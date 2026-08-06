/कपिल सिब्बलांकडून आज चेकमेट? शिंदेसोबतच्या 3 लोकांच्या सह्यांमुळे खटला फिरणार? असिम सरोदेंची Inside माहिती

सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना नाव आणि चिन्हाच्या वादावर आज पुन्हा एकदा सुनावणी होत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना पक्षाचे नाव व चिन्ह बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने दिलेल्या आव्हानावर हे खंडपीठ सुनावणी करत आहे. आज सुनावणीदरम्यान काय घडू शकते याचा अंदाज वकिल असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला आहे. आज कोर्टात शिवसेनेकडून वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडणार असून महत्त्वाचे पुरावे सादर करणार आहेत, अशी माहिती सरोदे यांनी दिली आहे.
असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे की, 'विधानसभा अध्यक्षांनी चार अपात्रतेच्या पिटीशनवर निर्णय घेताना सगळ्यांना पात्र ठरवलं आहे. तो निर्णयही चुकीचा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिच्छेद नंबर 533 आणि 674 मध्ये म्हटलं आहे. हा मुद्दाही एकनाथ शिंदेंच्या अंगलट येणार आहे. 2018ची पक्षसंघटना गृहित धरणं ही विधानसभा अध्यक्षांची जबाबदारी होती, हे म्हटलं आहे 175 परिच्छेदमध्ये. 2018मध्ये जो पक्ष संघटनेत बदल करण्यात आला तेव्हाची माहिती निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आली आहे. ते पत्रही सर्वोच्च न्यायालयाला दिले जाण्याची शक्यता आहे आणि या सगळ्या पुराव्यांच्या आधारे मांडणी होईल. पुढची सुनावणी ही एकनाथ शिंदे आणि निवडणूक आयोगाची बाजू त्यांचे वकिल मांडतील. पण पुढच्या एक दोन महिन्याच्या कालावधीत सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागेल.'
आज कोर्टात काय घडणार? यावर बोलताना सरोदे यांनी म्हटलं आहे की, 'आज महत्त्वाची मांडणी कपिल सिब्बल मांडणार आहेत. जी पुराव्यांच्या आधारे असणार आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णय घेतला होता आणि पक्षसंघटनेची बैठक घेऊन ठराव केला होता. एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळातील मुख्य नेतेपदावरुन काढण्यात येत आहे. प्रतोद यांचीही उचलबांगडी करण्यात येत आहे. या ठरावावर सह्या कोणाच्या आहेत. तर, त्याच्यावर सह्या आहेत उदय सामंत, दादा भूसे हे दोन्ही मंत्री तर संजय राठोड आमदार होते.' त्यामुळं त्या लोकांच्या ओरिजनल सह्या आहेत. ते सुद्धा पत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
'दिवाळीच्या आधी निकाल नक्की लागेल हे सांगू शकतो. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर अवलंबून आहे. पण जास्त विलंब लागणार नाही,' असंही सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
'शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांचा हसरा फोटो पोस्ट करत एक ट्विट केलं होतं. यांचा खेळ कायदेशीर मार्गानेच आटोपतोय, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यावरही सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची प्रतिमा जपली पाहिजे. इतके महिने जो विलंब लागवला तो चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे. त्याच्यामध्ये काही उणीवा असतील त्रुटी असतील. अप्रमाणिक लोक असतील. आम्ही अनेकदा या लोकांचा उल्लेख केला. पण काही गोष्टी बाजूला केल्या तर ही व्यवस्था मजबूत होऊ शकते. लोकशाहीवर प्रेम वाढू शकते. असं आपण सांगतो त्यामुळं लोकशाही आणि संविधान यावर काम करणारं सर्वोच्च न्यायालयत यांना स्वतःची प्रतिमा जपण्यासाठी लवकरच निर्णय दिला पाहिजे. त्यामुळं संजय राऊत यांनी जो फोटो टाकलाय की एकनाथ शिंदे कायदेशीर मार्गानेच आटोपताहेत तर ते कदाचित तसं होऊ शकते.'