/PM मोदींच्या आवाहनानंतर शेअर बाजारात उलथापालथ; Stock Markets मध्ये पहिल्याच तासात हाहाकार, कोणत्या कंपन्यांची चर्चा?

Stock Markets Today: मध्यपूर्वेतील संकट काही केल्या कमी होत नसून, जागतिक अर्थकारणावर याचे थेट पिरणाम दिसून येत आहेत. त्यातच पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या घोषणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक घडामोडी दिसून आल्या.
Stock Markets Today: शेअर बाजारात आठवड्याची सुरुवात झाल्या क्षणा पासूनच मोठी पडझड पाहायसा मिळाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोलमडते की गुंतवणूकदारांची आर्थिक गणितं अतिशय चिंताजनक वळणावर येताना दिसली. अमेरिका आणि इराणमध्ये असणारा शांती प्रस्ताव अपेक्षितपणे निकाली न निघाल्यामुळं आता पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. याचदरम्यान मध्यपूर्वेतील तणावग्रस्त वातावरणाला अनुसरून पंतप्रधान मोदींनी काही महत्त्वाची आवाहनं केल्यामुळं शेअर बाजारात भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. पेट्रोल आणि डिझेलपासून ते अगदी सोनं, परदेशी प्रवासाबाबत मोदींनी केलेल्या आवाहनानं सामान्य गुंतवणूकदारांनाही घाम फोडला.
सोमवारी सेन्सेक्स 1000 अंकांनी तर निफ्टी 300 अंकांनी गडगडला, तर बँक निफ्टीमध्ये 600 अंकांची घट दिसून आली. India VIX 10% टक्क्यांनी वधारून 18.55 वर पोहोचला. एकंदरच मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप इंडेक्समध्ये साधारण 1 -1 टक्क्यांची घट दिसून आली. यामध्ये सर्वाधिक फटका कंज्यूमर ड्यूरेबल्सना बसल्याचं चित्र दिसून आलं. इंडेक्समध्ये प्रामुख्यानं Titan, Kalyan Jewellers, Voltas, Dixon, Amber ची तेजीनं विक्री पाहायला मिळाली. मात्र ऑटो आणि रिअल इस्टेट मार्केटलासुद्धा या परिस्थितीमुळं दणका बसला.
बाजारापासून अर्थसत्तेपर्यंत तफावत
Zee Business च्या वृत्तानुसार निफ्टी 50 वर Titan, Indigo, SBI, Shriram Finance, M&M, Eternal, Maruti, Jio Financials, Bajaj Auto हे टॉप लूझर्समध्ये होते. तर, Tata Consumer, JSW Steel, ONGC, Wipro, HCL Tech या कंपन्या एकहाती गेनर्सच्या यादीत दिसल्या. याचदरम्यान गुंतवणूकदारांमध्ये पंतप्रधानांनी परदेशी चलनासंदर्भात केलेल्या वक्तव्याचीसुद्धा चर्चा झाली, ज्यामुळं शेअर बाजारापासून अर्थसत्तेपर्यंत तफावत दिसून आली. परिणामी शेअर बाजारात TCS, Infosys, Tech Mahindra, SunPharma, Tata Steel ICICI Bank, Kotak Bank, ITC अशा बड्या कंपन्यासुद्धा लाल निशाणावर दिसून आल्या.
एका वक्तव्याचा इतका मोठा परिणाम; पंतप्रधान मोदी असं काय म्हणाले?
पश्चिम आशियाई देशांवरील संकट आणि वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेच्या धर्तीवर पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला काही आवाहनं केली. पेट्रोल आणि डिझेलचा खप कमी करण्यासह त्यांनी परदेशी चलनसंचयनावर भर दिला. वर्षभरामध्ये सोनं खरेदी न करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. याशिवाय इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढवून शक्य असल्यास वर्क फ्रॉम होमवर भर देण्याचा सल्लासुद्धा त्यांनी दिला. इतकंच नव्हे तर गरज नसल्यास परदेसी प्रवास टाळण्याचं सूचक वक्तव्यही त्यांनी केलं. ज्यामुळं सर्वच क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या या वक्तव्यांचे परिणाम दिसून आले.