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कपिल सिब्बलांकडून आज चेकमेट? शिंदेसोबतच्या 3 लोकांच्या सह्यांमुळे खटला फिरणार? असिम सरोदेंची Inside माहिती

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या पक्ष चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बुधवारपासून सुरु झालेल्या सुनावणीमध्ये आज दुसऱ्या दिवशी काय होणार. याबाबत महत्त्वाचा दावा केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:12 PM IST
कपिल सिब्बलांकडून आज चेकमेट? शिंदेसोबतच्या 3 लोकांच्या सह्यांमुळे खटला फिरणार? असिम सरोदेंची Inside माहिती
Image Credit: Shiv Sena name and symbol Supreme Court hearing Uddhav Kapil Sibal will present crucial evidence against eknath shinde

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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