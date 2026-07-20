/CJP च्या आंदोलनादरम्यान शबाना आझमी यांची प्रकृती बिघडली; हात पकडून नेतांना दिसले लोक

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी सोमवारी 'चलो संसद' आंदोलनात भाग घेतला. त्या केरळ हाऊसजवळील धरणे आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. तिथे असताना त्यांची प्रकृती खालावली. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये लोक त्यांना हाताला धरून काही लोक नेत असल्याचे दिसत आहे; त्या वेळी त्या अशक्त वाटत होत्या.
व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना गेट उघडण्यास सांगताना दिसत आहे, ती व्यक्ती म्हणते, "या शबाना मॅडम आहेत; त्या माजी राज्यसभा खासदार आहेत. तुम्हाला एवढंही माहित नाही का?" त्यानंतर गेट उघडले जाते आणि त्यांना सुरक्षा केबिनमध्ये नेऊन बसवले जाते.
त्यांच्या आजारपणाच्या नेमक्या कारणाबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
Shabana Azmi felt quite unwell at Jantar Mantar today due to the heat and suffocation.— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) July 20, 2026
She reportedly experienced dizziness and loose motions as well. I don't know what she might have eaten or drunk at Jantar Mantar.
Hopefully, she recovers soon,both physically and mentally. pic.twitter.com/5vTLD04thS
आजार पडण्यापूर्वी, मोर्चादरम्यान अभिनेत्रीने पीटीआयला (PTI) सांगितले, "आंदोलकांचा हिंसाचार करण्याचा कोणताही हेतू नाही. आम्ही येथे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी आलो आहोत. संविधानाने आम्हाला हा अधिकार दिला आहे. महात्मा गांधींनी आम्हाला अहिंसेचा मार्ग दाखवला आहे. हिंसाचार करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही." शबाना पुढे म्हणाल्या, "तुम्हाला फक्त याचीच चिंता आहे की बॉलीवूडमधील व्यक्ती या मोर्चात का सहभागी होत नाहीत. तुम्हाला उद्योगपती आणि व्यावसायिकांच्या अनुपस्थितीची काळजी वाटत नाही. असे प्रश्न विचारून तुम्ही मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करत आहात आणि अनावश्यक वाद निर्माण करत आहात. या मुद्द्याचे महत्त्व कमी करण्याऐवजी, या कारणासाठी मोर्चा काढणाऱ्यांना पाठिंबा द्या."
विशेष म्हणजे, शबाना आझमी यांनी रविवारी जंतर-मंतरलाही भेट दिली होती, जिथे त्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना भेटल्या होत्या. जंतर-मंतरवरून बोलताना शबाना म्हणाल्या, "मी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले होते..." जावेद साहेबांनीही एक पत्र लिहून त्यात म्हटले होते, "कृपया संवाद सुरू करा. आम्ही प्रसारमाध्यमांकडे जात नाही आहोत; आम्ही याचे सार्वजनिक मुद्द्यात रूपांतर करणार नाही. राज्यसभेचे माजी सदस्य या नात्याने मी ही विनंती करत आहे. किमानपक्षी, कृपया आमचे म्हणणे तरी ऐकून घ्या. सुरुवातीला आम्हाला सांगण्यात आले होते की दोन दिवसांत उत्तर दिले जाईल. मात्र, दोन दिवस उलटले तरी उत्तर आले नाही, तीन दिवस झाले तरी नाही आणि चार दिवस झाले तरी नाही. म्हणूनच, पाचव्या दिवशी आम्ही स्वतः इथे आलो आहोत."