/ठाकरेंचे 3 आक्षेप शिंदेंकडून 4 उत्तरं; 31 आमदार, बाळासाहेब अन् वारस... सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीची Inside स्टोरी

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील बहुचर्चित वादातमहत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत अंतिम सुनावणीला सुरुवात केली. राजकीय पक्षाचे विधिमंडळ गटावर नियंत्रण कायम राहते. पक्षाचा वैध निर्णयच अंतिम मानला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाने फेब्रुवारी 2023 मधील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या निर्णयात शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण चिन्ह देण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बहुमताचा दावा तपासण्यास निवडणूक आयोगाचे नियम, पक्षघटना किंवा कायद्यात स्पष्ट निकष असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज होणार आहे. निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे की विधिमंडळ गटाच्या नेत्याचे? असा महत्त्वाचा प्रश्न सुनावणीत खंडपीठाने उपस्थित केला. यावर सिब्बल यांनी ठाम भूमिका घेत, धनुष्यबाण हे चिन्ह नेहमीच राजकीय पक्षाचे असते, विधिमंडळ गटाचे नाही, असे सांगितले. ठाकरे गटाने तीन तर शिंदे गटाने चार मुद्दे मांडले. हे मुद्दे कोणते ते पाहूयात...
आमदार म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे :
विधिमंडळ पक्ष व मूळ राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संस्था आहेत. काही आमदारांनी बंड केले किंवा विधिमंडळात बहुमत मिळवले, म्हणून त्यांना मूळ राजकीय पक्षावर दावा सांगण्याचा अधिकार मिळत नाही. 2012 मध्ये एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थकांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवली. त्यामुळे नंतर झालेल्या फुटीमुळे मूळ पक्षाची ओळख बदलत नाही. एक नेता किंवा काही आमदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नाही.
31 आमदारांचा ठराव कायदेशीर कसा? :
गुवाहाटीतील 31 आमदारांचा ठराव केवळ काही आमदारांचा निर्णय होता. तो राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा किंवा मूळ पक्षाचा अधिकृत ठराव नव्हता. त्यामुळे त्या आधारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देणे कायद्याला धरून नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
आयोगाच्या अधिकारावरही प्रश्न :
निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची वैधता ठरविण्याचा अधिकारच नाही. तरीही आयोगाने 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटना नोंदीवर नसल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला आणि केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर पक्षाची ओळख निश्चित केली, असा दावा ठाकरे गटाने केला. ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 मधील घटनापीठाच्या निकालाशी विसंगत असल्याचे म्हटले.
आम्हीच खरी शिवसेना :
शिंदे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय 'सिम्बॉल्स ऑर्डर, 1968' नुसार पूर्णपणे वैध असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, आयोगाने हजारो प्रतिज्ञापत्रे, कागदपत्रे, लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ आणि संघटनात्मक पाठबळ तपासल्यानंतरच निर्णय दिला आहे.
बहुमत आमच्या बाजूने :
शिंदे गटाने बहुसंख्य आमदार, लोकसभेतील बहुतांश खासदार, मोठ्या संख्येने जिल्हाप्रमुख, लाखो कार्यकर्त्यांचे समर्थन आहे. लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे असते आणि ते त्यांच्या बाजूने स्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. दावा केला की त्यांच्याकडे विधानसभेतील बहुमत आहे.
'आम्ही पक्ष सोडलेला नाही' :
शिंदे गटाने न्यायालयात सांगितले की, त्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही. उलट, पक्षाच्या मूळ विचारसरणीचे संरक्षण करण्यासाठी नेतृत्व बदलण्यात आले. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी स्थापन करून पक्षाच्या मूळ हिंदुत्ववादी भूमिकेशी तडजोड झाली होती. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे खरे वारसदार आहोत, असा दावाही त्यांनी केला.
पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव :
ठाकरे गटात अंतर्गत निवडणुका आणि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. त्यामुळे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींनी लोकशाही मार्गाने नवीन नेतृत्व स्वीकारले, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.