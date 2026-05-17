/LPG Rate: 20,000 टन एलपीजी घेऊन जहाज होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडून भारतात दाखल! LPG स्वस्त होणार? जाणून घ्या आजचे गॅस सिलेंडरचे दर

LPG Gas Cylinder Price Today 17 May 2026: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी आणि पेट्रोलियम पुरवठ्याबाबत जगभरात चिंता वाढली असताना भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जवळपास २० हजार टन द्रवरूप प्रोपेन आणि ब्यूटेन गॅस घेऊन आलेले 'सिमी' हे एलपीजी वाहतूक जहाज सुरक्षितपणे गुजरातमधील दीनदयाळ बंदर येथे दाखल झाले आहे. मार्शल आयलंड्सच्या ध्वजाखाली चालणाऱ्या या जहाजाने १३ मे रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार केली. सध्या या सामुद्रधुनीभोवती युद्धजन्य परिस्थिती असल्याने ऊर्जा पुरवठ्यावर जगभराचे लक्ष लागले आहे. जहाजावर २१ कर्मचारी असून त्यात युक्रेन आणि फिलिपाईन्समधील नागरिकांचा समावेश आहे. दरम्यान, भारत सरकारने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. देशात घरगुती एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरांवर मोठ्या प्रमाणात दिसून आला आहे.
घरगुती सिलेंडर स्थिर, कमर्शियल सिलेंडर महाग
१७ मे रोजी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, १ मे रोजी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या दरात तब्बल ₹९९३ ची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लहान व्यावसायिकांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर
- अहमदनगर – घरगुती: ₹926.50 | व्यावसायिक: ₹3,113.00
- अकोला – घरगुती: ₹933.00 | व्यावसायिक: ₹3,152.50
- अमरावती – घरगुती: ₹946.50 | व्यावसायिक: ₹3,183.00
- औरंगाबाद – घरगुती: ₹921.50 | व्यावसायिक: ₹3,129.50
- भंडारा – घरगुती: ₹973.00 | व्यावसायिक: ₹3,259.00
- बीड – घरगुती: ₹938.50 | व्यावसायिक: ₹3,159.00
- बुलढाणा – घरगुती: ₹927.50 | व्यावसायिक: ₹3,132.00
- चंद्रपूर – घरगुती: ₹961.50 | व्यावसायिक: ₹3,235.50
- धुळे – घरगुती: ₹933.00 | व्यावसायिक: ₹3,139.00
- गडचिरोली – घरगुती: ₹982.50 | व्यावसायिक: ₹3,273.50
- गोंदिया – घरगुती: ₹981.50 | व्यावसायिक: ₹3,273.50
- ग्रेटर मुंबई – घरगुती: ₹912.50 | व्यावसायिक: ₹3,024.00
- हिंगोली – घरगुती: ₹938.50 | व्यावसायिक: ₹3,155.00
- जळगाव – घरगुती: ₹918.50 | व्यावसायिक: ₹3,113.50
- जालना – घरगुती: ₹921.50 | व्यावसायिक: ₹3,136.00
- कोल्हापूर – घरगुती: ₹915.50 | व्यावसायिक: ₹3,047.00
- लातूर – घरगुती: ₹937.50 | व्यावसायिक: ₹3,149.50
- मुंबई – घरगुती: ₹912.50 | व्यावसायिक: ₹3,024.00
- नागपूर – घरगुती: ₹964.50 | व्यावसायिक: ₹3,248.00
- नांदेड – घरगुती: ₹938.50 | व्यावसायिक: ₹3,155.00
- नंदुरबार – घरगुती: ₹925.50 | व्यावसायिक: ₹3,051.00
- नाशिक – घरगुती: ₹916.50 | व्यावसायिक: ₹3,100.00
- उस्मानाबाद – घरगुती: ₹937.50 | व्यावसायिक: ₹3,155.50
- पालघर – घरगुती: ₹924.50 | व्यावसायिक: ₹3,052.50
- परभणी – घरगुती: ₹939.00 | व्यावसायिक: ₹3,160.50
- पुणे – घरगुती: ₹916.00 | व्यावसायिक: ₹3,084.50
- रायगड – घरगुती: ₹923.50 | व्यावसायिक: ₹3,049.50
- रत्नागिरी – घरगुती: ₹927.50 | व्यावसायिक: ₹2,123.00
- सांगली – घरगुती: ₹915.50 | व्यावसायिक: ₹3,047.00
- सातारा – घरगुती: ₹917.50 | व्यावसायिक: ₹3,091.50
- सिंधुदुर्ग – घरगुती: ₹927.00 | व्यावसायिक: ₹3,073.50
- सोलापूर – घरगुती: ₹920.50 | व्यावसायिक: ₹3,124.00
- ठाणे – घरगुती: ₹912.50 | व्यावसायिक: ₹3,026.00
- वर्धा – घरगुती: ₹973.00 | व्यावसायिक: ₹3,263.50
- वाशीम – घरगुती: ₹933.00 | व्यावसायिक: ₹3,145.00
- यवतमाळ – घरगुती: ₹954.50 | व्यावसायिक: ₹3,197.00
महाराष्ट्रातील PNG गॅसच्या दरांमध्ये मात्र सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मुंबईमध्ये PNG चा दर ₹५० प्रति युनिट असून पुण्यात ₹५०.६५ आहे. नाशिकमध्ये ₹५०.२५ तर ठाण्यात ₹५० दर कायम आहेत.
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹47.08
- कोल्हापूर – ₹49.30
- लातूर – ₹44.00
- मुंबई – ₹50.00
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद – ₹44.00
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹50.65
- रायगड – ₹50.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹50.00
युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम
इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या तेल आणि गॅस वाहतुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.
सध्या तरी भारतात गॅसचा पुरवठा सुरळीत असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी वाढलेल्या कमर्शियल सिलेंडर दरांमुळे सामान्य व्यावसायिक आणि ग्राहकांच्या खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे चित्र आहे.