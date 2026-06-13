/ममता बॅनर्जींच्या अडचणीत वाढ! बंडखोर TMC खासदारांच्या यादीत आणखी एका नावाची भर; 18, 19 की...शताब्दी रॉय यांचा दावा खरा ठरला

Sudip Bandyopadhyay TMC : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ पाहिला मिळतेय. तृणमूल काँग्रेस फुटण्याचा मार्गावर असून पक्षाच्या 19 खासदारांनी बंडखोरी केल्याची चर्चा आहे. यात आता अजून एका नावाची भर पडल्याचे बोलं जातंय. टीएमसीचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी शनिवारी 13 जून 2026 ला केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. त्यामुळे या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळातील राजकीय हालचालींना आणखी भर पडली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच अनेक टीएमसी खासदारांनी भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानाला भेट घेतली होती. बंडखोर टीएमसी खासदार वारंवार दावा करत आहेत की त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ आहे. बंडखोर खासदार शताब्दी रॉय यांनी दावा केला होता की, ते लवकरच 20 वे नाव लवकरच जाहीर करणार आहेत. रॉय यांनी सांगितलंय की, त्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलीय आणि हाच त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ असल्याचा पुरावा आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी अनेक सह्या असलेला एक पत्र समोर आलं होतं. ज्यात तृणमूल काँग्रेसच्या 19 खासदारांच्या सह्या होत्या. मात्र, सुदीप बंडोपाध्याय यांची सही त्यावर दिसली नाही. दरम्यान, शनिवारी, उत्तर कोलकाता येथील तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदाराने भूपेंद्र यादव यांच्या घरी भेट घेतली. सोमवारी, हे बंडखोर खासदार अध्यक्षांची भेट घेऊन स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची मागणी करतील, असा दावा करण्यात आला आहे. यातून एक स्पष्ट होतंय की, विधानसभेतील पक्ष नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या हातून निसल्याचे जवळपास निश्चित झालंय.
#WATCH | TMC MPs Satabdi Roy and Sudip Bandyopadhyay arrived at the residence of Union Minister and BJP leader Bhupender Yadav, in Delhi today.— ANI (@ANI) June 13, 2026
(Earlier visuals) pic.twitter.com/gGRDwl4A5G
मात्र, सुदीप बंडोपाध्याय यांचं जाणं हा ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी एक मोठा धक्का मानला जातोय. कारण जेव्हा ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस सोडून स्वतःचा पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा सुदीप बंडोपाध्याय हे त्यांच्यासोबत आले होते. पण आता त्यांचे ममता बॅनर्जींसोबतचे संबंध बिघडल्यामुळे त्यांनी ही बंडखोरी केल्याचे राजकीय तज्ज्ञ सांगत आहेत.