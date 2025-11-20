English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'माझं आजारपण कॅन्सरपर्यंत, भाजप उमेदवारासाठी माझी मृत्यूशी झुंज तरी...' शहाजी बापू भावूक!

Shahaji Bapu Patil Emotional:   शहाजी बापू पाटील यांनी भावनिक आवाहन केलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 20, 2025, 04:33 PM IST
'माझं आजारपण कॅन्सरपर्यंत, भाजप उमेदवारासाठी माझी मृत्यूशी झुंज तरी...' शहाजी बापू भावूक!
शहाजी बापू पाटील

Shiv Sena MLA Shahaji Bapu Patil: “माझा आजार कॅन्सरकडे गेला, तरीही भाजपसाठी मृत्यूशी झुंज दिली, आता नगरपालिकेसाठी एकटे का सोडलात?”, असा भावनिक गौप्यस्फोट शहाजी बापू पाटील यांनी केलाय. सांगोला नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी भाजपवर मोठा भावनिक आरोप केलाय. ते गंभीर आजारातून बरे होत असताना भाजप नेत्यांनी आपल्याला एकटे पाडल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात वितुष्ट आल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर शहाजी बापू पाटील यांचे विधान महत्वाचे मानले जाते. 

Add Zee News as a Preferred Source

'मृत्यूच्या दारातही भाजपसाठी प्रचार'

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मी गंभीर आजारपण सोडून भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात उतरलो. डॉक्टरांनी तात्काळ ऑपरेशनचा सल्ला दिला होता, पण भाजपच्या उमेदवाराला म्हणजेच मोहिते-पाटील घराण्याला विजय मिळवून देण्यासाठी तीन महिने उपचार पुढे ढकलले. प्रचार करून त्यांनी तब्बल 15 हजार मतांचे लीड मिळवून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

'उपचार घेतले असते तर कॅन्सर टळला असता'

“मी निवडणुकीतून माघार घेऊन वेळेत उपचार घेतले असते, तर आजार कॅन्सरपर्यंत गेला नसता. पण पक्षाच्या विनंतीला मान देऊन मी मृत्यूशी झुंज दिली. आता एका नगरपालिका निवडणुकीसाठी मला एकटे का सोडले?”, असा प्र्

सांगोला नगरपालिकेत भाजपची वेगळी आघाडी

आगामी सांगोला नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेना (शिंदे गट) सोबत न जाता राष्ट्रवादी (अजित पवार), रिपाइं (रामदास आठवले) आणि इतर छोट्या पक्षांना एकत्र करून स्वतंत्र आघाडी उभी केली आहे. यामुळे शहाजी बापू यांना डावलल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे भावनिक आवाहन

“भाजपचा शब्द कधीच मोडला नाही. मी जीवावर उदार होऊन पक्षासाठी लढलो. आता सांगोल्यात माझ्यावर झालेल्या अन्यायाचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावा,” अशी आर्त हाक शहाजी बापूंनी दिली आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

सांगोला तालुक्यातील जुन्या सहकाऱ्याला डावलल्याने भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ही भावनिक आवाहनाची पोहोच मुख्यमंत्री आणि पक्षश्रेष्ठींपर्यंत होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

FAQ 

प्रश्न : शहाजी बापू पाटील यांनी भाजपवर नेमका काय आरोप केला आहे?

उत्तर : त्यांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीत कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारात असतानाही त्यांनी उपचार पुढे ढकलून भाजप उमेदवाराला १५ हजार मतांचे लीड मिळवून दिले. आता सांगोला नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने त्यांना एकटे सोडून दुसऱ्या आघाडीला पाठिंबा दिला, म्हणून त्यांना मोठा विश्वासघात झाल्याची भावना आहे.

प्रश्न : शहाजी बापू यांनी उपचार का पुढे ढकलले?

उत्तर : डॉक्टरांनी तात्काळ ऑपरेशनचा सल्ला दिला होता, पण भाजपच्या विनंतीवरून आणि मोहिते-पाटील घराण्याच्या उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी त्यांनी तीन महिने उपचार थांबवले. ते म्हणतात, वेळेत उपचार घेतले असते तर आजार कॅन्सरपर्यंत गेला नसता.

प्रश्न : सांगोला नगरपालिका निवडणुकीत भाजपची भूमिका काय आहे?

उत्तर : भाजपने शिवसेना (शिंदे गट) आणि शहाजी बापूंना बाजूला ठेवून राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), रिपाइं (रामदास आठवले) आणि इतर छोट्या पक्षांसोबत स्वतंत्र आघाडी उभी केली आहे. यामुळेच शहाजी बापू यांनी “मला एकटे पाडले” असा भावनिक आरोप केला आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
shahaji bapu patilShahaji Bapu Patil on BJPMLA Shahaji Bapu PatilShahaji Bapu Patil EmotionalShiv Sena vs BJP

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील बड्या मंत्र्याची पत्नी निवडणुक न लढताच बनली...

महाराष्ट्र बातम्या