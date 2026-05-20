/लाज आणली! बलात्कार आरोपीची जामीन मिळताच काढली मिरवणूक; हार घालून, खांद्यावर उचलून लोक नाचले

Rape Accused Grand Welcome: बलात्कार आरोपी सुशील प्रजापती याची जामिनावर सुटका होताच त्याच्या समर्थकांनी जंगी स्वागत केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, संताप व्यक्त केला जात आहे.
Rape Accused Grand Welcome: बलात्काराच्या आरोपात जेलमध्ये गेलेल्या आरोपीची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्याचं जंगी स्वागत करण्यात आल्याची धक्कादायक आणि लाजिरवाणी घटना समोर आली आहे. आरोपीच्या स्वागतासाठी भव्य रोड शोच आयोजन कऱण्यात आलं होतं. इतकंच नाही तर त्याला हार घालण्यात आले आणि खांद्यावर उचलून नाचवण्यातही आलं. या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, लोक संताप व्यक्त करत आहेत. याप्रकरणी पोलीस चौकशी व्हावी अशी मागणी होत आहे.
सुशील प्रजापती असं आरोपीचं नाव आहे. तो 'हिंदू युवा वाहिनी'च्या एका शाखेचा माजी शहर अध्यक्ष आहे. अटकेनंतर सुमारे नऊ महिन्यांनी त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली. यानंतर तुरुंगाबाहेर त्याच्या समर्थकांनी हार घालून आणि घोषणा देत त्याचं स्वागत केलं. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये समर्थक त्याच्यावर फुलांचा वर्षाव करत असल्याचं दिसत आहे. इतकंच नाही तर रस्त्यावर शक्तीप्रदर्शन करत एक मोठी मिरवणूकही काढण्यात आली. पोलिसांनी व्हायरल व्हिडिओंची दखल घेतली असून, या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असल्याची माहिती दिली आहे.
पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, मोदीनगर येथील LLB च्या विद्यार्थिनीने 8 ऑगस्ट 2025 रोजी सुशील प्रजापती याच्याविरोधात मुरादनगर पोलीस स्थानकात बलात्काराची तक्रार दाखल केली. तक्रारीत तरुणीने आरोप केला की, गाझियाबाद न्यायालयामध्ये 'चेंबर' मिळवून देण्याचं आणि तिला वकिली व्यवसायात मदत करण्याचं आश्वासन देत आरोपीने तिला आपल्या जाळ्यात ओढलं. तिने पोलिसांना सांगितले की, नोव्हेंबर 2021 मध्ये जेव्हा ती कायद्याचे शिक्षण घेत होती आणि मीरत न्यायालयातील एका ज्येष्ठ वकिलांच्या हाताखाली प्रशिक्षण घेत होती, तेव्हा तिची प्रजापतीशी भेट झाली होती.
In Ghaziabad, a rape accused get a hero’s welcome after the bail pic.twitter.com/BYfpVqoyti— imkhan82 (@makhanmak825) May 19, 2026
तरुणीच्या आरोपांनुसार, प्रजापतीने तिला वकिलीची प्रॅक्टिस कऱण्यासाठी गाझियाबाद कोर्टात येण्याची आणि तिथे तिची व्यवस्था करण्याची ऑफर दिली. त्याने तिला आपल्या थार गाडीतून एका फ्लॅटवर नेलं. तिथे त्याने तिच्या पेयात गुंगीचं औषध मिसळलं आणि नंतर बलात्कार केला.
तिने पुढे असा आरोप केला की, रस्त्याच्या कडेला सोडून पळून जाण्यापूर्वी आरोपीने तिला जर तिने घटनेची वाच्यता कोणाकडेही केली, तर ठार मारेल अशी धमकी दली होती. एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यानंतर, प्रजापतीच्या अटकेसाठी माहिती पुरवेल त्यास पोलिसांनी 25 हजारांचे बक्षीस जाहीर केले होते. त्याला 11 ऑगस्ट 2025 रोजी अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याची रवानगी कारागृहात करण्यात आली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रजापतीची रविवारी 17 मे रोजी जामिनावर सुटका करण्यात आली. यानंतर जेलबाहेर त्याचे समर्थक जमा झाले होते. त्यांनी त्याची विजयी मिरवणूक काढली. पण आता हेच सेलिब्रेशन अडचणीचं ठरत आहे.