करवाचौथचं व्रत अन् नवऱ्यासोबत उपवास सोडला...पण त्यानंतर 12 वधू रात्री गेल्या पळून, असं काय घडलं?

एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्यात 12 बायकांनी नवऱ्यासाठी करवाचौथचं व्रत केलं, उपवास सोडला पण रात्री त्या घरातून पळून गेल्यात. नेमकं रात्री असं काय घडलं त्यांनी हे कृत्य केलं. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 14, 2025, 12:31 PM IST
looteri Dulhan : नुकताच करवाचौथचं व्रत करण्यात आलं. हे व्रत महिला आपल्या नवऱ्याच्या दीर्घयुष्यासाठी करतात. हे व्रत त्या 12 जणींनी पण आपल्या नवऱ्याचा प्रगती, यश आणि दीर्घयुष्यासाठी केलं. दिवसभर पाण्याचा एक घुट पण घेतला नाही. संध्याकाळी नववधूचा श्रृंगार करुन त्यांनी चंद्राचे दर्शन घेतले. नवऱ्याचा हाताने पाणी ग्रहण केलं. त्यानंतर कुटुंबासोबत जेवण्याचा आनंद घेतला. पण सकाळी उठल्यावर 12 कुटुंबावर जोरदार धक्का बसला आहे. कारण या 12 जणी रात्री घरातून पळून गेल्यात. ही धक्कादायक घटना बिहारमधून अलीगडमधील असून परिसरात खळबळ माजली आहे. धक्क्कदायक गोष्ट म्हणजे करवा चौथ व्रत केल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण कुटुंबाच्या अन्न आणि पेयांमध्ये गुंगीचं औषध मिसळले, ज्यामुळे ते बेशुद्ध पडले. सकाळी कुटुंबांतील लोकांना जाग आली 12 सर्व वधू गायब होत्या. त्या त्यांचे दागिने, रोख रक्कम आणि इतर सामान घेऊन पळून गेल्या होत्या. 

त्या रात्री असं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार फरार महिला बिहारच्या असल्याने सांगितलं जात आहे, तर त्यांचं लग्न लावणारा मध्यस्थही फरार आहे. 12 कुटुंबांपैकी 4 कुटुंबांनी पुढे येत पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार ही कुटुंबे इग्लासमधील एका मध्यस्थाच्या संपर्कात आली. इग्लास परिसरातील रहिवासी सचिन नावाच्या एका व्यक्तीमार्फत त्यांची त्या मध्यस्थाशी ओळख झाली असल्याचे वृत्त आहे. मुली त्याच्या घरी राहत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. इग्लासमधील कैलाश नगर येथील रहिवासी वीर सिंग यांनी सांगितलं की, त्यांनी एका संपर्काद्वारे इग्लासमधील मध्यस्थाशी संपर्क साधला. 

त्यानंतर, प्रेमवीरचे लग्न मनीषा नावाच्या मुलीशी ठरवण्यात आलं होतं. त्यांनी शुक्रवारी, करवा चौथच्या दिवशी हाथरस येथे कोर्ट मॅरेज केलं. त्याची बहीण आरती देवी आणि मेहुणे आर्यन सिंग साक्षीदार होते. त्यांच्या आधार कार्डवर बिहारमधील रोहतास जिल्ह्यातील मंगराव हे गाव दाखवले आहे. घरी परतल्यावर, प्रेमवीर आणि मनीषा यांना वडीलधाऱ्यांनी आशीर्वाद दिला.

करवा चौथ सणासोबतच झालेला हा विवाह सोहळा सर्व विधींसह पार पडला. या सणासाठी नववधूने सोन्याचे कानातले, मंगळसूत्र, अंगठ्या आणि इतर दागिने घातले होते. उत्सवानंतर सर्वांनी एकत्र जेवण केले आणि झोपी गेले. सकाळी उठल्यावर पाहिले तर मनीषा गायब होती.

त्यांनी घराची झडती घेतली पण ती कुठेही सापडली नाही. ती दागिने घेऊन फरार झाल्याचे आढळून आले. 9 ऑक्टोबर रोजी बिहारची रहिवासी असलेली शोभा हिचे लग्न सासनीगेट परिसरातील दौलत वाली माता जवळील मथुरा रोड येथील रहिवासी निहाल शर्मा यांचा मुलगा प्रतीक शर्मा याच्याशी झाले होते. त्यांच्याकडून अनेक हप्त्यांमध्ये ऑनलाइन 1.20 लाख रुपये काढून घेण्यात आले. सकाळी शोभा घरीही सापडली नाही आणि तिने झोपण्यासाठी घातलेले दागिनेही गायब होते.

माजी महापौर शकुंतला भारती म्हणाल्या की, इग्लासमधील भौरा जैथौली येथील रहिवासी काळू आणि सुंदर यांचे लग्न एकाच मध्यस्थामार्फत झाले होते. त्याच मध्यस्थाला या कुटुंबांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली. त्या म्हणाल्या की, ऑनलाइन व्यवहारादरम्यान ज्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले होते तो मुस्लिम असल्याचे सांगितले जाते. या घटनेमुळे इतर आठ कुटुंबे प्रभावित झाली आहेत, परंतु सामाजिक कलंकामुळे ते पुढे येण्यास कचरत आहेत.

प्रश्न १: ही घटना कशाबाबत आहे?
उत्तर: उत्तर प्रदेशच्या अलीगडमधील ही धक्कादायक घटना आहे, ज्यात १२ बिहारच्या महिलांनी करवा चौथच्या रात्री लग्नानंतर घरातून पळून गेल्या. त्या दिवसभर व्रत करून, चंद्र दर्शन घेऊन, जेवण करून झोपल्या आणि सकाळी गायब झाल्या. यामुळे १२ कुटुंबांवर धक्का बसला.

प्रश्न 2: महिलांनी व्रत कसे केले?
उत्तर: महिलांनी नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी दिवसभर पाण्याचा एक घुटकाही न घेता करवा चौथचे व्रत केले. संध्याकाळी श्रृंगार करून चंद्र दर्शन घेतले, नवऱ्याच्या हाताने पाणी घेतले आणि कुटुंबासोबत जेवण केले.

प्रश्न 3: महिलांचे लग्न कसे झाले?
उत्तर: लग्न इग्लासमधील एका मध्यस्थामार्फत झाले. उदाहरणार्थ, प्रेमवीर आणि मनीषा यांचे कोर्ट मॅरेज हाथरस येथे झाले. शोभा आणि प्रतीक शर्मा यांचेही लग्न झाले. हप्त्यांमध्ये ऑनलाइन १.२० लाख रुपये काढले गेले.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

