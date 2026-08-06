/शिंदेंचं सरकार बनायलाच नको होतं, ठाकरेंचा युक्तीवाद

धनुष्यबाणाची लढाई पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दालनात रंगलीय.. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून ठाकरे आणि शिंदे गट आमनेसामने आलेत.. आजच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. आयोगानं आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय दिल्याचा दावा करण्यात आला.. तर दुसरीकडे न्यायालयाबाहेरही दोन्ही गटांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची फटकेबाजी पाहायला मिळाली.. पक्ष कोणाचा आणि चिन्ह कोणाचं, या वादाला आता न्यायालयीन सुनावणीसोबतच राजकीय रंगही चढलाय.. पाहूया हा रिपोर्ट..
शिवसेना पक्ष-चिन्हावर ठाकरेंकडून आजही कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे... निवडणूक आयोगानं पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय देतांना कार्यक्षेत्रात नसलेले निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद ठाकरेंकडून करण्यात आला आहे... अपात्रतेचा मुद्दा निकाली काढण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगानं मूळ राजकीय पक्षाचा निर्णय कसा दिला? असाही सवाल कोर्टात करण्यात आला....
कोर्टात झालेल्या युक्तिवादानंतर शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.. ठाकरेंचे खासदार पक्ष आणि चिन्हावरून थेट निवडणूक आयोगालाच आरोपांच्या पिंज-यात उभं केलं.. तर शिवसेना कुणाची याचं उत्तर जनतेनं दिल्याचं म्हणत शिंदेंकडून देखील पलटवार करण्यात आला आहे..
बंडखोर आमदारांनी पक्षांतर कायदा तोडला होता, मात्र तरीही त्यांना अपात्र केलं नाही? त्यांना अपात्र करणं गरजेचं होतं असं मत आजच्या सुनावणीनंतर अनिल देसाई यांनी व्यक्त केलं, तर न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र करणं गरजेचं न्यायालयीन प्रक्रियेवर आमचा पूर्ण विश्वास पक्ष-चिन्हावर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी बुधवारी झालेल्या युक्तिवादानंतर कोर्टात आजही ठाकरेंकडून संपूर्ण घटनाक्रम सांगण्यात आला, तसंच केंद्रीय निवडणूक आयोगानं पक्ष, चिन्हाबाबत कशापद्धतीनं चुकीचा निर्णय दिला यावरही ठाकरेंकडून जोरदार युक्तिवाद झाला.. दरम्यान या प्रकरणात पुढची सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे, त्यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेकडूनही जोरदार प्रतिवाद करण्यात येणार आहे.