/सप्टेंबरमध्ये शाळांना बंपर सुट्ट्या! ईद-मिलादपासून दुर्गापूजेपर्यंत पाहा पूर्ण यादी; तुमच्या मुलाची शाळा किती दिवस बंद?

सप्टेंबर महिना सुरू होताच विद्यार्थी आणि पालकांना शाळांच्या सुट्ट्यांचे वेळापत्रक जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. 2025 मध्ये सप्टेंबर महिन्यात देशभरातील शाळांना विविध सण आणि स्थानिक कार्यक्रमांनुसार सुट्ट्या मिळणार होत्या. मात्र, सर्व राज्यांमध्ये सुट्ट्यांच्या तारखा समान नसतात. काही ठिकाणी धार्मिक सणांमुळे शाळा बंद राहतात, तर अतिवृष्टी किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशामुळे अचानक सुट्टी जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही अंतिम योजना करण्यापूर्वी आपल्या शाळेचे अधिकृत कॅलेंडर तपासणे महत्त्वाचे आहे.
सप्टेंबर 2025 च्या सुरुवातीला काही पावसाने प्रभावित भागांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. मुसळधार पाऊस, हवामान विभागाचे इशारे आणि भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेऊन काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. हिमाचल प्रदेशातील शिमला, सोलन आणि बिलासपूरसारख्या भागांमध्ये 2 सप्टेंबरला शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही नियमित सणाची सुट्टी नसून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी घेतलेली प्रशासकीय उपाययोजना होती.
1 सप्टेंबर 2025 रोजीही काही राज्यांमध्ये पावसामुळे शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. सततचा मुसळधार पाऊस आणि हवामान विभागाचे इशारे यामुळे स्थानिक प्रशासनाने शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. दुसरीकडे केरळमध्ये शाळांना ओणम सणाच्या पार्श्वभूमीवर सुट्टी होती. त्यामुळे एकाच दिवशी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुट्टीचे कारण वेगळे असू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सप्टेंबरमधील महत्त्वाच्या सुट्ट्यांमध्ये 5 सप्टेंबर 2025, शुक्रवार या दिवशीची ईद-ए-मिलादची सुट्टी होती. मात्र, ही सुट्टी प्रत्येक राज्यातील शाळांना समान पद्धतीने लागू असेलच असे नाही. राज्य सरकारचे आदेश आणि संबंधित शाळेचे कॅलेंडर यानुसार अंतिम निर्णय होतो.
21 सप्टेंबर, रविवार रोजी बथुकम्मा उत्सवाच्या सुरुवातीचा दिवस नमूद करण्यात आला आहे. विशेषतः तेलंगणासारख्या भागांमध्ये स्थानिक सणांच्या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या सुट्ट्यांचे वेळापत्रक वेगळे असू शकते. त्यामुळे राष्ट्रीय सुट्टीची यादी पाहण्यापेक्षा आपल्या राज्यातील शैक्षणिक विभागाचे वेळापत्रक पाहणे अधिक योग्य ठरते.
22 सप्टेंबर, सोमवार रोजी दुर्गापूजेच्या निमित्ताने काही भागांमध्ये शाळा बंद राहण्याची शक्यता होती. विशेषतः पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये दुर्गापूजेच्या काळात शाळांना स्थानिक पातळीवर अधिक दिवस सुट्टी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सलग सुट्टीचा फायदा मिळू शकतो; मात्र नेमके दिवस शाळेनुसार बदलू शकतात.
सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात दुर्गापूजेच्या निमित्ताने आणखी सुट्ट्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. 29 सप्टेंबरला महा सप्तमी आणि 30 सप्टेंबरला महाष्टमी** होती. या सुट्ट्या विशेषतः दुर्गापूजा मोठ्या प्रमाणावर साजरी होणाऱ्या प्रदेशांमध्ये महत्त्वाच्या ठरतात. काही शाळा स्थानिक कॅलेंडरनुसार यापेक्षा अधिक दिवस बंद राहू शकतात.
सप्टेंबर 2025 मधील सुट्ट्यांची ही यादी देशभरासाठी एक सामान्य मार्गदर्शक स्वरूपाची होती. प्रत्यक्ष सुट्टीची तारीख राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित शाळेच्या निर्णयानुसार बदलू शकते. विशेषतः अतिवृष्टी, पूर किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत अचानक शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे पालकांनी WhatsApp किंवा सोशल मीडियावरील याद्यांवर अवलंबून न राहता शाळेची अधिकृत सूचना तपासावी.
1 सप्टेंबरला काही भागांत पावसामुळे शाळांना सुट्टी; केरळमध्ये ओणम ब्रेक, 5 सप्टेंबरला ईद-ए-मिलाद, 21 सप्टेंबरला बथुकम्मा प्रारंभ दिवस,22 सप्टेंबरला दुर्गापूजा,29 सप्टेंबरला महा सप्तमी,30 सप्टेंबरला महाष्टमीची सुट्टी असणार आहे.ही यादी राज्यनिहाय बदलू शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी आपल्या शाळेचे अधिकृत शैक्षणिक कॅलेंडर अंतिम संदर्भ म्हणून वापरणे सर्वात सुरक्षित आहे.