English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एका फोन कॉलवर पवारांनी भाकरी फिरवली! मोदी सरकारला दिलासा; 'इंडिया'ला घरचा आहेर

Sharad Pawar Takes a Different Stance From INDIA Block: 'इंडिया' आघाडीला मोठा धक्का देणारा निर्णय शरद पवारांनी अंतिम क्षणी घेतला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 16, 2025, 02:26 PM IST
एका फोन कॉलवर पवारांनी भाकरी फिरवली! मोदी सरकारला दिलासा; 'इंडिया'ला घरचा आहेर
पवारांचा 'इंडिया' आघाडीला धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

Sharad Pawar Takes a Different Stance From INDIA Block: आपल्या राजकीय भूमिकांमुळे अनेकदा चर्चेत असलेले राज्यातील जेष्ठ नेते शरद पवार हे पुन्हा अशाच एका निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने पुन्हा एकदा 'इंडिया' आघाडीला धक्का दिला आहे. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये बहिष्काराबाबत विरोधी पक्षांमध्ये सहमती होत असताना शरद पवार यांच्या पक्षाने मात्र मोदी सरकारची विनंती मान्य केली आहे. शरद पवारांचा हा निर्णय 'इंडिया' आघाडीसाठी धक्कादायक असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.

Add Zee News as a Preferred Source

समिती कशासाठी? 

शरद पवार संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. त्यामुळे काँग्रेससह 'इंडिया' आघाडीच्या घटक पक्षांना धक्का बसला आहे. सलग 30 दिवस कारावास भोगावा लागलेले मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच पंतप्रधान आदी केंद्र व राज्य सरकारांमधील या उच्चपदस्थांना पदच्युत करणारे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीही (जेपीसी) नेमण्यात आली आहे.

'इंडिया'विरोधात 'बंडखोरी'

या विधेयकाला इंडिया आघाडीने विरोध केला असून समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये राज्यातील महाविकास आघाडीतील शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचाही समावेश आहे. मात्र, याच आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने मात्र 'इंडिया' आघाडीच्या विरोधात 'बंडखोरी' केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या मंत्र्याचा फोन

संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाच्या लोकसभेतील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यामध्ये अधिकृतपणे जाहीर केले. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी फोनवरून संपर्क साधून समितीमध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली होती. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही मान्य केली असल्याने समितीमध्ये पक्षाचा सदस्य असेल, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाला पक्षाचा विरोध आहे. हा विरोध समितीमध्ये व्यक्त केला जाईल, असा दावाही सुळे यांनी केला. 

विरोधकांचं म्हणणं काय?

समितीवरील बहिष्कारासंदर्भात काँग्रेसने संपर्क साधलेला नाही, असेही सुळे यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या या विधेयकातून विरोधकांच्या मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मनसेवरुनही वाद

दरम्यान, दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्ये राज्याच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आघाडीमध्ये सामावून घ्यायचं की नाही यावरुनही वाद आहे. काँग्रेसचा मनसेला विरोध असून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना मात्र राज ठाकरेंसोबत युतीसाठी आग्रही असून दोन्ही घटक पक्षांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने भविष्यातील राजकारण अधिक रंजक होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
sharad pawarDifferent StanceIndia BlockParliamentary committeeboycott

इतर बातम्या

Vasubaras 2025 : 17 ऑक्टोबरपासून वसुबारसने दिवाळीला सुरुवात...

भविष्य