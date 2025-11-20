'माझं आजारपण कॅन्सरपर्यंत, भाजप उमेदवारासाठी माझी मृत्यूशी झुंज तरी...' शहाजी बापू भावूक!

Shiv Sena MLA Shahaji Bapu Patil: “माझा आजार कॅन्सरकडे गेला, तरीही भाजपसाठी मृत्यूशी झुंज दिली, आता नगरपालिकेसाठी एकटे का सोडलात?”, असा भावनिक गौप्यस्फोट शहाजी बापू पाटील यांनी केलाय. सांगोला नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी भाजपवर मोठा भावनिक आरोप केलाय. ते गंभीर आजारातून बरे होत असताना भाजप नेत्यांनी आपल्याला एकटे पाडल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात वितुष्ट आल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर शहाजी बापू पाटील यांचे विधान महत्वाचे मानले जाते.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मी गंभीर आजारपण सोडून भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात उतरलो. डॉक्टरांनी तात्काळ ऑपरेशनचा सल्ला दिला होता, पण भाजपच्या उमेदवाराला म्हणजेच मोहिते-पाटील घराण्याला विजय मिळवून देण्यासाठी तीन महिने उपचार पुढे ढकलले. प्रचार करून त्यांनी तब्बल 15 हजार मतांचे लीड मिळवून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“मी निवडणुकीतून माघार घेऊन वेळेत उपचार घेतले असते, तर आजार कॅन्सरपर्यंत गेला नसता. पण पक्षाच्या विनंतीला मान देऊन मी मृत्यूशी झुंज दिली. आता एका नगरपालिका निवडणुकीसाठी मला एकटे का सोडले?”, असा प्र्
आगामी सांगोला नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेना (शिंदे गट) सोबत न जाता राष्ट्रवादी (अजित पवार), रिपाइं (रामदास आठवले) आणि इतर छोट्या पक्षांना एकत्र करून स्वतंत्र आघाडी उभी केली आहे. यामुळे शहाजी बापू यांना डावलल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
“भाजपचा शब्द कधीच मोडला नाही. मी जीवावर उदार होऊन पक्षासाठी लढलो. आता सांगोल्यात माझ्यावर झालेल्या अन्यायाचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावा,” अशी आर्त हाक शहाजी बापूंनी दिली आहे.
सांगोला तालुक्यातील जुन्या सहकाऱ्याला डावलल्याने भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ही भावनिक आवाहनाची पोहोच मुख्यमंत्री आणि पक्षश्रेष्ठींपर्यंत होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
