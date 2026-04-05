Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 7.41 तर, डिझेल 25 रुपयांनी महागले; अचानक दर वाढले! जाणून घ्या आजचे दर

Shell India has hiked petrol rates by 7.41 and diesel prices by 25 per liter: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्यामुळे इंधन दरांवर दबाव वाढला आहे. याचा परिणाम देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवरही दिसून येत आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी मात्र आजही दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या पेट्रोल साधारण 94 ते 106 रुपयांच्या दरम्यान विकले जात आहे, तर डिझेल 78 ते 97 रुपये प्रति लिटर या श्रेणीत आहे. पण खासगी कंपन्यांनी मात्र अचानक दरवाढ करत ग्राहकांना धक्का दिला आहे.
नायरा एनर्जी नंतर आता शेल इंडिया या कंपनीने 1 एप्रिलपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवले आहेत. या वाढीमागचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेले कच्च्या तेलाचे दर. त्यामुळे खासगी कंपन्या आपले नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेल इंडियाने पेट्रोलच्या दरात तब्बल ₹7.41 प्रति लिटर वाढ केली आहे, तर डिझेलच्या किंमतीत सुमारे ₹25 प्रति लिटर इतकी मोठी वाढ केली आहे. या वाढीनंतर खासगी पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल सुमारे ₹119 आणि डिझेल ₹123 प्रति लिटरपर्यंत पोहोचले आहे.
दिल्ली
पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लिटर
डिझेल: ₹87.67 प्रति लिटर
मुंबई
पेट्रोल: ₹103.54 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.03 प्रति लिटर
कोलकाता
पेट्रोल: ₹105.45 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.02 प्रति लिटर
बेंगळुरू
पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.99 प्रति लिटर
चेन्नई
पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.39 प्रति लिटर
पटना
पेट्रोल: ₹105.18 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.04 प्रति लिटर
जयपूर
पेट्रोल: ₹104.88 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.36 प्रति लिटर
पोर्ट ब्लेअर
पेट्रोल: ₹82.46 प्रति लिटर
डिझेल: ₹78.05 प्रति लिटर
तिरुवनंतपुरम
पेट्रोल: ₹107.48 प्रति लिटर
डिझेल: ₹96.48 प्रति लिटर
महाराष्ट्र सरासरी (वेगवेगळ्या शहरांनुसार)
CNG: अंदाजे ₹84 ते ₹86 प्रति किलो
CNG चे दर शहरानुसार बदलतात आणि स्थानिक कर व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. सध्या मुंबईमध्ये CNG दर स्थिर आहेत, तर इतर काही शहरांमध्ये थोडाफार फरक दिसतो.
याशिवाय, प्रीमियम इंधनाच्या दरातही वाढ झाली आहे. इंडियन ऑयलने XP100 पेट्रोलच्या किंमतीत ₹11 प्रति लिटर वाढ केली आहे. त्यामुळे त्याची किंमत ₹149 वरून थेट ₹160 प्रति लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे एक्स्ट्रा ग्रीन डिझेलच्या दरातही थोडी वाढ झाली असून ते आता ₹92.99 प्रति लिटरपर्यंत गेले आहे.
एकूणच, जागतिक बाजारातील बदल, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि कंपन्यांचा खर्च यामुळे इंधन दरांमध्ये अस्थिरता वाढली आहे. येत्या काळातही या दरांमध्ये चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.