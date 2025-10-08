LG vs Tata Capital: कोणत्या IPO लिस्टींगनं मिळणार बक्कळ पैसा? किती गुंतवणूक करणं ठरेल फायद्याचं?

Tata Capital IPO: आतापर्यंतचा आठवडा शेअर बाजार आणि गुंतवणुकदारांमध्ये अनेक घडामोडींचा आठवडा ठरला. निमत्त होतं ते म्हणजे टाटाचा IPO. फक्त TATA IPO च नव्हे, तर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाचाही आयपीओ लाँच झाल्यामुळं मागील कैक दिवसांपासून या दोन आयपीओंच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांनी त्याच दिशेनं धाव मारली.
सोमवार 6 ऑक्टोबर रोजी टाटाचा आयपीओ लाँच झाला. तर, मंगळवारी 7 ऑक्टोबर रोजी एलजीनं आयपीओ सब्सक्रीप्शनसाठी सुरू केला. हे दोन्ही आयपीओ मिळून 10000 कोटींहून अधिक किमतीचे असून, यामध्ये टाटा कॅपिटल आयपीओ 15512 कोटी रुपयांच्या आकड्यावर असून एलजीची इश्यू साईद 11607 कोटी रुपये इतकी आहे.
तुलनेनं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आयपीओची धीम्या गतीनं सुरुवात झाली, मात्र बिडिंग बंद होण्यापूर्वी मात्र त्यामध्ये तेजी पाहायला मिळाली आणि तो पूर्णपणे सब्सक्राईब झाला. याचदरम्यान TATA Capital IPO ची मागणी काहीशी कमी दिसून आली. दुसऱ्या दिवशी हा आयपीओ 75 टक्के कमी बुक झाला. तर, OFS मुळं या आयपीओमध्ये गुंतवणुकदारांनी कमी रस दाखवल्याचं मत जाणकारांनी मांडलं.
बुधवारच्या कामगिरीचा आढावा घ्यायचा झाल्यास टाटा कॅपिटलचा आयपीओ 6 रुपयांवर होता. 326 रुपयांच्या अपर प्राईजवर त्याची लिस्टींग 232 रुपयांच्या आसपास होई शकते, ज्यामुळं 1.84 टक्के लिस्टींग गेनचे संकेत मिळत आहेत. दुसरीकडे एलजीचे शेअर ग्रे मार्केटमध्ये 298 रुपयांवर ट्रेड करत असून अपर प्राईज बँड 1140 रुपयांच्या आधाके त्याची लिस्टींग 1438 रुपयांपर्यंत होऊ शकते.
शेअर बाजार तज्ज्ञांच्या मते टाटा कॅपिटल आयपीओ दीर्घकालिन गुंतवणुकीचा पर्याय पाहणाऱ्यांसाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकतो. देशातील Financial Service Sector मध्ये टाटा समुहाचं भक्कम स्थान पाहता याचा फायदा गुंतवणुकदारांना मिळू शकतो. तर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया शॉर्ट आणि लाँग टर्म अशा दोन्ही श्रेणींतील गुंतवणूकदारांना फायदा देऊ शकतो. ब्रँड वॅल्यू आणि शेअर बाजारातील कामगिरी पाहता या आयपीओमुळं भारतीय गुंतवणुकदारांना ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीच्या विकासात सहाभागी होण्याची संधी मिलत आहे. त्यामुळं आता गुंतवणुकदारांनाच त्यांच्या आर्थिक वृद्धीसाठी योग्य अशा आयपीओची निवड करावी लागणार आहे.
(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. शेअर बजार आणि तत्सम गुंतवणूक आर्थिक जोखमीची असू शकते. त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)
