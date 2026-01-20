English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बारावीच्या मुलाने उभारलं व्यवसायातून साम्राज्य, विकले 2 कोटी रुपयांचे कपडे; Shark झाले आश्चर्यचकीत!

Shark Tank India 5: मेटा फॅशन ही स्टार्टअप कंपनी अर्जुन गोयल आणि त्याचे वडील संजय गोयल यांनी सुरू केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 20, 2026, 10:23 PM IST
शार्क टॅंक

Shark Tank India 5: शार्क टँक इंडियाच्या पाचव्या सीझनमध्ये बारावीत शिकणाऱ्या अर्जुनने मेटा फॅशनची ओळख करून दिली. त्याने रॉब्लॉक्ससारख्या व्हर्च्युअल गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर अवतारांचे महत्त्व सांगितले. जिथे रोज 11 कोटीहून अधिक खेळाडू त्यांच्या पात्रांना सजवतात. कंपनी व्हीकेYD आणि ग्लॅमगर्ल्स नावाच्या प्लॅटफॉर्मवर व्हर्च्युअल कपडे विकते. हे फॅशन आणि गेमिंगचे मिश्रण आहे, ज्यात खेळाडू आपल्या अवतारांसाठी डिजिटल आउटफिट्स ऑर्डर करतात. त्याच्या यशाबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.

मेटा फॅशन ही स्टार्टअप कंपनी अर्जुन गोयल आणि त्याचे वडील संजय गोयल यांनी सुरू केलीय. अर्जुन नुकताच बारावी उत्तीर्ण झाला असून, त्याने शाळेत असतानाच हा व्यवसाय उभा केला. संजय हे एनआयएफटी दिल्लीमधून गारमेंट टेक्नॉलॉजीचे पदवीधर आहेत आणि त्यांना यापूर्वीही उद्योजकतेचा अनुभव आहे. त्यांनी एक जातीय हस्तकला कंपनी सायकल इंडिया अगरबत्तीला विकली, तसेच पेटीएमसाठी व्हिडिओ एसएमएस सोल्युशन्स देणारी टेक कंपनीही विकली. गेल्या वर्षी त्यांचा इको-फ्रेंडली टेबलवेअर निर्यात व्यवसाय सात कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा होता. हे दोघे फॅशन आणि गेमिंगच्या जगात नवीन कल्पना आणण्यासाठी एकत्र आले आहेत. मेटा फॅशन रॉब्लॉक्सच्या यूजीसी प्रोग्रामवर आधारित आहे. ज्यात क्रिएटर्स व्हर्च्युअल आयटम्स डिझाइन करून विकतात. कंपनी व्हीकेYD आणि ग्लॅमगर्ल्सवर डिजिटल कपडे विकते. 

उत्पन्नाचे वाटप कसे असते? 70% प्लॅटफॉर्मला (रॉब्लॉक्स), 2.38% उत्पादन खर्च, आणि उरलेले 27.62% निव्वळ नफा. फिजिटल विक्रीत अवताराशी जोडले नसल्यास कमिशन नाही, अन्यथा 9% पर्यंत कमिशन मिळते. ऑगस्ट 2022 मध्ये सुरू झालेल्या या व्यवसायात अर्जुन एकमेव भारतीय क्रिएटर आहे, ज्यात 300 जागतिक क्रिएटर्सचा समावेश आहे. वॉलमार्टनेही अर्जुनला सेवा देण्यासाठी नियुक्त केले, ज्याने या मॉडेलची विश्वासार्हता सिद्ध केली.

कंपनीने आतापर्यंत दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे व्हर्च्युअल कपडे विकले आहेत. 2022-23 मध्ये 50 लाख रुपयांची विक्री झाली;2023-24 मध्ये एक कोटी; 2024-25 मध्ये 50 लाख (बारावीच्या परीक्षांमुळे कमी); आणि 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत 45 लाख. गेल्या तीन वर्षांत अर्जुनने 77 लाख रुपये कमावले, त्यापैकी 71 लाख निव्वळ नफा आहेत.  डिजिटल फॅशनचा बाजार किती वेगाने वाढतोय आणि कंपनी त्यात कशा यशस्वी होतात, हे यातून दिसते.

शार्क्स झाले आश्चर्यचकीत

संस्थापकांनी 1 कोटी रुपयांसाठी 10% इक्विटीची मागणी केली. मात्र शार्क्सना या अनोख्या मॉडेलचा अनुभव नसल्याने कोणत्याही ऑफर आल्या नाहीत. असे असले तरी शार्क्सनी अर्जुन आणि संजयच्या कामगिरीचे कौतुक केले. तू कमाल केलीयस, असे ते म्हणाले. शाळेत असतानाच इतका मोठा व्यवसाय उभा करणे हे त्यांना आश्चर्यकारक वाटले. विंनिता यांनी अर्जुनला निराश न होण्याचा सल्ला दिला आणि भविष्यातील सीझनमध्ये गुंतवणुकीची शक्यता सुचवली. हे व्हर्च्युअल आणि फिजिटल मॉडेल आमच्यासाठी नवीन आहे, शार्क्सनी कबूल केले.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Teen entrepreneur virtual fashion IndiaRoblox digital clothing businessMeta fashion startup IndiaShark Tank India virtual startup

