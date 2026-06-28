पक्षांतर कायदा प्रभावी राहिला नाही? ज्येष्ठ वकीलांकडून 'ऑपरेशन लोटस'चा उल्लेख करत सुप्रिम कोर्टाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न!

देशात गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये आमदार आणि खासदारांच्या पक्षांतराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर पुन्हा एकदा दल-बदलविरोधी कायदा चर्चेत आला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, लोकशाही आणि घटनात्मक व्यवस्थेवर त्याचा होत असलेला परिणाम अधोरेखित केला आहे. त्यांनी विशेषतः कथित ऑपरेशन लोटस, पक्षांतराची प्रकरणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही भाष्य केले आहे. काय म्हणाले ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे? सविस्तर जाणून घेऊया.
दुष्यंत दवे यांच्या मते, पक्षांतर रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेला दल-बदलविरोधी कायदा अनेक प्रकरणांमध्ये अपेक्षित परिणाम देत नाही. लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलत असतानाही कायदेशीर प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि निर्णय घेण्यास लागणारा वेळ यामुळे कायद्याचा उद्देश कमकुवत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दवे यांनी विविध राज्यांतील सरकार बदलाच्या घटनांचा संदर्भ देत कथित 'ऑपरेशन लोटस'वरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, निवडून आलेल्या सरकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर घडवून आणल्याच्या आरोपांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. मतदारांनी दिलेला कौल आणि त्यातून निर्माण झालेले जनादेश यांचा आदर राखला गेला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दल-बदलाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला असला, तरी काही प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाबाबतही दवे यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वेळेवर निर्णय झाल्यास घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो. न्यायालयीन प्रक्रियेत गती असणे ही लोकशाहीसाठी आवश्यक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुष्यंत दवे यांनी दल-बदलविरोधी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. पक्षांतराच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित निर्णय, स्पष्ट वेळमर्यादा आणि अधिक कडक अंमलबजावणीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे निवडून आलेल्या सरकारांची स्थिरता टिकून राहील आणि जनतेच्या मताचा सन्मान होईल, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
भारतात 1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत दल-बदलविरोधी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर करून राजकीय अस्थिरता निर्माण करू नये हा आहे. नंतर 91 व्या घटनादुरुस्तीमधून या कायद्यात आणखी काही बदल करण्यात आले. मात्र बदलत्या राजकीय परिस्थितीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.