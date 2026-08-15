/रिक्षा आणि कंटनेरच्या धडकेत 7 जण जागीच ठार, रिक्षाचा अक्षरश: चुराडा; झारखंडमध्ये अंगावर काटा आणणारा अपघात

झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यात भीषण अपघात झाला आहे. चांदवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ऑटो रिक्षा आणि कंटेनर ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. ही धडक इतकी जोरदार होती की ऑटोरिक्षाचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला आणि त्यातील सात जणांचा घटनास्थळीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात इतर अनेकजण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.
प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑटो-रिक्षा चांदवाच्या दिशेने जात असताना विरुद्ध दिशेने वेगाने येणाऱ्या कंटेनर ट्रकशी तिची जोरदार धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती की ऑटो-रिक्षातील अनेक प्रवासी कंटेनर ट्रकखाली चिरडले गेले. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली. आसपासच्या लोकांनी मदतीसाठी तातडीने धाव घेतली आणि परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून त्यांनी त्वरित पोलीस व प्रशासनाला अपघाताची माहिती दिली.
घटनेची माहिती मिळताच, चांदवा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी मनोरंजन प्रसाद सिंह आपल्या पोलीस पथकासह त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने पोलिसांनी तातडीने मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले.
डेढ़ टंगवा घाटी में मौत का तांडव, कंटेनर ने बाइक और ऑटो को रौंदा; छह की मौत #jharkhand #lateharjharkhand #LateharNews #JharkhandNews #accident— Gumla Mirror (@GumlaMirror) August 15, 2026
लातेहार के चंदवा-चांपी-लोहरदगा मार्ग स्थित डेढ़ टंगवा घाटी में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। pic.twitter.com/GICQSRAyfa
कंटेनरखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्यात आले. अपघातात जखमी झालेल्यांना जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले असून तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत; त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मृत्यूमुखी पडलेल्या आणि गंभीर जखमी झालेल्यांची नेमकी संख्या व त्यांची ओळख यांबाबत प्रशासन सध्या सविस्तर माहिती गोळा करत आहे. जखमींवर उपचार करणे हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ओळख पटल्यानंतर मृतांच्या कुटुंबीयांना याबाबत सूचित केले जाईल. प्रशासन या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहे.