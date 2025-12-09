English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IndiGo चे शेअर खरेदी करायचे की विकायचे? तज्ज्ञ काय म्हणतात? पाहा पैशांची गोष्ट...

Indigo Stocks: शेअर बाजारात सध्या अनेक घडामोडी सुरू असून, एकिकडे विमानसेवा पुरवणारी कंपनी अनेक अडचणींचा सामना करत असतानाच काही आर्थिक गणितंसुद्धा यामुळं प्रभावित होताना दिसत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Dec 9, 2025, 09:22 AM IST
IndiGo चे शेअर खरेदी करायचे की विकायचे? तज्ज्ञ काय म्हणतात? पाहा पैशांची गोष्ट...
share market should we buy indigo stocks hold or sell know analysts opinion latest update business news

IndiGo Share News : अनेक अडचणींच्या विळख्यात अडकलेल्या इंडिगो या विमानसेवा कंपनीपुढं आता असंख्य आर्थिक संकटं उभी राहत आहेत. इंडिगोची पॅरेंट कंपनी  'इंटरग्लोब एविएशन'च्या शेअरमध्ये याचे परिणा स्पष्टपणे दिसत असून, 8 डिसेंबर रोजी कंपनीच्या शेअरमध्ये 9 टक्क्यांनी घसरण झाली. शेअरमध्ये घसरण होण्याचा हा सलग सातवा दिवस असून, एकट्या डिसेंबर महिन्यात हा शेअर 15 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कोलमडला. 8 डिसेंबरचं उदाहरण घ्यावं तर, हा शेअर 5000 रुपयांच्याही खाली आला. मागील सात महिन्यांमधील हा या शेअरचा नीचांकी टप्पा ठरला, ज्यामुळं कंपनीच्या कॅपिटलायझेशनमध्ये 37000 कोटी रुपयांनी घट झाली. त्यामुळं सामान्य गुंतवणूकदारांनाही आता हा शेअर खरेदी करायचा, खरेदी केलेला शेअर ठेवायचा की विकायचा असाच प्रश्न पडत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

युबीएस नावाच्या ब्रोकरेज कंपनीनं या काळातही InterGlobe Aviation कंपनीचे शेअर खरेदी करण्याचा सल्ला देत स्टॉकची टार्गेट प्राईज 6350 रुपये निर्धारित केली आहे. म्हणजेच या शेअरमध्ये 18 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. युबीएसच्या मते एफडीटीएलच्या नव्या नियमांनुसार कंपनीला अपेक्षित बदल करता आलेले नाहीत आणि तिथं नवं संकट उभं राहिलं. जेफरीजकडूनही कंपनीचा शेअर खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून, त्यात येत्या काळात 31 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित असल्याचं म्हटलं आहे. 

कोण म्हणतंय शेअर खरेदी करु नका...

जेएम फाइनॅन्शिअलकडून मात्र हे शेअर खरेदी न करण्याचा सल्ला देत त्यात फक्त 4 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचं म्हटलं. इंडिगोच्या सीईओंना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्यामुळं कंपनीच्या शेअरवर त्याचा नकारात्मक परिणाम पडू शकतो. ज्यामुळं कंपनीच्या वार्षिक उत्पन्नात यामुळं 8 ते 9 टक्के घट होऊ शकते. थोडक्यात सध्या शेअर खरेदी करा किंवा करु नका अशीच दोन मतं असून, शेअर विकण्याचा सल्ला कोणाही तज्ज्ञमंडळींकडून देण्यात आलेला नाही. 

इंडिगोच्या सेवेत गोंधळ कायम 

आतापर्यंत इंडिगोची पाच हजार उड्डाणं रद्द झाली असून, विमानांचा हा घोळ सोमवारीही कायम दिसून आला. सोमवारी देशभरातून 562 हून अधिक विमाने उड्डाणं रद्द करण्यात आली. दरम्यान सद्यस्थिती पाहता कंपनीत वैमानिकांची अपूर्ण संख्या पाहता 10 फेब्रुवारीपर्यंत 158 नव्या वैमानिकांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार 2026 मध्ये हा आकडा वाढणार असून, ही स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठीच कंपनी सर्वतोपरि प्रयत्न करत राहील. 

(शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही बाब जोखमीची बाब असून, गुंतवणुकीआधी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
IndiGoIndiGo ShareIndiGo newsshare marketIndiGo app

इतर बातम्या

तुकाराम मुंढेंच्या निलंबनाची मागणी, 20 कोटींवरुन राडा... BJ...

नागपूर