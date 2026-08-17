/संतापजनक!, पतीकडून आपल्याच बहिणीवर करवून घेत होती बलात्कार, काढत होती व्हिडिओ

गाझियाबाद : गाझियाबादमधील एका महिलेने कौटुंबिक नात्यांना काळीमा फासणारे कृत्य केले आहे. तिने स्वतःच्या पतीकडून आपल्या अल्पवयीन बहिणीवर वारंवार बलात्कार करवून घेतला आणि या घटनांचे स्वतः चित्रीकरणही केले. पीडितेने विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता तिला धमकावण्यात आले. पीडितेने आपल्या आईला सर्व प्रकार सांगितल्यानंतर, पोलिसांनी 'क्रॉसिंग रिपब्लिक' भागातून आरोपी पती-पत्नीला अटक केली.
देशाची राजधानी दिल्लीलगत असलेल्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये कौटुंबिक नात्यांना लज्जित करणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे एका महिलेने आपल्या पतीकडून स्वतःच्या अल्पवयीन धाकट्या बहिणीवर बलात्कार करवून घेतला. अत्याचाराच्या वेळी ती स्वतः तिथे उपस्थित राहत असे आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असे. पीडितेने विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता, तिची बहीण आणि मेहुणा तिला धमकावून गप्प करत असत. अखेरीस, हा छळ सहन न झाल्याने पीडितेने आपल्या आईला यातनांची माहिती दिली.
आईने तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी पती-पत्नीला अटक केली. ही घटना गाझियाबादमधील 'क्रॉसिंग रिपब्लिक' पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पती आणि पत्नीला अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. चौकशीदरम्यान, आरोपी महिलेने सांगितले की तिची धाकटी बहीण गेल्या महिन्यात काही दिवसांसाठी तिच्याकडे राहायला आली होती.
तिथे असताना, तिच्या पतीने मुलीला आमिष दाखवून आणि धमकावून तिच्यावर बलात्कार केला. ही संपूर्ण घटना त्या महिलेच्या उपस्थितीत घडल्याचा आरोप आहे; तिने या कृत्याचे चित्रीकरण करून पतीला मदतही केली. पीडितेने पोलिसांना सांगितले की, तिच्या मेहुण्याने तिच्यावर एकदा-दोनदा नाही, तर दररोज बलात्कार केला. तिने विरोध केला असता त्याने तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली, ज्यामुळे भीतीपोटी तिला गप्प राहावे लागले.
पीडितेच्या आईने सांगितले की, बहिणीच्या घरून परतल्यानंतर ती मुलगी खूप शांत आणि एकाकी झाली होती. खूप विचारणा केल्यानंतर तिने रडत-रडत आपल्यावरील अत्याचाराची संपूर्ण कहाणी सांगितली. हे ऐकून आईला मोठा धक्का बसला. तिने त्वरित पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तुरुंगात पाठवले. दरम्यान, तपासादरम्यान पीडितेच्या बहिणीचाही सहभाग समोर आल्यानंतर तिलाही अटक करण्यात आली आहे.