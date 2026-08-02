'मी PM मोदींबद्दल निराश, 12 वर्षांत हुकूमशाह..', भाजपच्या बड्या नेत्याच्या VIDEOने खळबळ; Cjp आंदोलानंतर नेमकं काय घडलं?

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांच्या राजीनाम्याच्या वृत्ताने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या राजीनाम्याबाबत विविध दावे केले जात असताना, या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि त्यामागील कारणांविषयी उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, उपलब्ध माहितीनुसार पक्षांतर्गत घडामोडी, वैयक्तिक भूमिका आणि राजकीय चर्चांमुळे हा विषय चर्चेत आला आहे. अधिकृत निवेदन आणि पक्षाची भूमिका लक्षात घेऊन या प्रकरणाकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांच्या राजीनाम्याच्या बातम्या अचानक सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये व्हायरल झाल्या. यानंतर अनेकांनी त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत तर्कवितर्क लावण्यास सुरुवात केली. मात्र, कोणतीही माहिती अधिकृत स्रोतांकडून तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. राजकीय पक्षांमध्ये अनेकदा अफवा आणि अपुष्ट दावेही मोठ्या प्रमाणावर पसरत असल्याने अधिकृत भूमिकेला महत्त्व आहे.
शहजाद पूनावाला हे देशातील परिचित राजकीय प्रवक्त्यांपैकी एक मानले जातात. त्यांनी सुरुवातीला काँग्रेसशी संबंधित राजकीय प्रवास केला. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. विविध राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांमध्ये त्यांनी भाजपची भूमिका प्रभावीपणे मांडली असून, पक्षाच्या प्रमुख चेहऱ्यांपैकी ते एक म्हणून ओळखले जातात.
PM @narendramodi YOU FAILED— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) August 1, 2026
So disappointed
Never ever expected this.
Watch the Truth till the end https://t.co/hE724ESB16 pic.twitter.com/CHOfRaq367
भाजपपासून फारकत घेण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा सुरू असतानाच, पक्षाचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओची सुरुवात अशा प्रकारे होते की, सुरुवातीला ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करत आहेत असे वाटते; मात्र, लवकरच हे स्पष्ट होते की त्यांचे विधान प्रत्यक्षात विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांवर केलेली एक उपरोधिक टिप्पणी आहे. या व्हिडिओमध्ये पूनावाला म्हणतात की ते पंतप्रधान मोदींवर "निराश" आहेत, कारण १२ वर्षे उलटूनही त्यांना हुकूमशहासारखे वागायचे कसे, हे जमलेले नाही.
शनिवारी पंतप्रधान मोदींनी जारी केलेल्या एका व्हिडिओचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, घटनात्मक पदे आणि पंतप्रधानांच्या मातोश्रींविरुद्ध सोशल मीडियावर कथित अपमानास्पद टिप्पण्या केल्या गेल्या असूनही, पंतप्रधान मोदींनी त्या व्यक्तींना "खोकर मुले" (mischievous children) असे संबोधत त्यांच्यासाठी माफीची भूमिका घेतली. पूनावाला यांच्या मते, एखादा खरा हुकूमशहा अशा प्रकारे वागणार नाही. त्यांनी सांगितले की, ज्यांना खऱ्या हुकूमशाहीची आणि "आणीबाणी" (Emergency) काळाची उदाहरणे पाहायची आहेत, त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा इतिहास पहावा. आणीबाणी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंध आणि त्या काळात केलेल्या राजकीय कारवायांचा उल्लेख करत त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला.
त्यांनी आरोप केला की, राहुल गांधींबद्दल कथित आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट केल्याप्रकरणी केरळमध्ये तीन इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. या उदाहरणाचा वापर करून त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत विरोधी पक्षाच्या दुटप्पीपणावर टीका केली. व्हिडिओमध्ये विविध वर्तमानपत्रांमधील कात्रणे दाखवत पूनावाला यांनी दावा केला की, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळ यांसारख्या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये आंदोलक, विद्यार्थी आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. आसाममधील 'आसू' (AASU) आंदोलन, गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन आणि अण्णा हजारे यांचे आंदोलन (२०११-१३) यांचा संदर्भ देत त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, काँग्रेसच्या राजवटीतही आंदोलकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली होती.
दरम्यान, शुक्रवारी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) प्रोफाईलवरून भाजपचा उल्लेख काढून टाकल्यानंतर शहजाद पूनावाला पक्ष सोडणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले. मात्र, या प्रकरणाबाबत पूनावाला किंवा भारतीय जनता पक्षाने कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. तरीही, त्यांनी स्वतःचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आजीवन अनुयायी असे केले आहे.