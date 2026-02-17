Love, S*x और कंडोम... यंदाच्या व्हॅलेंटाइनला गुलाबांपेक्षाही कंडोम अधिक विकले गेले; आकडेवारी पाहून व्हाल थक्क

Condom Demand Increase : 2026 मधील व्हॅलेंटाईन डे अतिशय वेगळा असल्याचं अधोरेखित झालं आहे. हे वेगळेपण फक्त प्रेमी युगुलांची झालेली वाढ नसून एकमेकांना देण्यात आलेल्या गिफ्टमध्ये देखील पाहायला मिळत आहे. व्हॅलेंटाईन विक जगभरात साजरा केला जातो. यामध्ये एकमेकांना जोडप्यांनी एकमेकांना सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्टस गिफ्ट केले आहेत. कंडोमपासून ते आनंददायी साधनांपर्यंतचा पर्याय जोडप्यांनी निवडले आहेत. इन्स्टामार्टच्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतीयांनी 2026 मध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा तिप्पट जास्त लैंगिक आरोग्य उत्पादने ऑर्डर केली. यामध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे हे पाहणे अतिशय रोमांचक असणार आहे.
2025 पेक्षा 2026 मध्ये व्हॅलेंटाईन डे वर भारतात इतर कोणत्या वस्तूंची ऑर्डर देण्यात आली याचा खुलासा या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. ब्रँडने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, लैंगिक आरोग्य श्रेणीतील ऑर्डरमध्ये वर्षानुवर्षे तिप्पट वाढ झाली आहे. हे केवळ गिफ्ट खरेदीमध्ये झालेला बदल दर्शवत नाही तर व्हॅलेंटाईन डे साजरा करण्याची व्याख्या कशी नवीन आकार आणि अर्थ घेत आहे हे देखील दर्शवते. प्रेम हे आता शाब्दिक न राहता ते शारीरिक गरजांशी जोडल्या गेल्याच दिसत आहे.
व्हॅलेंटाईन डे आता केवळ जोडप्यांनी भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. यामध्ये एकमेकांना देण्यात येणाऱ्या प्रेमाबाबत मोकळेपणाने बोलताना दिसत आहेत. 2026 मध्ये व्हॅलेंटाईन डे ला भारतात फक्त सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्टसची संख्या वाढली नाही तर सौंदर्य विभागातही असाच ट्रेंड दिसून आला. अहवालात असे नमूद केले आहे की व्हॅलेंटाईन डे कार्टमध्ये बाथ, बॉडी आणि मेकअपशी संबंधित वस्तूंचे वर्चस्व होते. तसेच शारीरिक आनंद आणि प्लेझर देणाऱ्या गोष्टींचा देखील समावेश वाढला आहे.
कटकमधील एका ग्राहकाने एकाच ऑर्डरमध्ये मेकअपवर 15093 रुपये खर्च केले, तर सुरतमधील एका खरेदीदाराने केसांची काळजी, आंघोळ आणि शरीराच्या आवश्यक वस्तूंचा समावेश असलेल्या 10845 रुपयांची ऑर्डर दिली. हे दाखवून देते की स्वतःवर प्रेम करणे हे तुमच्या जोडीदारावर प्रेम करण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे.
कोलकातामधील एका व्यक्तीने 25000 रुपयांचे चॉकलेट ऑर्डर केले आणि टेडी डेच्या दिवशी सॉफ्ट टॉईजच्या विक्रीत 568% वाढ झाली. 14 फेब्रुवारी रोजी, इन्स्टामार्टने पाहिले की प्रत्येक दुसरी ऑर्डर "ऑर्डर फॉर अदर" म्हणून दिली जात होती. प्रेमाच्या बदलत्या व्याख्येमध्ये कंडोमला देखील तितकीच पसंती मिळाली.