एका फोन कॉलवर पवारांनी भाकरी फिरवली! मोदी सरकारला दिलासा; 'इंडिया'ला घरचा आहेर

Sharad Pawar Takes a Different Stance From INDIA Block: आपल्या राजकीय भूमिकांमुळे अनेकदा चर्चेत असलेले राज्यातील जेष्ठ नेते शरद पवार हे पुन्हा अशाच एका निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने पुन्हा एकदा 'इंडिया' आघाडीला धक्का दिला आहे. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये बहिष्काराबाबत विरोधी पक्षांमध्ये सहमती होत असताना शरद पवार यांच्या पक्षाने मात्र मोदी सरकारची विनंती मान्य केली आहे. शरद पवारांचा हा निर्णय 'इंडिया' आघाडीसाठी धक्कादायक असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.
शरद पवार संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. त्यामुळे काँग्रेससह 'इंडिया' आघाडीच्या घटक पक्षांना धक्का बसला आहे. सलग 30 दिवस कारावास भोगावा लागलेले मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच पंतप्रधान आदी केंद्र व राज्य सरकारांमधील या उच्चपदस्थांना पदच्युत करणारे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीही (जेपीसी) नेमण्यात आली आहे.
या विधेयकाला इंडिया आघाडीने विरोध केला असून समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये राज्यातील महाविकास आघाडीतील शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचाही समावेश आहे. मात्र, याच आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने मात्र 'इंडिया' आघाडीच्या विरोधात 'बंडखोरी' केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाच्या लोकसभेतील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यामध्ये अधिकृतपणे जाहीर केले. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी फोनवरून संपर्क साधून समितीमध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली होती. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही मान्य केली असल्याने समितीमध्ये पक्षाचा सदस्य असेल, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाला पक्षाचा विरोध आहे. हा विरोध समितीमध्ये व्यक्त केला जाईल, असा दावाही सुळे यांनी केला.
समितीवरील बहिष्कारासंदर्भात काँग्रेसने संपर्क साधलेला नाही, असेही सुळे यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या या विधेयकातून विरोधकांच्या मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्ये राज्याच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आघाडीमध्ये सामावून घ्यायचं की नाही यावरुनही वाद आहे. काँग्रेसचा मनसेला विरोध असून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना मात्र राज ठाकरेंसोबत युतीसाठी आग्रही असून दोन्ही घटक पक्षांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने भविष्यातील राजकारण अधिक रंजक होण्याची शक्यता आहे.