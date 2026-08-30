/‘साहेब, सुट्टी मिळाली असती तर…’; पत्नीच्या मृत्यूनंतर पोलिस पतीचा आक्रोश, कहाणी ऐकून डोळे पाणावतील!

उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यात महिला कॉन्स्टेबलच्या मृत्यूनंतर तिच्या पतीने पोलिस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. पत्नीला उपचारासाठी वेळेवर सुट्टी मिळाली नाही आणि त्यामुळे तिची प्रकृती बिघडल्याचा दावा करत कॉन्स्टेबल पतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर हात जोडून न्यायाची मागणी केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिस विभागातील कामाचा ताण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी सुट्टीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण आणि सुट्टी नाकारल्याचा त्याच्याशी थेट संबंध याबाबत अधिकृत तपास होणे बाकी आहे.
बस्ती जिल्ह्यातील लालगंज पोलीस ठाण्यात तैनात असलेल्या महिला कॉन्स्टेबल केशरी वर्मा यांची शनिवारी प्रकृती अचानक गंभीर झाली. त्यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. केशरी आणि त्यांचे पती नागेंद्र कुमार हे दोघेही लालगंज पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते. त्यांच्या अचानक मृत्यूने कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, 22 ऑगस्ट रोजी प्रतापगढहून परतताना केशरी यांच्या स्कूटरचा अपघात झाला होता. त्यांच्या भावासोबत प्रवास करत असताना अचानक कुत्रा रस्त्यात आल्याने स्कूटरचा तोल गेला आणि त्या खाली पडल्या. या दुर्घटनेत त्यांच्या डोक्याच्या मागील बाजूस दुखापत झाली. त्यांच्यावर उपचार करून टाके घालण्यात आले आणि सीटी स्कॅनही करण्यात आला. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सीटी स्कॅनमध्ये मोठी समस्या आढळली नव्हती.
अपघातानंतर उपचार झाल्यावर केशरी पोलीस ठाण्यात परतल्या. त्यांची तब्येत पूर्णपणे ठीक नसतानाही त्या ड्युटीवर आल्या, असा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिक उपचारांची गरज होती, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय कारणासाठी पुरेशी सुट्टी मिळाली का, याचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे.
नागेंद्र कुमार रात्रीची ड्युटी पूर्ण करून घरी परतले असता पत्नीची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तातडीने केशरी यांना रुग्णालयात नेले; मात्र त्यांचे प्राण वाचवता आले नाहीत. त्यानंतर पोस्टमार्टम केंद्रावर नागेंद्र यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर भावनिक होत हात जोडले. “वेळेवर सुट्टी मिळाली असती तर कदाचित पत्नी आज जिवंत असती,” असा दावा त्यांनी केला.
पत्नीच्या मृत्यूमागे निष्काळजीपणा असल्याचा आरोप करत नागेंद्र यांनी FIR दाखल करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत या प्रकरणात कारवाई होत नाही, तोपर्यंत पोस्टमार्टम करू देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. कुटुंबीयांनीही संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, आरोपांवर तपासातून काय निष्पन्न होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
कलवारीचे सर्कल ऑफिसर आणि डेप्युटी एसपी बृजेश सिंह यांनी वेगळी बाजू मांडली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, केशरी यांना अपघातानंतर वैद्यकीय उपचार, टाके आणि CT स्कॅन करण्यात आले होते. तपासणीत मोठी समस्या दिसली नसल्याने त्या पोलीस ठाण्यात परतल्या होत्या. त्यानंतर रात्री त्यांची प्रकृती बिघडली आणि पतीने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
या घटनेत एका बाजूला पती आणि कुटुंबीयांकडून “सुट्टी न मिळाल्याने योग्य उपचार झाले नाहीत” असा गंभीर आरोप केला जात आहे, तर पोलिसांचे म्हणणे आहे की अपघातानंतर केशरी यांची वैद्यकीय तपासणी झाली होती. त्यामुळे सध्या कोणत्याही एका कारणाला मृत्यूचे अंतिम कारण मानणे योग्य ठरणार नाही. पोस्टमार्टम अहवाल, वैद्यकीय नोंदी आणि सुट्टीसंबंधी विभागीय कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना गंभीर दुखापत झाल्यानंतर वैद्यकीय रजेची प्रक्रिया किती वेगाने होते? उपचार सुरू असताना कर्मचाऱ्याला ड्युटीवर परतावे लागते का? आणि वैद्यकीय स्थिती बिघडल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर तातडीची मदत मिळते का? केशरी वर्मा यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत. मात्र, त्यांची उत्तरे संबंधित विभागाच्या चौकशी आणि वैद्यकीय अहवालातूनच निश्चित होतील.