/शरद पवारांकडून नरेंद्र मोदींचं कौतुक, राऊतांची नापसंती; राजकीय वर्तुळात काय चर्चा?

Sharad Pawar Praises Narendra Modi: शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींचं कौतुक केल्यानंतर संजय राऊतांनी त्यांच्या विधानाशी असहमती दर्शवली आहे. तर देवेंद्र फडणवीसांनी पवारांचं विधान योग्य असल्याचं म्हटलंय. तर दुसरीकडे पवारांनी मोदींचं कौतुक केल्यानंतर वेगवेगळ्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.
शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींच्या केलेल्या कौतुकाची राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा सुरू आहे. राजकीय विरोधक असलेले शरद पवार आणि नरेंद्र मोदींनी अनेकदा एकमेकांवर शाब्दीक हल्ले चढवले आहेत. मात्र शरद पवारांनी मंगळवारी एका कार्यक्रमात नरेंद्र मोदींचं कौतुक केलं आहे, नरेंद्र मोदी जगात देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम करतायत असं विधान शरद पवारांनी केलं आहे. मात्र, संजय राऊतांनी शरद पवारांच्या विधानावर स्पष्टपणे असहमती दर्शवली आहे. शरद पवारांचं मोदींबाबतचं विधान संजय राऊतांना नापसंत पडल्याचं त्यांच्या विधानावरून दिसंतय.
एकीकडे शरद पवारांच्या विधानाशी राऊतांनी असहमती दर्शवली आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांचं विधान योग्य असल्याचं म्हटलंय. नरेंद्र मोदी परदेशात जाऊन देशहिताचं काम करतायत, त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणं योग्य नसल्याचं पवारांनी म्हटल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.
नरेंद्र मोदींनी देशाला काटकसरीचं आवाहन केल्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली, मात्र शरद पवारांनी त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याची विनंती जनतेला केली होती, आणि आता पुन्हा मोदींचं कौतुक केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
आमदार रोहित पवारांनी देखील शरद पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवारांच्या विधानाचा त्यांनी इतरांपेक्षा वेगळा अर्थ घेतलाय. शरद पवारांच्या विधानाचे दोन अर्थ असतात, त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी परदेशात फिरण्यापेक्षा भारतात राहून समस्या सोडवली पाहिजे असा आम्ही विधानाचा अर्थ घेतल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलंय.
दोन राजकीय पक्षांमध्ये वैचारिक मतभेद असतात, टीका टीप्पणीही केली जाते, मात्र त्याच बरोबर कौतुकास पात्र असल्यावर कौतुकही केलं जातं, नरेंद्र मोदींनी अनेकदा शरद पवारांचं कौतुक केलं आहे. तसंच पवारांनीही अनेकदा मोदींबाबत सकारात्मक विधानं केली आहेत, त्यात आता विरोधकांकडून सुरू असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर पवारांनी मोदींच्या केलेल्या कौतुकाची चांगलीच चर्चा
सुरू आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा शरद पवार यांच्या दीर्घ राजकीय अनुभवाचे आणि प्रशासनातील योगदानाचे कौतुक केले आहे. संसदेत तसेच विविध कार्यक्रमांमध्ये मोदींनी पवार यांना “अनुभवी आणि मार्गदर्शक नेता” म्हणून संबोधले आहे. विशेषतः कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील पवार यांच्या कामाची दखल घेत त्यांनी त्यांच्या सल्ल्याला महत्त्व दिल्याचेही दिसून आले आहे. दुसरीकडे, शरद पवार यांनीही नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयक्षमतेचे आणि देशपातळीवरील नेतृत्वाचे काही प्रसंगी कौतुक केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावण्यात मोदींची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे पवार यांनी मान्य केले आहे. तसेच कठीण परिस्थितीत वेगाने निर्णय घेण्याची क्षमता ही मोदींची ताकद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. राजकीय स्तरावर अनेक मुद्द्यांवर मतभेद असतानाही या दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांविषयी आदर राखला आहे. सार्वजनिक व्यासपीठांवर त्यांनी कधीही वैयक्तिक टीका न करता सभ्य भाषेत संवाद साधला. त्यामुळे भारतीय राजकारणात मतभेद आणि सभ्यता यांचा समतोल कसा राखावा, याचे उदाहरण म्हणून मोदी–पवार संबंध पाहिले जातात.