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही आयडी एका अनूप नावाच्या व्यक्तीने तयार करून दिल्याचेही तपासात समोर आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
पोलिसांनी आरोपींकडून दोन मोबाइल फोन, चार मोबाइल फोनचे बॉक्स आणि सात आधार कार्ड जप्त केल्याची माहिती दिली आहे. त्यापैकी एका POCO मोबाइलमध्ये तक्रारदाराशी संबंधित नऊ व्हिडिओ सापडल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच अशाच प्रकारे इतर व्यक्तींनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे का, याचा तपास सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील इतर संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेचीही चौकशी सुरू केली आहे.
या घटनेमुळे सोशल मीडिया, विशेषतः अनोळखी व्यक्तींशी होणाऱ्या ऑनलाइन ओळखींच्या माध्यमातून होणाऱ्या ब्लॅकमेलिंगचा धोका पुन्हा समोर आला आहे. बनावट प्रोफाइलद्वारे मैत्री किंवा व्यावसायिक कारण सांगून प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावणे आणि नंतर त्याचा गैरफायदा घेणे, हा सायबर गुन्ह्यांचा गंभीर प्रकार ठरू शकतो. अलीगढमधील प्रकरणात नेमका कट कोणी रचला, किती लोक सहभागी आहेत आणि यामागे मोठे नेटवर्क आहे का, याचा तपास पोलिस करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांवर अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी पोलिस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे.